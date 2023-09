Corpay Cross-Border devient le partenaire officiel du club de football Aston Villa pour les opérations de change commerciales





Corpay1, une marque de FLEETCOR® (NYSE : FLT) et un leader mondial des paiements commerciaux, est heureuse d'annoncer que Corpay a conclu un accord avec le club de football d'Aston Villa pour devenir son partenaire officiel en matière de change commercial étranger (FX).

Grâce à ce partenariat, Aston Villa, ainsi que son vaste écosystème de partenaires commerciaux corporatifs*, pourront accéder aux solutions innovantes de Corpay et les utiliser pour atténuer leur exposition au change étranger. De plus, la plateforme primée de Corpay Cross-Border leur permettra de gérer leurs paiements mondiaux à partir d'un seul point d'accès.

« L'équipe de Corpay Cross-Border est honorée d'avoir été choisie comme partenaire officiel du club de football d'Aston Villa pour les opérations de change. », a déclaré Brad Loder, vice-président du marketing transfrontalier de Corpay Cross-Border Solutions. « Avec notre forte concentration sur le développement de la marque Corpay, ainsi que sur nos activités de paiement corporatif et de change à l'échelle mondiale, nous sommes enchantés par l'opportunité de nous associer à l'un des clubs de football les plus anciens et les plus prospères de la Premier League. »

« Nous sommes ravis d'annoncer un partenariat avec Corpay », a déclaré Chris Heck, président des opérations commerciales d'Aston Villa. « Comme Aston Villa, c'est une marque mondiale avec de grandes ambitions qui s'intégrera parfaitement dans l'aspect commercial du club. Ce partenariat témoigne de notre approche stratégique en matière de parrainage et de développement commercial alors que nous attendons avec impatience une nouvelle ère de grandeur à Aston Villa. »

À propos de Corpay

Corpay est un leader mondial dans le domaine des paiements commerciaux, qui permet aux entreprises de toutes tailles de mieux suivre, gérer et payer leurs dépenses. Corpay propose à ses clients une gamme complète de solutions de paiement en ligne, notamment le paiement de factures, l'automatisation des comptes fournisseurs, les paiements transfrontaliers, la gestion du risque de change et les programmes de cartes commerciales. Corpay fait partie du portefeuille de marques de FLEETCOR (NYSE : FLT). Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web www.corpay.com.

À propos d'Aston Villa Football Club

Fondé en 1874, le club de football d'Aston Villa est l'un des membres fondateurs de la Football League et une institution majeure du football anglais. L'une des cinq seules équipes anglaises à avoir été couronnées championnes d'Europe, l'équipe a historiquement connu un succès exceptionnel sur la scène nationale, avec sept championnats de première division, sept titres de la FA Cup et cinq coupes de la Football League.

Un club tourné vers l'avenir, l'AVFC s'engage à innover technologiquement, sur et en dehors du terrain, en offrant la meilleure expérience possible aux fans et en promouvant les meilleures pratiques dans l'industrie. Unis autour des valeurs du club, fierté, passion et dédication, le club de football d'Aston Villa s'efforce continuellement de repousser les limites de ce qu'un club de football devrait être.

1« Corpay » (une marque de Fleetcor (NYSE : FLT)) se réfère principalement dans ce document à la division transfrontalière de Corpay https://www.corpay.com/cross-border ; La liste complète des entreprises qui font partie de la marque Corpay est disponible ici :https://www.corpay.com/compliance.

* Sous réserve de l'approbation de crédit et de conformité de la société Corpay concernée.

6 septembre 2023 à 10:20

