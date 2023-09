Harfang reprend ses travaux d'exploration sur ses projets de lithium et d'or près de Radisson, Eeyou Istchee Baie-James (Québec)





MONTRÉAL, 06 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration inc. ("Harfang" ou la "Société") (TSX-V : HAR) est heureuse d'annoncer que son équipe de terrain a repris son programme d'été et d'automne sur ses projets de lithium et d'or au sud-est de la localité de Radisson, dans la partie nord-ouest de la région d'Eeyou Istchee Baie-James (Québec). Le gouvernement du Québec a récemment levé toutes les restrictions d'accès au territoire et à la forêt, en vigueur depuis le début de juin, en lien avec la situation des feux de forêt. Les travaux se poursuivront jusqu'à la fin de la saison de prospection sur différents projets dans la région (Figure 1).



Ian Campbell, président et chef de la direction, a commenté : « Nous sommes soulagés et enthousiastes de reprendre nos activités d'exploration sur le terrain dans cette partie de la Baie-James où se situent la plupart de nos projets d'or et de lithium. Notre programme est une approche « boots on the ground » comprenant de la prospection et une évaluation géologique combinée à de l'échantillonnage géochimique ayant comme objectif de rapidement développer des cibles de forage hautement prioritaires sur nos projets de lithium et d'or. Notre équipe possède une vaste expérience opérationnelle qui sera précieuse pour rattraper le temps perdu en raison des feux de forêt. »

Exploration en cours pour le lithium et l'or

L'équipe de terrain est actuellement basée à Radisson et accède quotidiennement aux différentes propriétés par hélicoptère. La prospection se poursuivra aussi longtemps que les conditions météorologiques le permettront.

Une première campagne d'exploration de surface (prospection, cartographie, échantillonnage de roche) est en cours sur les propriétés La Passe, Ewart et Sakami où d'importantes occurrences de pegmatite sont connues mais n'ont jamais été explorées pour leur potentiel en lithium. Les travaux de prospection actuels ont confirmé la présence de tourmaline, grenat, apatite et béryl dans les pegmatites peralumineuses à muscovite de La Passe et Ewart.

Harfang poursuit aussi ses travaux de surface dans la partie orientale de la propriété Serpent-Radisson où plusieurs dykes de pegmatite ont été échantillonnés en 2022. Certains d'entre eux contiennent des teneurs très anormales en béryllium (jusqu'à 25 000 ppm), lithium (jusqu'à 1 420 ppm), césium (jusqu'à 998 ppm), tantale (jusqu'à 173 ppm), niobium (jusqu'à 278 ppm) et rubidium (jusqu'à 1 095 ppm). L'objectif principal de ce programme sur les propriétés de lithium est de trouver des pegmatites à Lithium-Césium-Tantale (« Pegmatites LCT ») justifiant une exploration plus avancée, y compris des forages.

Harfang poursuit également l'exploration ciblée de ses propriétés aurifères Lac Menarik et Serpent-Radisson (voir le communiqué de presse du 8 juin 2023).

À Lac Ménarik, les travaux de surface font suite à la dernière campagne hivernale de forage et de géophysique et portent principalement sur la prospection des anomalies de Polarisation Provoquée (« PP ») détectées dans le conglomérat de type Timiskaming et le long de la zone de cisaillement riche en ankérite découverte à l'été 2022 (voir les communiqués du 12 janvier et 11 mai 2023).

Le programme d'hiver 2023 incluait la première campagne de forage de la Société sur ce projet. Cette campagne a démontré avec succès que de larges zones de minéralisation aurifère associées à une intensité croissante de l'altération se prolongent en profondeur dans la partie sud-est de la monzonite de Pierre. Les meilleures intersections de forage de cette campagne de 2023 comprennent 21,0 mètres à 1,75 g/t Au incluant 14,1 mètres à 2,49 g/t Au (LMN-23-001), 75,0 mètres à 0,54 g/t Au incluant 3,0 mètres à 6,75 g/t Au et 1,0 mètre à 12,65 g/t Au (LMN-23-004) ainsi que 47,0 mètres à 1,15 g/t Au incluant 7,0 mètres à 3,75 g/t Au (LMN-23-017) (voir le communiqué de presse du 11 mai 2023).

La propriété Lac Menarik est caractérisée par de multiples occurrences à haute teneur aurifère encaissées dans des roches intrusives intermédiaires (syénite, monzonite et monzodiorite) et des roches volcano-sédimentaires dans un cadre géologique rappelant celui du camp minier aurifère de Timmins.

À Serpent-Radisson, l'exploration aurifère cible spécifiquement un secteur où 65 échantillons de sol (jusqu'à 2,27 g/t Au), spatialement associés à des échantillons de till riches en or, définissent une forte anomalie aurifère couvrant 2,2 km2 où aucun forage n'a encore été effectué (voir le communiqué de presse du 5 octobre 2022).

L'objectif du programme d'exploration sur ces deux propriétés aurifères est de définir des cibles de forage prioritaires. Harfang procédera aussi à l'évaluation géologique des données recueillies lors des programmes précédents pour générer ces cibles.

Mise à jour concernant Conviac, Ross et Lemare

Harfang vient de terminer un programme de terrain de cinq semaines sur les nouvelles propriétés Conviac, Ross et Lemare en Eeyou Istchee Baie-James. Toutes les opérations ont été menées à partir du camp Nemiscau situé à 290 kilomètres au nord de Chibougamau, le long de la Route du Nord. Ces propriétés, récemment acquises par désignation sur carte, ont été sélectionnées à partir de la présence d'anomalies de lithium calculées dans les sédiments de fond de lac, d'affleurements connus de pegmatite et de la proximité de limites entre des sous-provinces. Les travaux de terrain ont confirmé la présence de dykes de pegmatite, jusqu'à 30 mètres d'épaisseur, mis en place dans des paragneiss (roches sédimentaires métamorphisées) et des roches granitiques. Aucun spodumène ou autre minéral contenant du lithium n'a été observé. Au total, 226 échantillons de roche ont été envoyés à ALS (Val-d'Or) et tous les résultats sont en attente. Harfang déterminera la suite des travaux à effectuer sur ces trois propriétés selon les résultats analytiques.

Personne qualifiée

L'information technique dans ce communiqué de presse a été révisée et approuvée par François Huot, géologue professionnel et vice-président de l'exploration chez Harfang, qui est une personne qualifiée non indépendante pour la divulgation technique telle que définie par la Norme canadienne 43-101 sur les normes de divulgation pour les projets miniers.

À propos de Harfang Exploration inc.

Harfang Exploration inc. est bien financée avec approximativement 6,2 M de dollars en trésorerie en date du 1er septembre 2023 et est une société d'exploration minière axée sur la technique dont la principale mission est de découvrir des gisements de minerai au Québec et en Ontario. La Société est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l'industrie ayant fait leurs preuves, possède un portefeuille de projets très prometteurs et dispose d'une solide situation financière. Harfang respecte les meilleures pratiques grâce à son étroite collaboration avec toutes les parties prenantes et son engagement envers l'environnement.

