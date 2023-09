La Fondation communautaire de Postes Canada appuie les enfants et les jeunes du pays avec près de 1,2 million de dollars en subventions





Octroi de fonds à 84 organismes communautaires, trois desquels recevront une subvention Signature de 50 000 $

OTTAWA, ON, le 6 sept. 2023 /CNW/ - La Fondation communautaire de Postes Canada a annoncé aujourd'hui que 84 organismes recevront le versement tant attendu d'une subvention pour des initiatives communautaires visant à améliorer la vie des enfants et des jeunes.

Près de 1,2 million de dollars en subventions seront distribués à des organismes caritatifs, des écoles et des groupes communautaires partout au pays. On compte parmi eux les bénéficiaires de la subvention Signature de 50 000 $ de cette année :

Le Centre canadien de la diversité des genres et de la sexualité , à Ottawa .

, à . The Robb Nash Project Inc. , à Winnipeg .

, à . Le First Light St. John's Friendship Centre Inc., à St. John's , recevra la subvention Signature pour la vérité et la réconciliation avec les Autochtones, lancée l'an dernier.

Depuis 2012, la Fondation a octroyé près de 13,5 millions de dollars en subventions à plus de 1 100 initiatives au pays, y compris des programmes d'alphabétisation et de langue, des services d'aide pour les jeunes, des projets qui soutiennent les jeunes Autochtones, des programmes sur la diversité de genre et sexuelle, des projets artistiques et récréatifs, des programmes d'éducation spéciale, des programmes de santé visant les enfants, des initiatives contre l'intimidation et des programmes de mentorat.

La liste de tous les bénéficiaires d'une subvention de 2023 se trouve sur le site Web de la Fondation communautaire de Postes Canada.

Collectes de fonds communautaires pour répondre aux besoins des collectivités

La Fondation amasse des fonds grâce aux dons de la clientèle des bureaux de poste, aux dons du personnel par retenues à la source et à la vente d'un timbre spécial annuel. Pendant la campagne annuelle de collecte de fonds de la Fondation, chaque dollar amassé par le personnel de vente au détail d'un bout à l'autre du pays est versé directement à des projets communautaires de la province ou du territoire où il a été recueilli. Les carnets de timbres sont en vente dans les bureaux de poste et sur le site postescanada.ca/achat, et les fonds sont versés à des organismes communautaires.

Pleins feux sur les bénéficiaires d'une subvention Signature

Les subventions Signature, d'une valeur de 50 000 $ chacune, sont remises à des organismes nationaux qui offrent des programmes pour les enfants et les jeunes du Canada.

Le Centre canadien de la diversité des genres et de la sexualité, à Ottawa, est un organisme à but non lucratif qui soutient la diversité des genres et de la sexualité dans les relations (non-)romantiques à l'aide d'éducation, d'études et de promotion sociale. La remise du chèque aura lieu au siège social de Postes Canada (2701, prom. Riverside, à Ottawa) le mardi 12 septembre, à 11 h (HE).

Le Robb Nash Project, à Winnipeg, travaille avec des écoles pour exploiter le pouvoir de la musique et des histoires pour encourager les discussions sur la santé mentale. La présentation porte notamment sur la dépression, l'anxiété, l'automutilation, les dépendances, l'intimidation et le suicide. La remise du chèque à l'organisme aura lieu à Winnpeg le jeudi 12 octobre. D'autres renseignements vous seront transmis peu avant l'événement.

Seuls les organismes autochtones locaux et régionaux qui offrent des programmes basés sur les principes de vérité et de réconciliation et qui viennent en aide aux enfants et aux jeunes autochtones sont admissibles à la subvention Signature pour la vérité et la réconciliation avec les Autochtones, lancée en 2022. L'organisme récipiendaire de cette année est le First Light St. John's Friendship Centre, situé à St. John's. Cet organisme à but non lucratif offre des programmes et des services axés sur la revitalisation, le renforcement et la célébration des cultures et des langues autochtones dans un esprit de confiance, de respect et d'amitié. La cérémonie de remise du chèque au First Light St. John's Friendship Centre aura lieu à St. John's le jeudi 28 septembre. D'autres renseignements vous seront transmis peu avant l'événement.

À propos de la Fondation

Créée en 2012, la Fondation communautaire de Postes Canada est un organisme de bienfaisance enregistré qui est exploité indépendamment de Postes Canada. Sa mission est d'avoir un effet positif sur la vie des enfants et des jeunes (jusqu'à l'âge de 21 ans) en soutenant les organismes de bienfaisance enregistrés, les programmes scolaires ou les projets locaux qui leur sont destinés. Grâce à son approche communautaire, la Fondation joue un rôle essentiel en aidant Postes Canada à réaliser sa raison d'être, Porteurs d'un Canada plus fort.

Pour en apprendre davantage sur la Fondation communautaire de Postes Canada, consultez postescanada.ca/communautaire.

SOURCE Postes Canada

6 septembre 2023 à 10:03

Communiqué envoyé leet diffusé par :