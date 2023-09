RECHERCHE CLINIQUE : CERBA HEALTHCARE FAIT L'ACQUISITION AU CANADA DU LABORATOIRE CIRION BIOPHARMA RESEARCH, PERMETTANT DE RENFORCER SES CAPACITÉS BIOANALYTIQUES ET RÉDUIRE LES DÉLAIS DE DEMARRAGE D'ESSAIS CLINIQUES COMPLEXES





Cerba HealthCare, acteur de référence du diagnostic médical, annonce aujourd'hui l'acquisition de CIRION BIOPHARMA RECHERCHE INC (CIRION), une société privée canadienne reconnue pour ses compétences en bioanalyse et ses services globaux de laboratoire central pour les essais cliniques.

CIRION, une organisation de recherche contractuelle -ou CRO-de premier plan, conduit des essais cliniques mondiaux depuis 30 ans. Outre ses capacités bioanalytiques hautement spécialisées dans le développement des biosimilaires/biologiques, notamment les analyses PKPD et d'immunogénicité, elle propose des solutions complètes de laboratoire central pour la gestion de toutes les facettes analytiques et logistiques des études cliniques multicentriques. L'entreprise comprend plus de 80 employés, incluant des docteurs en sciences, des médecins spécialistes et peut compter sur un réseau de chercheurs universitaires renommés.

CIRION présente de nombreux atouts intéressants pour Cerba HealthCare : Parmi eux, l'expertise du développement de molécules complexes et ses services de haute qualité conformes aux BPL qui valent à CIRION des collaborations avec certaines des 10 plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales. Les accréditations CAP (College of American Pathologists) et CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments) garantit que leurs laboratoires opèrent selon les normes réglementaires les plus strictes sur le marché nord-américain.

CIRION offre une gamme complète de services, allant du développement de tests spécialisés à leur mise en oeuvre dans des essais cliniques mondiaux, permettant à l'entreprise de répondre aux besoins complexes de ses clients. En outre, l'entreprise fournit des services de R&D, de la recherche préclinique aux études cliniques de phase IV.

Cerba Research, société du Groupe Cerba HealthCare, propose aux industriels pharmaceutiques et aux sociétés de biotechnologies des solutions de laboratoire de recherche clinique et de diagnostic pour les essais cliniques et DIV (diagnostic in vitro). Son offre complète lui permet d'afficher de solides résultats notamment grâce à son expertise en matière de recrutement de patients et de capacités analytiques pour les essais cliniques, mais également ses solutions logistiques de pointe pour les programmes en immuno-oncologie, anti-infectieux, thérapies cellulaires et géniques ainsi que pour les troubles métaboliques. Au fil des années, Cerba Research est devenu le partenaire de médecine de précision pour les CRO, les secteurs biotechnologiques et pharmaceutiques et les organisations à but non lucratif qui montrent des besoins croissants en programmes complexes de recherche clinique.

CIRION opérera sous Cerba Research, complétant ainsi son réseau mondial de laboratoires de pointe en Amérique, en Europe, en Afrique et en Asie-Pacifique. De même, l'offre exhaustive de CIRION viendra parachever le portefeuille de services multispécialités de Cerba Research. L'offre de Cerba Research combine aujourd'hui de précieuses caractéristiques : l'expertise et l'agilité d'un laboratoire spécialisé, mais aussi les moyens et la portée mondiale d'un laboratoire de biologie d'essais cliniques.

Mario Papillon, PDG de Cerba Research, déclare : « Je considère que CIRION est une véritable étape stratégique dans l'amélioration de notre offre tant sur le plan géographique que scientifique. Elle renforce notre présence nord-américaine tout en apportant une solide expertise dans le développement et les tests en PKPD, ce qui est une composante essentielle pour nos clients car elle relie la concentration du médicament à son effet. La profonde expertise et la réputation inégalée de CIRION en feront naturellement le centre d'excellence en bioanalyse de Cerba Research à travers le monde, ce qui nous aidera à répondre plus rapidement aux besoins de nos clients dans le développement de la médecine personnalisée. Nous sommes fiers d'accueillir les scientifiques renommés et de grande qualité de CIRION et nous réjouissons d'intégrer l'équipe ».

Dr Sylvain Desrochers et Dr Lise Dallaire, fondateurs de CIRION, ajoutent : « Nous sommes très fiers des accomplissements de CIRION ces 30 dernières années, et nous étions à la recherche de nouvelles fondations pour porter notre contribution scientifique à un niveau supérieur. C'est un honneur de rejoindre la galaxie Cerba HealthCare et leur entité de recherche clinique de classe mondiale : avec Cerba Research, nous avons trouvé le parfait terreau pour que nos équipes continuent à relever les défis scientifiques, logistiques et analytiques en constante évolution de la recherche clinique. Il s'agit d'une étape vraiment galvanisante pour nos collaborateurs qui voient en ce rapprochement l'opportunité de poursuivre leur objectif à plus grande échelle. Nous resterons d'ailleurs étroitement associés aux opérations commerciales de cette nouvelle entité. Les scientifiques et les spécialistes de CIRION sont très heureux de rejoindre Cerba Research dans leur quête continue de fournir les meilleures solutions possibles pour servir et améliorer les essais cliniques de nos clients. »

A propos de Cerba HealthCare

Cerba HealthCare, acteur de référence du diagnostic médical, a pour ambition d'accompagner l'évolution des systèmes de santé vers plus de prévention. Il s'appuie sur plus de 50 ans d'expertise en biologie médicale pour mieux évaluer le risque de développement des maladies, dépister et diagnostiquer plus en amont les pathologies et optimiser l'efficacité des traitements en les personnalisant.

Chaque jour, sur les 5 continents, les 15 000 collaborateurs du Groupe accompagnent la transformation de la médecine, animés d'une même conviction profonde : faire avancer le diagnostic, c'est faire progresser la santé.

Cerba HealthCare, éclairer la santé.

Pour plus d'information : www.cerbahealthcare.com

A propos de Cerba Research

Entreprise médicale, leader sur son marché, fournissant des solutions de diagnostic et de développement de médicaments visant à optimiser la productivité de la R&D du médicament et sa commercialisation. Ses services couvrent la recherche en phase précoce, le développement clinique par l'intermédiaire de services de laboratoire central et de diagnostic, ainsi que le développement et la validation des analyses et des biomarqueurs. L'entreprise collabore également avec des agences gouvernementales, des organisations non gouvernementales ainsi que des acteurs pharmaceutiques et biotechnologiques pour faire évoluer le développement clinique.

Cerba Research fait partie du Groupe Cerba HealthCare, acteur de référence du diagnostic médical.

Pour plus d'information : www.cerbaresearch.com

A propos de CIRION

CIRION est un laboratoire de recherche contractuelle majeur qui répond aux besoins de l'industrie pharmaceutique avec ses services de laboratoire centraux mondiaux pour les études cliniques et les services bioanalytiques hautement spécialisés en produits biologiques/biosimilaires. Il propose une sélection complète de services de développement et de validation des méthodes PKPD/d'immunogénicité, de gestion de projet et de tests cliniques (BPL et non BPL).

Basé dans la région métropolitaine de Montréal, centre névralgique pour la gestion des essais cliniques multinationaux, CIRION est bien placé pour répondre efficacement aux exigences des projets internationaux.

