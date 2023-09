Le Dr. Ferrer Biopharma présentera ses recherches révolutionnaires sur le traitement post-COVID au Congrès ERS 2023





La société Dr. Ferrer Biopharma, leader en recherche et développement pharmaceutique, est fière d'annoncer sa participation au très attendu Congrès 2023 de l'European Respiratory Society (ERS), qui se tiendra à Milan, en Italie, du 9 au 13 septembre. Lors de cet événement, la société présentera des résultats de dernière minute issus de deux essais contrôlés randomisés qui mettent en exergue le potentiel de la chlorphéniramine intranasale pour traiter les symptômes à long terme post-COVID-19.

Le congrès de l'ERS est une plateforme de premier plan dans le domaine de la santé respiratoire, présentant les dernières avancées en matière de soins cliniques, de recherche scientifique, d'éducation et de technologie, où des experts et des chercheurs du monde entier partagent leurs points de vue et leurs découvertes, faisant progresser la médecine respiratoire.

Forte d'une étude pionnière, l'abstract du Dr Ferrer Biopharma présente le maléate de chlorphéniramine intranasal (iCPM) comme une stratégie thérapeutique innovante aux propriétés anti-inflammatoires et antivirales prometteuses contre le COVID-19 et les virus respiratoires, en s'attaquant spécifiquement aux symptômes à long terme. En étudiant les effets de cette nouvelle approche, la présentation du Dr Ferrer Biopharma se penche sur l'impact de la chlorphéniramine intranasale sur les symptômes post-COVID-19, révélant des améliorations significatives dans le temps de récupération clinique et l'atténuation des symptômes tels que l'anosmie, l'ageusie et la toux, comme l'ont démontré les deux essais randomisés ACCROS I et ACCROS III. Le suivi ultérieur des essais met en évidence la réduction remarquable de plus de 90 % des symptômes post-COVID par la chlorphéniramine par rapport à un placebo.

« L'effet antiviral et anti-inflammatoire de l'iCPM pourrait expliquer l'impact significatif sur la réduction du temps de récupération clinique dans la maladie aiguë , indique le Dr. Franck Rahaghi, professeur clinique de médecine et président du département des soins pulmonaires et critiques de la Cleveland Clinic de Floride, qui dirige l'étude. . « L'iCPM pourrait avoir un meilleur impact sur la réduction des symptômes de la maladie à long terme Ce traitement reformulé pourrait devenir la pierre angulaire de l'intervention visant à résoudre le problème redouté de l'IVOC prolongée. »

« Nous nous réjouissons de dévoiler les résultats de notre recherche exhaustive qui explore l'impact de la chlorphéniramine intranasale sur les symptômes post-COVID-19 à long terme », a indiqué le Dr Fernando Valerio, investigateur principal.

La participation de l'entreprise montre son engagement à promouvoir l'innovation et à atteindre l'excellence dans le domaine de la médecine respiratoire.

À propos de Dr. Ferrer Biopharma :

Ferrer Biopharma est une société pionnière en matière de recherche et de développement pharmaceutiques qui se consacre à l'avancement des médicaments intranasaux pour le traitement de la toux, du rhume, de la grippe et des allergies. Nous utilisons des technologies de pointe pour mettre sur le marché des thérapies de haute qualité, fondées sur des données probantes et axées sur le consommateur, qui ont vu le jour au chevet du patient.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site :DrFerrerBioPharma.com.

