Centric Software conclut un partenariat avec ALDI SUD pour une transformation digitale rapide





Les solutions de Centric viendront structurer les achats et optimiser les offres de produits dans les différentes régions couvertes par le poids lourd du discount alimentaire.

CAMPBELL, Californie, 6 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Centric Software®, leader du marché de la gestion du cycle de vie des produits (PLM), annonce la conclusion d'un partenariat avec le discounter international ALDI SUD. L'enseigne entend ainsi amplifier sa transformation digitale, placer les données au coeur de son processus décisionnel et consolider sa collaboration à l'échelle internationale. Centric Software offre des solutions métiers innovantes conçues pour la planification, la conception, le développement, l'approvisionnement, le chiffrage et la distribution de produits, capables de permettre aux entreprises d'atteindre leurs objectifs stratégiques et opérationnels de transformation digitale.

Créée en 1961, ALDI SUD est une enseigne internationale de discount alimentaire à la tête de 7 100 magasins situés dans onze pays ? notamment l'Australie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Chine ?, et sur quatre continents. Ses magasins proposent une gamme de produits alimentaires de base, comprenant des spécialités régionales, des produits frais et biologiques, ainsi que d'autres biens de consommation non alimentaires, principalement issus de marques de distributeur sélectionnées avec soin. Chaque semaine, des bonnes affaires et des articles saisonniers correspondant à un thème spécifique complètent ces produits. ALDI SUD collabore avec des milliers de fournisseurs, parmi lesquels de nombreux fournisseurs locaux propres à chaque région.

À l'issue d'un processus intensif de sélection des fournisseurs, ALDI SUD a sélectionné Centric Software pour déployer une solution de gestion de ses catégories et fluidifier sa collaboration internationale autour de ses différentes gammes et de son développement produit. ALDI SUD prévoit le déploiement de Centric PLMtm, fleuron de Centric Software et leader du marché des solutions PLM, et de Centric Visual Boardstm, une plateforme de collaboration innovante et hautement graphique qui exploite la puissance de la technologie PLM pour transformer le processus de mise sur le marché (go-to-market) des distributeurs multisectoriels.

« Centric Software se démarque par son expertise et l'interface conviviale de ses solutions », explique Simon Weil, directeur général et coordinateur des opérations internationales d'ALDI SUD, avant d'ajouter : « les solutions Centric conviennent parfaitement à notre assortiment centré sur les besoins du client et aux équipes qui utiliseront le logiciel ? des achats à l'approvisionnement, en passant par la planification, la gestion des collections et la stratégie de marque, y compris les fournisseurs qui utiliseront également la solution. »

« Les fonctionnalités de Centric soutiendront notre objectif de rationalisation du processus d'achat de produits alimentaires (food) et apparentés (near-food) ainsi que non alimentaires (non-food). Ainsi nous pourrons proposer à nos clients les meilleurs produits possibles aux prix les plus bas possibles », déclare Christian Gillmann, directeur informatique international Groupe d'ALDI SUD. « Nous ambitionnons un partenariat solide et la poursuite de notre démarche d'innovation collaborative, avec pour objectif d'exploiter au maximum les fonctionnalités du logiciel. »

Cette vaste transformation digitale permet à ALDI SUD de réagir rapidement à l'évolution des comportements de consommation et d'écourter les délais de mise sur le marché des nouveaux produits et services, de respecter les objectifs de conformité, de développement durable et de qualité et de maîtriser la structure des coûts via une efficacité et une collaboration accrues.

ALDI SUD prévoit d'intégrer les solutions Centric Software à différents autres logiciels, notamment le progiciel de gestion intégrée (ERP) et la solution de gestion de l'information produit (PIM), et de paramétrer d'autres fonctionnalités, notamment pour y intégrer des éléments d'assurance qualité et de développement durable, à l'échelle internationale.

« Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec ALDI SUD », conclut Fabrice Canonge, président de Centric Software. « ALDI SUD est l'un des leaders mondiaux dans l'écosystème du discount alimentaire, avec des projets ambitieux visant la rationalisation de ses opérations dans une démarche stratégique de long terme. Nous sommes fiers de fournir les outils qui permettront à ALDI SUD d'atteindre ces objectifs. Nous anticipons une relation fructueuse et des avantages réciproques. »

En savoir plus sur les solutions de Centric

Demander Une Démonstration

ALDI SUD

Le groupe ALDI SUD opère dans onze pays sur quatre continents et compte un effectif de près de 186 000 collaborateurs. L'enseigne de distribution alimentaire possède plus de 7 100 magasins en Allemagne, en Autriche, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie, en Suisse, en Slovénie, en Hongrie, en Chine et en Italie.

Centric Software® (www.centricsoftware.com)

Depuis son siège dans la Silicon Valley, Centric Software fournit une plateforme couvrant toutes les étapes, de la conception au lancement de produits de grande consommation, notamment pour les secteurs de la mode, de la distribution, de la chaussure, du luxe, des loisirs de plein air, de l'électronique grand public, des cosmétiques, soins et parfums, et de l'alimentation et des boissons. Fleuron de Centric Software, la gestion du cycle de vie des produits Centric PLMtm offre aux entreprises des innovations en matière de planification, de développement produit, d'approvisionnement et d'optimisation de la qualité et des portefeuilles produit, spécifiquement conçues pour répondre aux mutations rapides de l'industrie de consommation. Les écrans graphiques de Centric (Centric Visual Boardstm) immergent collaborateurs et décisionnaires dans un univers totalement graphique, enrichi par l'expérience tactile. Solution cloud-native innovante propulsée par l'intelligence artificielle, Centric Planningtm fournit une planification étendue de la distribution et accroît la performance des ventes au détail et en gros. La plateforme de veille concurrentielle Centric Pricingtm exploite l'intelligence artificielle au service de décisions sur les prix et les assortiments de produits fondées sur les données, en vue d'optimiser le chiffre d'affaires et les marges. Parmi de multiples autres innovations à la pointe du marché, la compatibilité de Centric Software avec de nombreux systèmes d'entreprise ? ERP, DAM, PIM, sites de e-commerce, etc. ?, en plus de logiciels de création, notamment Adobe® Illustrator, d'une série de connecteurs 3D associés à différentes solutions de CAO et de l'intégration de différents outils de développement durable, notamment l'index HIGG, lui valent une réputation internationale. Centric Software affiche les meilleurs taux d'adoption, taux de satisfaction client et délais de rentabilité du secteur.

Centric Software est une filiale de Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, DSY.PA), le leader mondial des logiciels de conception 3D, du maquettisme 3D et des solutions PLM.

Centric Software a reçu de nombreux prix et distinctions du secteur, notamment en étant nommé, à plusieurs reprises, dans la liste des 100 meilleures au monde par Red Herring. Centric Software a reçu également cinq prix d'excellence de Frost & Sullivan au cours de la dernière décennie et 4 prix d'excellence de Just Style.

Centric Software est une marque déposée de Centric Software, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Centric PLM, Centric Planning, Centric Pricing et Centric Visual Boards sont des marques déposées de Centric Software, Inc. Toutes les marques de tiers sont des marques commerciales, et la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2202907/ALDI_Centric_Software.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2088403/4060048/Centric_Software_Logo.jpg

6 septembre 2023 à 06:32

Communiqué envoyé leet diffusé par :