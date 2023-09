Caldera Medical acquiert Atlantic Therapeutics pour élargir son portefeuille en santé des femmes





Caldera Medical, une société de dispositifs médicaux pour la santé des femmes qui développe et met sur le marché des produits de premier plan pour le traitement de l'incontinence urinaire à l'effort, du prolapsus des organes pelviens, des polypes et des fibromes, annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition d'Atlantic Therapeutics, un fournisseur irlandais de solutions non-invasives de renforcement du sol pelvien et de stimulation nerveuse pour les femmes. L'acquisition vient renforcer le portefeuille de Caldera Medical, qui poursuit sa mission d'améliorer la qualité de vie des femmes.

En faisant l'acquisition d'Atlantic Therapeutics, Caldera Medical ajoute la famille Innovo, leader du marché, de produits non invasifs et approuvés par la FDA en tant que thérapie de première intention pour les femmes souffrant d'incontinence urinaire à l'effort. Caldera Medical conservera un siège social européen et un centre d'innovation à Galway, en Irlande.

« Nous sommes ravis d'acquérir Atlantic Therapeutics et de mettre à l'échelle les produits Innovo en pleine croissance dans le monde entier », déclare Bryon Merade, CEO de Caldera Medical. « Cette acquisition s'inscrit dans la parfaite lignée de notre mission et nous permet d'offrir une suite de solutions encore plus complète aux fournisseurs de soins de santé et aux patientes. »

« Depuis sa formation, l'équipe d'Atlantic Therapeutics a démontré l'énorme potentiel d'Innovo », souligne Susan Trent, CEO d'Atlantic Therapeutics. « Cette technologie unique s'appuyant sur des données cliniques robustes est idéale pour accompagner les millions de femmes dans le monde qui souffrent des difficultés quotidiennes de l'incontinence urinaire à l'effort. La capacité de Caldera Medical à maximiser ce potentiel est l'élément parfait pour avancer. Je suis ravie de voir Innovo grandir au sein de Caldera Medical et je tiens à remercier Bryon et toute l'équipe pour leur dévouement en faveur de la santé des femmes. »

À propos de Caldera Medical

Caldera Medical est une société de dispositifs médicaux exclusivement axée sur la santé des femmes, avec pour mission d'améliorer la qualité de vie des femmes. Caldera Medical développe, fabrique et met sur le marché des produits chirurgicaux de la plus haute qualité pour le traitement de l'incontinence urinaire à l'effort, du prolapsus des organes pelviens, des polypes et des fibromes.

Caldera Medical tisse des relations étroites avec les chirurgiens et continue de se développer autour d'un principe d'intimité avec sa clientèle. En partenariat avec ses clients chirurgiens, Caldera Medical dispose du plus grand programme humanitaire parmi toutes les entreprises de santé féminine. La société s'est engagée à traiter un million de femmes dans les populations mal desservies à travers le monde d'ici 2027.

À propos d'Atlantic Therapeutics

Basé en Irlande, Atlantic Therapeutics se spécialise dans le développement de dispositifs médicaux, de logiciels connexes et de technologies de santé connectée. La société traite principalement l'incontinence, les dysfonctionnements de la santé sexuelle et de troubles connexes. La société produit des dispositifs de renforcement du plancher pelvien et des produits de stimulation nerveuse, qui sont tous étayés par des preuves cliniques probantes et ont fait l'objet d'essais contrôlés randomisés. Les professionnels de la santé du monde entier comptent sur les solutions d'Atlantic Therapeutics pour améliorer chaque année la vie de dizaines de milliers de personnes.

