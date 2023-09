La sécurité des décodeurs s'étend au BYOD grâce à l'innovation Counterspytm annoncée par Verimatrix, Beacon et Amlogic





Verimatrix, (Euronext Paris : VMX), annonce aujourd'hui la disponibilité globale des toutes premières contre-mesures défensives anti-piratage personnalisables et de la veille sur les cybermenaces (CTI) pour les décodeurs Android TV de Beacon, intégrés à Amlogic. Verimatrix fera une démonstration de la nouvelle offre Counterspytm du 15 au 18 septembre à Amsterdam sur leur stand 1.D81 lors de l'IBC 2023.

La sécurité traditionnelle des décodeurs s'appuie sur le matériel fourni par l'opérateur comprenant des clés préalablement partagées et protégées, reliant ainsi en toute sécurité les clients identifiés. Cette approche n'est plus la norme, car les clients consomment le contenu différemment, notamment en y accédant par le biais d'applications ou par exemple le BYOD (bring-your-own-device). Les systèmes DRM génériques manquent souvent d'une authentification inhérente au client et délèguent l'identification à des dispositifs secondaires vulnérables aux attaques.

Verimatrix Counterspy redéfinit la sécurité à l'ère du BYOD. Il va au-delà des protections traditionnelles des décodeurs pour permettre une sécurité du contenu robuste et de qualité studio sur tous les appareils utilisant des applications multimédia. Counterspy vient combler les failles dues au passage de l'authentification gérée préalablement par les opérateurs à l'utilisation d'outils secondaires. Cela permet aux opérateurs de distribuer en toute confiance des expériences autrefois réservées aux plates-formes propriétaires, tout en ouvrant de nouvelles opportunités de monétisation grâce à une approche de sécurité adaptée aux complexités du marché audiovisuel actuel.

Verimatrix Counterspy protège de manière optimale les données d'identification stratégiques telles que les identifiants de connexion et les tokens, en surveillant et en répondant aux tentatives de piratage sur l'ensemble des appareils. Cette défense robuste dépasse les capacités actuelles des fournisseurs de solutions MDRM.

Verimatrix Counterspy fait partie de la gamme de solutions de sécurité Verimatrix Streamkeeper dédiée à la protection du contenu et à la lutte contre le piratage. Cette nouvelle solution constitue une avancée notable pour la protection des décodeurs et une première dans l'industrie.

Intégré par Amlogic, l'un des principaux fabricants de semi-conducteurs, et initialement utilisé dans les décodeurs de Beacon, Verimatrix Counterspy offre une multitude de fonctionnalités puissantes qui protègent les contenus ainsi que les revenus des opérateurs vidéo. Il protège de manière optimale contre le vol d'identifiants, le contournement de la protection, la fraude aux applications et la perte de revenus publicitaires, tout en permettant aux opérateurs de choisir leurs moyens de défense tels que la dégradation de la qualité de l'image, les avertissements sur l'écran ou encore l'arrêt de la diffusion.

"Verimatrix Counterspy est une innovation majeure en matière de sécurité des contenus, armant les opérateurs d'outils anti-piratage avancés et en leur fournissant les contre-mesures défensives dont ils ont besoin pour lutter contre des pirates toujours plus créatifs qui tentent de tirer pleinement parti des décodeurs actuels connectés à Internet", a déclaré Sofia Regojo, Chief Revenue Officer de Verimatrix. "Nous sommes heureux de travailler avec Beacon et Amlogic pour présenter des mesures anti-piratage qui n'ont jamais été proposées auparavant sur un décodeur Android. C'est une réponse à un problème pressant pour les opérateurs qui font face à une multitude de menaces liées au piratage entrainant d'importantes baisses de revenus et mettant en péril les contenus premium."

"L'intégration de Verimatrix Counterspy dans nos décodeurs révolutionne le marché", a déclaré Richard Kim, Chief Operating Officer de Beacon. "En protégeant l'intégrité du contenu à travers les différents appareils, Counterspy nous permet d'étendre la protection anti-piratage aux opérateurs à travers les applications et les dispositifs, tout en fournissant les expériences de divertissement fluides, exigées par les consommateurs d'aujourd'hui."

"Nous sommes heureux de contribuer à l'avancement de la protection des contenus vidéo et des revenus des opérateurs, en implantant les dernières technologies anti-piratage là où elles sont nécessaires", a déclaré James Xie, vice-président senior de la stratégie commerciale d'Amlogic. "Amlogic se réjouit de présenter Counterspy à l'IBC, car il s'agit de la toute dernière innovation de Verimatrix après des années de collaboration au service des opérateurs."

Beacon (stand IBC #1.A21) et Amlogic (stand IBC #5.A33) sont des partenaires de longue date de Verimatrix. Pour prendre rendez-vous avec un spécialiste Verimatrix Counterspy à l'IBC afin de discuter de la dernière intégration aux décodeurs Android TV, cliquez ici.

À propos de Beacon

Beacon est un leader de l'industrie non seulement dans le domaine des modules LCD/LED pour les appareils électroménagers, mais aussi dans le domaine des appareils de connectivité numérique (STB) de l'industrie de la télévision payante. Un partenariat solide avec tous les principaux fournisseurs de protection de contenu (CAS et DRM), les fournisseurs de SoC et de MW permet à Beacon de fournir une solution de bout en bout appropriée aux opérateurs. Les technologies avancées de Beacon aident les clients à offrir aux abonnés la meilleure solution possible. Visitez le site www.beaconinc.net.

À propos d'Amlogic

Amlogic est une société de semi-conducteurs sans usine, leader mondial, spécialisée dans la conception, le développement et l'application de systèmes sur puce (SoC) multimédias de haute performance. Grâce à nos technologies de pointe et à nos solutions de premier ordre, nous nous sommes activement développés dans de nouveaux domaines tels que la vision intelligente, la connectivité sans fil et l'électronique automobile, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de la vie intelligente. En fournissant des solutions clés en main complètes combinées à des technologies logicielles et matérielles de pointe, y compris le traitement multimédia UHD, la protection de la sécurité du contenu, les CPU et GPU avancés, les clients peuvent rapidement optimiser et développer des produits leaders sur le marché avec des performances et une consommation d'énergie à la pointe de la technologie. L'entreprise Amlogic est basée dans la Silicon Valley et possède des bureaux de R&D, d'assistance et de vente dans le monde entier. Visitez le site www.amlogic.com.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez les sites www.verimatrix.com.

