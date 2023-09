Armis promeut des dirigeants internes aux postes de Directeur du développement et Directrice Produit





Armis, un leader dans le domaine de la transparence et de la sécurité des actifs, a annoncé aujourd'hui la nomination de deux membres de l'équipe interne au sein de son équipe de direction. Aviram Cohen sera maintenant Directeur du développement (CDO), pendant que Dana Gilboa a été promue au poste de Directrice Produit (CPO). Ces promotions internes soulignent l'engagement de la société à soutenir les clients avec leur surface d'attaque croissante et à continuer à diriger avec l'innovation et la technologie de la plateforme.

« Il est essentiel que nous restions à l'avant-garde de l'innovation pour nous assurer que nous faisons évoluer en permanence notre plateforme primée afin d'anticiper, de satisfaire et de surpasser les besoins croissants de notre base de clients internationaux », a déclaré Yevgeny Dibrov, PDG et co-fondateur d'Armis. « J'ai une totale confiance en Dana et Aviram ; ils mèneront la charge ici dans leurs nouveaux rôles au sein de notre équipe de direction, et nous sommes fiers de les voir accéder à ces postes à ce moment particulier de l'évolution de l'entreprise. »

« J'ai hâte d'occuper mes nouvelles fonctions, sachant le rôle considérable que notre plateforme joue en aidant les entreprises mondiales et les entités gouvernementales à améliorer leur posture en matière de cybersécurité », a déclaré Gilboa. « L'intelligence des actifs et la cybersécurité sont d'une importance capitale lorsqu'il s'agit de protéger toute la surface d'attaque d'une organisation et de gérer l'exposition aux risques cybernétiques en temps réel. Je suis honoré de pouvoir continuer à contribuer à la mission d'Armis en tant que CPO. »

Plus tôt dans l'année, Armis a été désignée comme l'entreprise la plus innovante au monde dans la catégorie sécurité par Fast Company dans sa prestigieuse liste annuelle des entreprises les plus innovantes au monde pour 2023. Elle a également été classée #14 dans la liste des 50 entreprises les plus innovantes au monde.

« Dans un monde en évolution permanente et démuni de périmètre, il est essentiel de maintenir un niveau irréprochable pour équilibrer efficacement l'innovation et la sécurité », a ajouté M. Cohen. « Armis aide les entreprises à atteindre cet équilibre, tout en contribuant à l'ensemble du secteur de la cybersécurité grâce à la recherche et à la divulgation des vulnérabilités. Je suis fier de contribuer à ces efforts en tant que CDO. »

« L'équipe d'Armis continue d'être guidée par nos valeurs fondamentales », a déclaré Nadir Izrael, CTO et cofondateur d'Armis. « Dana et Aviram sont de vrais Armisers qui incarnent ces principes. Ils contribuent énormément à Armis par leurs rôles respectifs et sont d'énormes ajouts à notre équipe de direction. Nous les félicitons pour leurs nouveaux postes et nous nous réjouissons de ce qui nous attend dans notre cheminement commun. »

Les nominations d'Aviram et de Dana font suite aux annonces faites plus tôt dans l'année, à savoir la nomination de Brian Gumbel au poste de président d'Armis, la nomination d'Alex Mosher au poste de Chief Revenue Officer et la nomination d'Efi Harari au poste de Chief Legal Officer de l'entreprise.

Armis continue d'être reconnue par des cabinets d'analyse et de recherche de premier plan, dont KLAS Research, Information Services Group, GigaOm et d'autres.

Pour en savoir plus sur la plateforme d'intelligence et de sécurité des actifs d'Armis, veuillez visiter : https://www.armis.com/platform/

Pour en savoir plus sur les opportunités de carrière chez Armis, cliquez ici : https://www.armis.com/careers/

À propos d'Armis

Armis, le chef de file de la visibilité et de la sécurité des actifs, fournit la première plateforme unifiée de veille des actifs du secteur conçue pour prendre en charge une surface d'attaque élargie par les actifs connectés. Les entreprises du Fortune 100 font confiance à notre protection en temps réel et continue pour avoir un aperçu complet de l'ensemble des actifs gérés et non gérés dans les domaines des TI, du cloud, des dispositifs IoT, des dispositifs médicaux (IoMT), de la technologie opérationnelle, des systèmes de commande industriels et de la 5G. Armis assure la gestion passive des cyberactifs, la gestion des risques et l'application automatisée. Armis est une société privée basée en Californie.

6 septembre 2023 à 16:50

