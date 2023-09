Exploration Brunswick lance un programme de forage de 5 000 mètres au projet Mirage, Québec





MONTRÉAL, 07 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brunswick Exploration Inc. (TSX-V : BRW, OTCQB : BRWXF; « BRW » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer le début d'un programme de forage d'un minimum de 5 000 mètres sur le projet Mirage, situé dans la région d'Eeyou Istchee-Baie James au Québec. Le programme de 26 forages de la première phase permettra de vérifier la continuité et la largeur des six plus grands dykes de pegmatite à spodumène découverts à ce jour sur la propriété (voir le communiqué de presse du 21 août 2023) sur une longueur cumulative totale de 2 500 mètres. De plus, la société souhaite annoncer que des travaux de prospection supplémentaires ont permis d'identifier d'autres affleurements contenant du spodumène à environ 4,5 kilomètres au nord-est du centre du champ de dykes précédemment défini. La distribution des dykes minéralisés s'étend maintenant sur environ 6 kilomètres et le champ de blocs s'étend sur 2,7 kilomètres supplémentaires vers le sud-ouest. L'étendue des affleurements et de la traînée de blocs demeurent ouvertes dans toutes les directions.

M. Killian Charles, chef de la direction et directeur de BRW, a commenté : « Je suis très encouragé par l'agrandissement rapide du champ de dykes contenant du spodumène à Mirage. Cette nouvelle découverte confirme le potentiel en amont glaciaire et il reste encore beaucoup de prospection à faire sur la propriété dans les prochaines semaines. Les forages commenceront par tester les six dykes les plus importants identifiés à ce jour, et nous nous attendons à ce que les prochains mois soient extrêmement excitants pour les actionnaires de BRW ».

Les affleurements de lithium s'étendent désormais sur 6 kilomètres

Plusieurs nouveaux affleurements ont été identifiés dans le champ de dykes existant, présentant des caractéristiques similaires aux dykes connus en ce qui concerne la minéralogie, la concentration de spodumène et la grande taille des cristaux. Le champ de dykes principal couvre maintenant une zone d'environ 2 700 mètres sur 850 mètres. Presque tous les affleurements cartographiés à ce jour restent ouverts dans toutes les directions, avec peu de contacts observés avec les basaltes hôtes.

La découverte d'un nouveau dyke à trois kilomètres au nord-est renforce la prospectivité de Mirage pour le lithium. Ce dyke a une longueur apparente d'au moins 175 mètres. La largeur du dyke reste inconnue à ce jour car l'exposition est limitée. De plus, d'autres blocs de pegmatite minéralisés en spodumène ont été trouvés à près de 2 kilomètres à l'ouest du train de blocs principal, ce qui suggère l'existence de sources supplémentaires plus à l'ouest. Au total, la minéralisation en lithium du projet Mirage a été observée sur une distance totale de 8,7 kilomètres, incluant le champ de blocs. Ce dernier fera l'objet d'une prospection détaillée dans le but de localiser de nouveaux affleurements contenant du spodumène plus au sud-ouest du champ de dykes principal.

