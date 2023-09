Boston Metal clôture un cycle de financement de série C de 262 millions USD pour décarboner le secteur sidérurgique et révolutionner l'industrie des métaux





Boston Metal, une société mondiale de solutions technologiques pour les métaux, annonce aujourd'hui la clôture de sa levée de fonds de série C, portant le total de la série à 262 millions USD. Parmi les nouveaux investisseurs figurent Aramco Ventures, la branche de capital-risque d'Aramco ; le gestionnaire d'investissement mondial M&G Investments ; la société d'investissement dans les ressources naturelles Goehring & Rozencwajg ; et la société de gestion d'investissement Baillie Gifford. L'investisseur existant Breakthrough Energy Ventures a également pris part au cycle, et plusieurs autres ont fait des investissements supplémentaires dans la série C, notamment le Climate Innovation Fund de Microsoft, BHP Ventures et Prelude Ventures.

S'appuyant sur la dynamique du financement initial de la série C annoncé plus tôt cette année ? auquel ont participé ArcelorMittal S.A., le Climate Innovation Fund de Microsoft, SiteGround Capital et IFC, la branche du secteur privé de la Banque mondiale, en tant qu'investisseurs, Boston Metal accélérera le déploiement de son activité métallurgique à haute valeur ajoutée, développera son équipe à l'échelle mondiale et présentera sa plateforme Molten Oxide Electrolysis (MOE) dont la mission est de décarboner le secteur sidérurgique.

« Boston Metal a fait des progrès remarquables dans le développement de sa technologie MOE et de son modèle d'affaires, qui ont le potentiel de décarboner la sidérurgie à grande échelle tout en offrant des avantages significatifs en termes de valeur et de durabilité pour l'industrie des métaux », déclare Carmichael Roberts, Breakthrough Energy Ventures. « Nous sommes fiers de poursuivre notre investissement dans l'entreprise, qui est incarne une technologie à fort impact que nous cherchons à soutenir pour résoudre les problèmes climatiques les plus pressants du monde. »

« Cet investissement dans Boston Metal contribuera à promouvoir l'innovation et la collaboration nécessaires pour relever les défis climatiques. Les solutions pour un acier vert, comme celles de Boston Metal, ont le potentiel de lutter contre les émissions dans l'une des industries les plus difficiles à transformer, et nous croyons que l'entreprise a le leadership, la technologie et la stratégie nécessaires pour saisir cette opportunité », déclare Jim Sledzik, directeur général, Amérique du Nord, Aramco Ventures.

« Boston Metal travaille à la décarbonisation de l'industrie sidérurgique et métallurgique », déclare Thierry Masson, responsable de Catalyst ? Amériques, M&G Investments. « Couplée à une équipe de direction expérimentée, la technologie MOE de Boston Metal offre une occasion majeure de réduire les émissions dans les industries à forte inertie aux quatre coins du globe. C'est un bon exemple de tech climatique qui a le potentiel de nous aider à vivre dans un monde plus durable. »

Les secteurs métallurgique et minier sont soumis à de fortes pressions pour passer à des méthodes de production plus durables tout en améliorant l'efficience et la rentabilité. Boston Metal développe une plateforme technologique évolutive qui utilise l'électricité pour produire une variété de métaux et d'alliages à partir d'un large éventail de matières premières. Le processus MOE de l'entreprise est plus simple, plus écoefficient et a un impact environnemental moindre que les méthodes traditionnelles. Avec ses activités de métaux à valeur ajoutée, Boston Metal donne aux sociétés minières les moyens de créer de nouvelles sources de revenus en déployant MOE pour extraire des métaux à valeur ajoutée à partir de matériaux complexes à faible teneur qui sont actuellement considérés comme des déchets. La technologie de l'entreprise pour l'acier à faibles émissions de carbone utilise le processus MOE et de l'électricité renouvelable pour éliminer les émissions de carbone de Scope 1 et 2 du secteur sidérurgique, qui représentent aujourd'hui environ 10 % des émissions mondiales de CO2. Alors que de nombreuses solutions d'acier vert dépendent de minerais de fer rares à haute teneur, la technologie MOE peut produire de l'acier liquide de haute qualité à partir de minerais de fer à teneur moyenne et faible plus abondants.

« L'aptitude de Boston Metal à mobiliser des capitaux provenant de sources diverses, englobant le capital-investissement, le capital-risque, les investisseurs institutionnels et les investisseurs stratégiques, démontre une confiance solide dans la capacité de Boston Metal à transformer la production d'acier et de métaux en vue d'un avenir durable », déclare Tadeu Carneiro, président du conseil et CEO, Boston Metal. « Notre activité de métaux à valeur ajoutée se rapproche de la phase de commercialisation dans notre filiale au Brésil, avec l'ouverture de notre usine de fabrication à l'automne, et nous continuons de faire des progrès significatifs dans la mise à l'échelle de MOE pour la production d'acier vert dans notre usine pilote en périphérie de Boston. »

Boston Metal est en bonne voie pour expédier ses premiers métaux à valeur ajoutée en 2024 et prévoit de commercialiser sa plateforme MOE sur le marché de l'acier d'ici 2026, pour aider l'industrie à atteindre ses engagements de zéro émission nette à l'horizon 2050.

À propos de Boston Metal

Boston Metal commercialise Molten Oxide Electrolysis (MOE, ou électrolyse par oxyde fondu), une plateforme pour la production de métaux en grosse quantité fonctionnant à l'électricité, afin de décarboner le secteur sidérurgique et de transformer la façon dont les métaux sont fabriqués. MOE fournit à l'industrie des métaux une solution évolutive, compétitive en termes de coûts et verte pour la production d'acier et de métaux à valeur ajoutée à partir d'une grande variété de matières premières et de teneurs en minerai de fer. Soutenu par des investisseurs visionnaires et dirigé par une équipe de classe mondiale, Boston Metal a son siège à Woburn, dans le Massachusetts, et possède une filiale en propriété exclusive au Brésil. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.bostonmetal.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

6 septembre 2023 à 09:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :