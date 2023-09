Aera Technology sélectionné dans la Constellation ShortListtm dans la catégorie "applications cognitives alimentées par l'IA" pour la quatrième année consécutive





Aera Technology a annoncé aujourd'hui qu'il faisait partie, pour la quatrième année consécutive, de la Constellation ShortListtm AI-Driven Cognitive Applications (Constellation ShortListtm catégorie applications cognitives alimentées par l'IA) du T3 2023 établie par Constellation Research.

Ce classement annuel reconnaît les fournisseurs de technologies et de services qui mettent en place des initiatives essentielles et révolutionnaires pour les utilisateurs et les organisations les plus innovants, afin de répondre au besoin croissant d'automatisation et de recours à l'IA, et rendre ainsi les entreprises plus autonomes.

La plateforme breveté et spécialement conçu Aera Decision Cloudtm d'Aera Technology permet aux entreprises mondiales d'augmenter, d'automatiser et de faire évoluer la prise de décision en temps réel, et d'obtenir des résultats tant sur le plan des opérations que de la durabilité et des ressources humaines. En plus de bénéficier d'une prise de décision améliorée et accélérée, les entreprises mobilisent les capacités de la plateforme cloud pour identifier et exécuter des décisions qu'ils n'avaient pas envisagées auparavant ou dont ils estimaient la réalisation impossible moyennant leurs ressources actuelles.

Tel un assistant digital intelligent, Aera Decision Cloud offre une visibilité de bout en bout et a recours à l'IA pour assurer une supervision et faire des recommandations. La plateforme propose un cadre favorisant l'engagement des utilisateurs au moment exact où les décisions auront l'impact le plus important, ou donne la possibilité de prendre des décisions en toute autonomie. Le système garde l'ensemble des décisions prises et le raisonnement sous-jacent en mémoire tout en apprenant en permanence en vue d'optimiser les futures décisions.

« C'est un honneur d'avoir été reconnu par Constellation Research pour notre capacité à rendre possible la prise autonome de décisions pour les entreprises mondiales », a déclaré Fred Laluyaux, PDG d'Aera Technology. « Les leaders actuels du marché réalisent que l'automatisation et la mise à l'échelle des décisions d'un bout à l'autre de leurs organisations constituent des impératifs commerciaux. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre sur cette voie et de mettre en oeuvre la Decision Intelligence à grande échelle. »

« Les technologies cognitives alimentées par l'IA permettent l'automatisation intelligente des processus, systèmes et décisions d'entreprise en vue de favoriser l'avènement d'entreprises autonomes, capables d'apprendre et de trouver la résilience par elles-mêmes », a déclaré R « Ray » Wang, président et fondateur de Constellation Research. « Lorsque les responsables de l'expérience client consolident leurs capacités et migrent vers des plateformes centrales pour optimiser leur approche, ils recherchent également les solutions les plus à même de les distinguer sur le marché et de leur faire obtenir les meilleurs résultats commerciaux. Les ShortLists établies cette année tiennent compte de ce changement et identifient les solutions qui sortent vraiment du lot. »

Constellation Research conseille les dirigeants d'entreprise quant à l'utilisation des technologies les plus avant-gardistes pour parvenir à transformer leur modèle commercial et à uniformiser leurs processus d'entreprise. Les produits et services repris dans la Constellation ShortList respectent les critères de seuil relatifs à cette catégorie, tels qu'ils ont été fixés en fonction des demandes de renseignements des clients, d'entretiens menés avec des partenaires, de recommandations de clients, de projets de sélection de fournisseurs, de parts de marché et de recherches internes. La liste est mise à jour au moins une fois par an, lorsque l'équipe d'analystes estime cela nécessaire au vu des conditions du marché.

6 septembre 2023 à 02:05

