CargoM lance son outil d'espace d'entreposage

MONTRÉAL, le 6 sept. 2023 /CNW/ - CargoM - Grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, est fière de présenter une version bonifiée, avec interface web, de son outil d'espace d'entreposage. Initialement mis sur pied au début de la pandémie de la COVID-19, il visait à offrir de l'aide aux entreprises du secteur du transport et de la logistique compte tenu des besoins d'entreposage considérables durant cette période. Depuis la pandémie, la chaîne d'approvisionnement a connu quelques perturbations et les enjeux relatifs aux espaces d'entreposage sont demeurés importants et d'actualité. Suite à l'intérêt marqué des utilisateurs pour cet outil, CargoM souhaite le pérenniser tout en l'améliorant afin qu'il soit plus facile d'utilisation et d'avantage accessible.

« C'est dans le but de soutenir nos membres ainsi que notre secteur que nous mettons à leur disposition l'outil gratuit d'espace d'entreposage. À titre de registre, il permettra aux entreprises de faire la promotion pour louer leur espace excédentaire et à celles qui en cherchent de consulter le tableau de bord de notre interface web afin d'y trouver, selon leurs critères de recherche, des espaces intérieurs et extérieurs disponibles. Tout d'abord développé pour le Grand Montréal, le registre recense aussi des espaces ailleurs au Québec et dans le reste du Canada. Nous sommes confiants que cet outil aura des répercussions positives et contribuera à rendre notre chaîne logistique plus performante. »

- Mathieu Charbonneau, directeur général, CargoM

L'outil possède déjà plus d'une cinquantaine d'entrées d'espaces vacants pour un total de 18,7 millions de pieds carrés intérieurs et extérieurs. La marche à suivre est simple. Une fois connectée sur la page de l'outil, avec un mot de passe attribué par CargoM, l'entreprise cherchant des espaces à louer pourra en trouver selon ses critères de recherche et/ou en utilisant la carte interactive permettant la géolocalisation des entreprises. Par la suite elle n'aura qu'à contacter directement le responsable désigné se trouvant dans le tableau des espaces d'entreposage. En ce qui concerne les entreprises avec des espaces vacants, ces dernières doivent remplir le formulaire sur le site Web de CargoM. Notre engagement envers la confidentialité de vos données est primordial et tous les renseignements recueillis en ligne via notre interface sont protégés sur un serveur sécurisé.

Pour la réalisation de cette nouvelle mouture de l'outil, CargoM a obtenu du financement grâce au Programme d'appui au développement de secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence (PADS) à travers le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE). La réalisation du projet a été effectuée par Mely.ai Solutions, une entreprise qui accélère la numérisation de la chaîne d'approvisionnement.

Si votre entreprise a besoin d'espace ou si vous avez de l'espace excédentaire, l'outil développé par CargoM vous sera utile! Pour découvrir la nouvelle version de l'outil d'espace d'entreposage, consultez l'outil sur notre site Web.

À propos de CargoM

Créée en 2012, CargoM (cargo-montreal.ca -- @CargoMtl) rassemble les acteurs de la logistique et du transport de marchandises du Grand Montréal, dont les institutions d'enseignement, les exportateurs et importateurs, les centres de recherche, les associations et comités sectoriels, autour d'objectifs communs et de projets concertés, dans le but d'accroître la cohésion, la compétitivité et le rayonnement de ce secteur. D'une importance capitale pour le développement de la grande région métropolitaine, il représente près de 130?000 emplois, 6?000 établissements et plus de 8,7 milliards de dollars annuellement en retombées économiques dans le Grand Montréal.

Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), par le gouvernement du Québec et par l'ensemble de ses membres.

6 septembre 2023 à 07:30

