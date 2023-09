La société Treon, spécialisée dans l'IdO, clôture sa série A de 5,5 millions d'euros avec Ventech et s'implante aux États-Unis





TAMPERE, Finlande, 6 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Treon, un leader technologique spécialisé dans les produits de périphérie intelligents pour l'IdO à grande échelle, a clôturé avec succès un financement de série A de 5,5 millions d'euros mené par Ventech, afin de stimuler davantage la croissance internationale de Treon après l'investissement initial de Ventech dans le financement initial de Treon en 2019.

Treon s'est fait connaître en fournissant des solutions d'IdO évolutives adaptées aux clients des secteurs de l'industrie, des bâtiments numériques et de la logistique. Soutenu par un écosystème de leaders de l'industrie, Treon offre un portefeuille robuste et croissant qui comprend des capteurs, des passerelles, une plateforme périphérique, des logiciels et des services, tous permettant d'offrir des solutions d'IdO avancées. Après avoir établi des partenariats fructueux dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), Treon étend maintenant son réseau aux États-Unis, au Danemark et à la France.

La croissance rentable de Treon au cours des dernières années est manifeste avec une croissance du chiffre d'affaires de plus de 80 % en 2022, laquelle devrait se poursuivre à un rythme similaire tout au long des années 2023 et 2024. L'équipe a également connu une expansion substantielle, en doublant pour atteindre plus de 60 personnes au cours de l'année dernière. Elle comprend maintenant 14 nationalités, ce qui favorise un environnement diversifié et international. La croissance notable du marché de Treon, alimentée par l'établissement de son bureau aux États-Unis et l'obtention d'un brevet américain pour le Treon Industrial Node 6, ouvre la voie à une expansion importante.

« Avec la croissance rapide réalisée jusqu'à présent, nous sommes motivés pour atteindre de nouveaux sommets et étendre notre présence sur le marché et notre portefeuille de produits. Avec nos partenaires et le soutien de Ventech, nous sommes à l'avant-garde du mouvement massif de l'IdO, permettant une efficacité sans précédent grâce à des solutions évolutives et une technologie de pointe sans fil dans les bâtiments industriels, logistiques et numériques, c'est notre force motrice », a déclaré Joni Korppi, PDG de Treon.

Grâce à ce financement, Treon allouera des ressources pour soutenir ses efforts de vente et de marketing, établir sa présence sur le marché et stimuler l'engagement des clients. De plus, le financement sera utilisé pour améliorer le portefeuille de produits de Treon et renforcer son organisation afin de soutenir sa croissance dans les années à venir.

« Nous sommes vraiment heureux d'avoir été choisis par Treon pour diriger leur financement de série A, une étape importante pour son internationalisation. Notre investissement initial dans Treon par le biais de notre programme Seed en 2019 était un témoignage du potentiel que nous avons vu chez Joni et toute l'équipe. Le fait d'être témoin de leur croissance remarquable depuis lors nous a immensément impressionnés, renforçant encore notre forte croyance dans le parcours de Treon pour devenir un leader mondial de l'IdO à grande échelle », a déclaré Tero Mennander, associé chez Ventech.

Alors que Treon progresse dans le secteur, l'entreprise reste engagée dans l'innovation, l'excellence et la création de valeur pour son écosystème de clients leaders au niveau mondial. Grâce à cet investissement et à une présence plus forte sur le marché américain, Treon est en mesure d'accroître son succès et d'ouvrir de nouvelles perspectives dans le domaine de l'IdO.

À propos de Treon

Treon est une entreprise technologique finlandaise de premier plan, fondée par des experts possédant une solide expérience dans le domaine des communications sans fil et des appareils fonctionnant sur batterie. La mission de Treon est de favoriser un monde connecté en permettant aux leaders mondiaux de l'industrie, des bâtiments numériques et de la logistique de construire des solutions d'IdO évolutives utilisant des capteurs, des passerelles, des plateformes, des logiciels et des services, en s'appuyant sur la plateforme Treon Aito pour des développements rapides et innovants.

À propos de Ventech

Ventech est une société internationale de capital-risque en phase initiale, spécialisée dans les technologies numériques. Fondée en 1998, Ventech soutient les entrepreneurs technologiques les plus innovants et les plus visionnaires avec une ambition mondiale. Grâce à sa double structure, Ventech dispose de fonds dédiés à l'Europe (Paris, Munich, Berlin et Helsinki) et à l'Asie (Shanghai et Hong Kong).

