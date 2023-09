DEBIOPHARM PREND PART AU CONGRÈS MONDIAL WORLD AMR 2023 ET AUX DISCUSSIONS AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DE LA SANTÉ POUR COMBATTRE LA RÉSISTANCE ANTIMICROBIENNE





Debiopharm (www.debiopharm.com), société biopharmaceutique, privée, basée en Suisse, visant à établir la norme de soins de demain pour guérir le cancer et les maladies infectieuses, a fait part aujourd'hui de sa participation à la table ronde, ainsi qu'aux sessions de développement d'antibiotiques, lors de la conférence mondiale sur la résistance aux antimicrobiens (RAM) « 2023 World AMR » qui se tiendra les 7 et 8 septembre 2023.

Morgane Vanbiervliet, Manager Market Intelligence et Développement Commercial, Maladies infectieuses de Debiopharm, participera à une table ronde sur la préparation face à la RAM. Cette table ronde sera animée par Bruce Y. Lee de Forbes et réunira des représentants du CDC, du groupe Menarini, de la FIIM et du Fonds d'action pour la RAM. Une autre session de discussion, parrainée par Debiopharm et dirigée par le Dr Ricardo Chaves, Directeur Médical Exécutif, mettra en avant le docteur L. Clifford McDonald, Directeur Associé en Science au sein de la Division de la Promotion de la Qualité des Soins de Santé au CDC. Le Dr. McDonald expliquera l'importance des nouveaux antibiotiques respectueux du microbiome dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, tout en soulignant la nécessité potentielle de nouvelles voies d'approbation réglementaire et de remboursement*.

Morgane Vanbiervliet, Manager Market Intelligence et Développement Commercial, Maladies Infectieuses de Debiopharm, a souligné l'importance de ces discussions ouvertes entre les organismes publics et les experts de l'industrie des maladies infectieuses lors du Congrès mondial sur la résistance aux antimicrobiens (World AMR). Elle a déclaré : « Nous devons nous préparer à affronter la montée en puissance des infections résistantes, et cela implique des dialogues constructifs entre les organismes publics et les acteurs de l'industrie. Nous savons que les maladies infectieuses incontrôlables affectent l'ensemble de la société, et nos efforts de préparation doivent inclure des mesures de prévention renforcées, une meilleure éducation en gestion et des stratégies commerciales durables pour de nouveaux traitements efficaces. »

« Le CDC reconnaît l'importance du microbiome humain en tant que barrière essentielle contre la colonisation humaine par des agents pathogènes multirésistants. Outre les produits qui réduisent le degré de colonisation (c'est-à-dire la réduction des agents pathogènes) ou les médicaments qui restaurent le microbiome, nous avons besoin d'antibiotiques thérapeutiques qui préservent le microbiome en étant très sélectifs pour des agents pathogènes spécifiques », a expliqué le Dr L. Clifford McDonald, Directeur Associé pour la science dans la Division de la Promotion de la Qualité des Soins de Santé au CDC.

Le rapport spécial publié par le CDC de l'année dernière sur l'impact du COVID-19 sur la résistance aux antimicrobiens a mis en lumière que six des 18 menaces bactériennes les plus alarmantes coûtent chaque année aux Etats-Unis plus de 4,6 milliards de dollars et causent de nombreuses pertes humaines.4 Parmi ces 18 menaces bactériennes et fongiques, Debiopharm de l'agence comprennent 2 pathogènes pour lesquels Debiopharm s'attaque actuellement au développement de nouveaux antibiotiques pour deux d'entre elles : Neisseria gonorrhoeae et Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline. Les inhibiteurs FabI de Debiopharm représentent une nouvelle classe d'antibiotiques spécifiques à un pathogène qui fait l'objet de recherches pour sa capacité à cibler efficacement un type de bactérie, préservant ainsi le microbiome et évitant la propagation subséquente de la résistance aux antimicrobiens.

World AMR 2023 Détails des Session Agenda du congrès Orateurs Keynote panel 7 septembre 08:35 EST How can we push AMR to the forefront of preparedness? Morgane Vanbiervliet, Manager Market Intelligence et Développement Commercial, Maladies infectieuses, Debiopharm + autres orateurs invités Panel discussion 7 septembre 11:00?11:30 EST Antibiotic Development stream The public health case for microbiome-sparing antibiotics: Potential need for new pathways in regulatory approval and reimbursement Modérateur :

Dr. Ricardo Chaves Directeur Médical Exécutif Debiopharm Orateur : Dr. L. Clifford McDonald, Directeur Associé pour la science dans la Division de la Promotion de la Qualité des Soins de Santé, CDC

A propos de l'afabicin

Afabicin (Debio 1450) est un inhibiteur FabI de Debiopharm contre Staphylococcus spp., premier de sa catégorie, dont les souches de Staphylococcus aureus résistantes à la méthicilline (SARM) figurent en bonne place sur la liste mondiale des pathogènes prioritaires de l'OMS et sont considérées comme une "menace sérieuse" par le CDC. L'afabicine peut être administrée par voie orale ou intraveineuse et cible sélectivement la biosynthèse des acides gras bactériens essentiels de Staphylococcus. Des résultats prometteurs ont été obtenus lors d'un essai comparatif de phase 2 en double aveugle avec l'afabicine dans les infections bactériennes aiguës de la peau et des structures cutanées. Actuellement, un essai de phase 2 dans les infections des os et des articulations est mené dans plusieurs pays, comparant l'afabicine aux antibiotiques standard.

À propos de Debio 1453

Analogue à l'afabicine, le composé préclinique Debio 1453 est un médicament spécifique aux pathogènes, potentiellement le premier de sa catégorie, qui cible la voie de biosynthèse des acides gras bactériens essentiels. Debio 1453 est administré par voie orale pour traiter la Neisseria gonorrhoeae, la bactérie responsable de la maladie sexuellement transmissible qu'est la gonorrhée, une cause de problèmes de santé graves et permanents tels que l'infertilité, la grossesse extra-utérine, les problèmes cardiovasculaires et neurologiques.

La lutte de Debiopharm contre la résistance aux antimicrobiens

Debiopharm, entreprise biopharmaceutique suisse axée sur l'innovation, est l'une des rares sociétés privées à développer de nouvelles classes d'antibiotiques pour lutter contre les infections difficiles à traiter. Grâce à son modèle commercial unique basé sur le partenariat, l'entreprise fait évoluer les antibiotiques spécifiques aux agents pathogènes du stade précoce à la recherche clinique de phase II avec l'afabicin, ciblant spécifiquement les staphylocoques et étant ainsi la plus avancée sur le plan clinique dans le traitement des infections osseuses et articulaires. En raison de leur sélectivité élevée, les inhibiteurs de FabI ciblent spécifiquement des agents pathogènes sélectionnés tout en préservant le microbiote intestinal et répondent aux quatre critères d'innovation de l'OMS 2020 : nouvelle classe chimique, nouvelle cible, nouveau mode d'action et absence de résistance croisée avec d'autres classes d'antibiotiques.

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.debiopharm.com

Nous sommes sur Twitter. Suivez-nous @DebiopharmNews à l'adresse

http://twitter.com/DebiopharmNews

Références

[1] Morrison L, Zembower TR. Antimicrobial resistance. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2020 Oct;30(4):619-635.

[2] Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2023?2021 data. www.who.int/europe/publications/i/item/9789289058537

[3] CDC Antibiotic resistance threats in the United States, 2019. https://www.cdc.gov/drugresistance/pdf/threats-report/2019-ar-threats-report-508.pdf

[4] COVID-19 U.S. Impact on Antimicrobial Resistance. https://www.cdc.gov/drugresistance/pdf/covid19-impact-report-508.pdf

Divulgation de l'information

*Divulgation de l'identité de l'orateur : Le Dr McDonald n'a aucune relation financière ou non financière à divulguer. Les résultats et les conclusions de cette présentation sont ceux de l'auteur et ne représentent pas nécessairement la position officielle des Centers for Disease Control and Prevention ou du U.S. Department of Health and Human Services. Toute utilisation de noms commerciaux et de sources commerciales est faite à des fins d'identification uniquement et n'implique pas l'approbation des Centers for Disease Control and Prevention ou du U.S. Department of Health and Human Services.

6 septembre 2023 à 08:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :