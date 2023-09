L&T Technology Services prend part à l'IAA Mobility à Munich





L&T Technology Services (BSE : 540115, NSE : LTTS), leader mondial des services d'ingénierie numérique et de R&D, a annoncé sa participation à la conférence IAA Mobility à Munich. LTTS exposera ses offres de haut niveau sur les véhicules définis par logiciel et l'avenir de la mobilité, au Hall A3, Stand N° 24..

Dans sa deuxième édition, le Salon international de l'automobile (IAA) de Munich (du 5 au 10 septembre) présente une vision transformative de l'industrie automobile centrée sur la durabilité, l'électrification et des solutions de mobilité innovantes. Dans un contexte d'évolution permanente de l'industrie, l'IAA Mobility reste sans aucun doute une plateforme cruciale pour façonner l'avenir de la mobilité et favoriser la collaboration entre les acteurs clés. Avec des partenaires internationaux majeurs, plus de 500 délégués et intervenants, le salon est considéré comme l'une des conférences les plus progressistes au monde en matière de durabilité grâce à l'électrification et à la numérisation.

Les industries automobile et aéronautique détiennent la clé pour faire progresser la mobilité verte de façon drastique. Les fabricants d'équipements d'origine traditionnels (FEO) et les nouveaux acteurs du marché se précipitent pour fabriquer des véhicules écologiques, et cet esprit de compétition sera le thème du sommet de cette année.

La durabilité étant le sujet principal, les exposants mettent en avant leur engagement envers le respect de l'environnement. En effet, ils mettent l'accent sur l'utilisation de matériaux durables et les dernières découvertes en matière de mobilité intelligente et de solutions connectées. Les innovations liées à la conduite autonome, à la communication entre véhicules, et à la mobilité intégrée feront partie des solutions présentées. Ces avancées visent à révolutionner le transport urbain et la mobilité individuelle en les rendant plus sûrs, plus efficaces et plus respectueux de l'environnement.

L&T Technology Services, avec son expertise dans les domaines des transports et de l'aérospatiale, collabore avec des FEO automobiles et aérospatiaux mondiaux depuis les deux dernières décennies. À l'IAA Mobility, l'entreprise présentera les nombreuses possibilités des contrôleurs de domaine, du développement d'applications connectées cloud-native, de la sécurité, de la virtualisation, des fonctionnalités activées par l'IA qui permettront la communication Vehicle-to-Everything (V2X), ainsi qu'une démonstration du cockpit numérique.

Travailler avec des partenaires en ER&D est devenu essentiel pour relever les défis de l'électrification des véhicules sur toute la chaîne de valeur, tout en explorant les paramètres de l'écosystème des véhicules électriques. Faire appel à plusieurs fournisseurs pour différentes étapes du développement de produits peut augmenter la complexité et les coûts. Un partenaire comme LTTS peut contribuer à la stimulation de la co-innovation en surmontant les contraintes technologiques tout en appliquant des enseignements intersectoriels. Le besoin de solutions pilotées par logiciel dans l'industrie de la mobilité électrique a poussé les parties prenantes à adopter des plateformes de calcul à haute performance. Les partenaires en services d'ER&D peuvent fournir des modèles de calcul qui consomment moins d'énergie, améliorent les performances et optimisent les algorithmes basés sur les données. De plus, ils peuvent fournir des piles logicielles évolutives qui exploitent les capteurs et les composants physiques pour garantir la sécurité et les performances nécessaires aux véhicules électriques. Ils utilisent le logiciel pour optimiser des domaines tels que l'intégration de tiers, le déploiement de fonctionnalités, CloudOps et les mises à jour par voie hertzienne. De plus, la complexité croissante de la technologie intégrée dans les véhicules électriques exige des conceptions basées sur le logiciel, qui peuvent surmonter les défis à plusieurs niveaux, du développement de logiciels au déploiement et à la maintenance.

« Le salon IAA Mobility constitue une excellente opportunité pour échanger des idées innovantes et susciter un avenir plus inclusif et écologique. La participation de cette année renforcera notre conviction d'élaborer des solutions de pointe qui permettront la communication Vehicle-to-Everything (V2X), une démonstration de cockpit numérique et des fonctionnalités activées par l'IA, tout en mettant l'accent sur la sécurité. Nous nous engageons à aider nos clients à relever les défis de l'électrification des véhicules sur toute la chaîne de valeur, notamment les contrôleurs de domaine, le développement d'applications cloud-native, la sécurité et la virtualisation. Grâce à nos solutions de sécurité de bout en bout, nous nous assurons que les produits et services de nos clients sont protégés contre les menaces cybernétiques et qu'ils respectent la réglementation », a déclaré M. Amit Chadha, PDG et directeur général de L&T Technology Services.

Le salon IAA Mobility réunit des experts mondiaux de la mobilité pour présenter et discuter des dernières tendances et innovations. Des ateliers et des panels sur la durabilité, la numérisation et le rôle de l'IA dans l'industrie automobile favorisent le partage des connaissances et la collaboration entre les acteurs clés.

Le Centre d'excellence (CoE) de LTTS à Munich

L&T Technology Services accroît sa présence en Allemagne, un marché important pour les services d'ingénierie et de technologie. Le CoE de Munich se concentre sur la fourniture d'expertise en ingénierie et en R&D aux consoles d'info-divertissement et aux véhicules hybrides électriques d'un important FEO allemand. La proximité du centre avec le campus du client permet à L&T Technology Services de tester diverses solutions sur leur suite de produits et de fournir des services en temps réel.

Électrification de véhicule | eBook | L&T Technology Services (ltts.com)

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse de Larsen & Toubro Limited, spécialisée dans les services d'ingénierie et de recherche et développement (ER&D - Engineering and R&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et d'essais tout au long du cycle de vie du développement de produits et de processus. Notre clientèle est composée de 69 entreprises figurant au palmarès Fortune 500 et de 57 des principales entreprises d'ER&D au monde, dans les secteurs des produits industriels, des dispositifs médicaux, des transports, des télécommunications, de la haute technologie et des processus. Au 30 juin 2023, LTTS, dont le siège social est situé en Inde, comptait plus de 23 300 employés répartis sur 22 centres de conception internationaux, 28 bureaux commerciaux à travers le monde et 102 laboratoires d'innovation. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://www.LTTS.com/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

6 septembre 2023 à 12:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :