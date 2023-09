ISN acquiert la plateforme d'approvisionnement responsable Transparency-One





ISN, le leader mondial des solutions de gestion des sous-traitants et des fournisseurs, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Transparency-One, une plateforme de cartographie de la chaîne d'approvisionnement qui recueille des données fournies par les fournisseurs et des informations en temps réel afin d'obtenir des connaissances uniques sur la visibilité, la traçabilité et la durabilité des produits. Les efforts ont été menés par Jim Skochdopole, vice-président exécutif et directeur juridique, et Joe Schloesser, vice-président d'ISN, avec les conseils de Blackstone Growth, qui a réalisé un investissement stratégique de croissance dans ISN en 2020.

Fondée en 2016 et disposant de bureaux à Boston, Massachusetts et Paris, France, la plateforme de Transparency-One permet aux organisations d'examiner en détails leurs chaînes d'approvisionnement, ce qui leur permet d'obtenir des informations uniques sur la visibilité, la traçabilité, l'approvisionnement responsable, le suivi de la chaine d'approvisionement et la durabilité des produits. Après l'acquisition, son PDG Chris Morrison continuera à diriger l'activité de Transparency-One en tant que directeur général principal.

Joe Eastin, Président Directeur Général d'ISN, a déclaré: « Combiner l'expertise et le réseau de la chaîne d'approvisionnement de Transparency-One avec les nôtres est une extension naturelle du travail que nous faisons pour construire des chantiers plus sûrs et des chaînes d'approvisionnement plus efficaces. Nous sommes impatients de contribuer à l'accélération de la mission de Transparency-One tout en continuant à améliorer la plateforme ISNetworld. Ensemble, ISN et Transparency-One aideront à gérer les risques et à renforcer les relations pour plus de 100 000 acheteurs, sous-traitants, fournisseurs et organisations dans le monde entier.»

Brian Callahan, Président et Directeur de l'exploitation d'ISN, a déclaré: « Cette acquisition représentait une occasion unique d'étendre le niveau de service offert par ISN à de multiples secteurs, tout en conservant notre activité principale de gestion des sous-traitants. L'alignement étroit entre nos cultures et nos visions, y compris l'ambition partagée de résoudre des problèmes, procure des bases solides pour le succès continu de nos employés et de nos clients. »

Jérôme Malavoy, Fondateur et ancien Président Exécutif de Transparency-One, a déclaré: « Depuis le début de l'année 2015, nous avons analysé les IFRS aux États-Unis et les documents de la Communauté européenne. Il était clair que leur approche des préoccupations environnementales, de la responsabilité sociale et des pratiques de gouvernance allait fonder un cadre réglementaire mondial (respectivement ISSB et CSRD). Progressivement, toutes les entreprises d'Europe, d'Amérique du Nord et de nombreux autres pays publieront un rapport annuel obligatoire sur les critères ESG, y compris la chaîne d'approvisionnement de tous les acheteurs. Transparency-One a construit sa plateforme et ses services pour répondre à ce besoin en forte croissance. ISN était le meilleur candidat pour acquérir notre société et devenir le leader mondial de ce marché. »

Chris Morrison, Directeur Général de Transparency-One, a déclaré: « L'approche de Transparency-One, fondée sur les données et visant à garantir un approvisionnement responsable, convient parfaitement à ISN. Les chefs d'entreprise du monde entier ont pris conscience de l'importance de créer des chaînes d'approvisionnement plus résistantes tout en garantissant la conformité avec les normes ESG et de développement durable en constante évolution. Nous nous engageons à aider les entreprises à gérer la complexité de leur chaîne d'approvisionnement dans son ensemble et, en collaboration avec ISN, nous avons la possibilité de développer notre activité et de continuer à mettre au point des solutions de pointe pour nos clients. »

Pour plus d'informations sur les outils et services de pointe d'ISN pour la gestion des sous-traitants et des fournisseurs, visitez le site https://insights.isnetworld.com/fr-fr/join-our-networks.

À propos d'ISN

ISN est le leader mondial de la gestion des informations sur les sous-traitants et les fournisseurs, avec plus de 20 ans d'expérience dans la mise en relation de plus de 760 clients, dans des industries à forte intensité de capital, avec plus de 77 000 sous-traitants et fournisseurs actifs, afin de promouvoir la sécurité, la santé et le développement durable sur le lieu de travail. La plateforme d'ISN, ISNetworld, comprend des informations et des perspectives basées sur des données qui aident les entreprises à atténuer les risques associés aux opérations mondiales, tels que la continuité de la chaîne d'approvisionnement, la conformité réglementaire, les défis ESG, la formation et la conformité des programmes.

ISN dispose de 13 bureaux dans le monde qui offrent un soutien et une formation primés à ses clients dans plus de 85 pays. ISN est fier de diriger des efforts mondiaux visant à améliorer l'efficacité des systèmes de gestion des sous-traitants et des fournisseurs et de servir de forum de classe mondiale pour partager les meilleures pratiques de l'industrie, comparer les performances, fournir des données à ses membres et aider les décideurs, y compris les membres du conseil d'administration, à s'assurer que les risques liés aux sous-traitants et aux fournisseurs sont évalués et contrôlés. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.isnetworld.com/fr/.

À propos de Transparency-One

Transparency-One permet aux entreprises de découvrir, d'analyser et de surveiller tous les composants, fournisseurs et installations de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Transparency-One combine la technologie de pointe des bases de données graphiques, l'expertise de la chaîne d'approvisionnement et les services d'intégration des fournisseurs à l'échelle mondiale pour aider tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement à réduire leurs risques commerciaux. Grâce à son réseau mondial interconnecté, Transparency-One rassemble les parties prenantes pour permettre une collaboration transparente et une prise de décision éclairée, au service d'un large éventail d'industries, dont l'alimentation, l'habillement, les cosmétiques et les biens de consommation emballés. L'entreprise a des bureaux à Boston (Massachusetts) et à Paris (France).

https://www.transparency-one.com/fr/

7 septembre 2023 à 07:05

