Xinhua Silk Road : Une ville du nord-est de la Chine accueille un événement international d'aviron de haut niveau pour élaborer une marque de régate influente





PÉKIN, 6 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Shenyang, la capitale de la province du Liaoning, au nord-est de la Chine, vient de conclure sa sixième Shenyang International Open Regatta qui s'est déroulée du 1er au 3 septembre pour accentuer l'influence des épreuves d'aviron locales.

Organisée pendant six ans depuis 2018, la régate, qui est la marque de fabrique de Shenyang, a attiré des équipes d'aviron de plus d'une douzaine de pays et de régions comme le Royaume-Uni et le Japon qui se sont affrontées sur la rivière Hun, a déclaré Sui Qingyang, responsable du centre international d'aviron de Shenyang.

Avec une latitude similaire à celle de l'emplacement de la Head of Charles Regatta (HOCR), la rivière Hun possède d'excellentes ressources aquatiques et est intégrée à la riche histoire, à la culture et au paysage urbain fascinant de Shenyang ; elle ne fait qu'ajouter au charme de la régate internationale.

En mai de cette année, un autre grand événement d'aviron, le septième championnat d'aviron universitaire chinois, ainsi que les épreuves de qualification de l'événement d'aviron des 31e Jeux mondiaux universitaires d'été, ont également eu lieu dans la ville.

Attirant près de 300 participants de 16 universités et collèges réputés qui se sont affrontés à Shenyang, le septième championnat d'aviron universitaire chinois a été largement suivi par les amateurs d'aviron du monde entier.

Pour enrichir davantage les compétitions d'aviron, Shenyang a accordé une attention particulière à l'élaboration de séries d'événements d'aviron tels que la course d'aviron des universités de renommée mondiale, le tournoi national d'aviron pour les jeunes, le concours d'aviron universitaire, les championnats d'aviron des étudiants universitaires nationaux et les championnats d'aviron des élèves de lycée ; la ville organisera de nombreux événements d'aviron qui suscitent habituellement une large participation du public.

À l'avenir, la ville a l'intention d'explorer la possibilité d'accueillir les championnats asiatiques d'aviron et le tournoi d'aviron d'Asie du Nord-Est et d'inviter des équipes de pays asiatiques à assister aux compétitions pour renforcer son influence internationale.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/335923.html

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2201278/Shenyang.mp4

5 septembre 2023 à 21:04

Communiqué envoyé leet diffusé par :