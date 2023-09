Risen Energy hausse des revenus de 39,56 % et augmentation du bénéfice net de 76,25 % en glissement annuel au premier semestre de 2023





NINGBO, Chine, 5 septembre 2023 /CNW/ -- Risen Energy Co., Ltd (Shenzhen: 300118), chef de file mondial dans la fabrication de produits photovoltaïques (PV) à haut rendement, a enregistré des revenus au premier semestre 2023 de 17,6 milliards de yuans (2,43 milliards de dollars américains), soit une croissance de 39,56 % sur un an.

Le bénéfice net de la société après déduction des pertes et profits non récurrents a augmenté de 76,25 % pour atteindre 838 millions de yuans (115,48 millions de dollars américains). Risen Energy a investi 490 millions de yuans (67,52 millions de dollars américains) dans la recherche et le développement, soit une augmentation de 4,5 % par rapport à l'année précédente.

Déterminée à stimuler l'innovation énergétique mondiale au moyen de produits, de solutions et de services intégrés et durables, Risen Energy réalise sa croissance de la performance grâce à l'innovation en matière de technologie et de production.

L'efficacité de conversion des cellules PERC monocristallines de Risen Energy a désormais dépassé 23,45 %, et les cellules TOPCon et les cellules à hétérojonction ont dépassé 25,20 % et 26,00 % respectivement.

En s'appuyant sur ses technologies de pointe en matière de cellules à hétérojonction, Risen Energy a lancé la série de modules bifaciaux à hétérojonction hyper-ion à très faible émission de carbone. Le module solaire 210 HJT adopte un contact spécial de passivation à double face à basse température, une technologie d'interconnexion hyper-lien sans contrainte et des technologies microcristallines double face, et utilise des matériaux dont 210 tranches de silicium mince à moitié coupées, une faible consommation d'argent, un cadre en acier et plus encore pour garantir une grande efficacité énergétique et une grande efficacité de conversion tout en lui conférant un avantage quant au coût actualisé de l'énergie.

En 2023, Risen Energy a lancé des produits qui répondent à la fois à la demande du marché et aux besoins des clients, améliorant continuellement sa compétitivité de base en optimisant la structure des produits, en améliorant le processus de production et en augmentant les investissements dans la recherche et le développement.

Au fur et à mesure que l'entreprise prend de l'expansion, passant du principal champ des modules de cellules solaires et de l'approvisionnement et de la construction des centrales photovoltaïques (PV) à l'exploitation de centrales PV et au stockage d'énergie, tout en améliorant les taux de conversion des cellules et des modules, Risen Energy est devenue un chef de file mondial des modules solaires à haute efficacité, dont le volume d'approvisionnement se classe parmi les 10 premiers au monde pour les deux dernières années consécutives.

Fondée en 1986 et cotée en bourse en 2010, Risen Energy stimule la production de valeur pour ses clients mondiaux et est bien approvisionnée pour fournir d'excellents services et des partenariats à long terme à ses clients sur les marchés des services publics, commerciaux et résidentiels.

