BYD présente une solide gamme de véhicules à énergie nouvelle à l'IAA et inaugure le modèle SEAL U en Europe

BYD, premier fabricant mondial de véhicules à énergie nouvelle (NEV), dévoile une gamme complète d'innovations en matière de voitures électriques aux consommateurs européens à l'occasion du Salon international de l'automobile (IAA) qui se tient à Munich. BYD présente cinq modèles tout électriques équipés de technologies EV pionnières, ainsi qu'un sixième modèle à énergie nouvelle, la DENZA D9, une première européenne exclusive de la sous-marque haut de gamme de BYD, DENZA.

Les modèles BYD HAN (berline du segment E) et BYD ATTO 3 (SUV du segment C) présentés au salon de l'automobile de Paris l'année dernière sont rejoints à Munich par de nouvelles additions passionnantes sous la forme du modèle polyvalent BYD DOLPHIN (berline du segment C) et de la berline dynamique du segment D, la BYD SEAL. Les visiteurs de l'IAA pourront également découvrir en avant-première le BYD SEAL U (SUV du segment D), spacieux, confortable et pratique, avant son lancement prochain en Europe.

Pour ceux qui ont un penchant pour le « premium », Munich accueille également la première présentation publique sur le sol européen de la sous-marque premium DENZA. Le DENZA D9 MPV est un véhicule haut de gamme à 7 places (2+2+3) doté d'une multitude d'innovations en matière de confort, de sécurité et de performance.

Lancement européen du modèle BYD SEAL D, une berline élégante et sportive

Utilisant le langage de conception Ocean X de BYD, le modèle dynamique BYD SEAL, construit sur la plateforme avancée 3.0 pour véhicules électriques, incarne bon nombre des dernières technologies de BYD en matière de sécurité, de confort et de performance.

C'est le premier véhicule à utiliser la technologie innovante CTB (Batterie-et-carrosserie) de BYD, qui intègre la carrosserie et la batterie Blade pour des niveaux supérieurs de résistance structurelle, offrant une rigidité à la torsion digne d'une voiture de sport. Le BYD SEAL à transmission intégrale bénéficie également de la dernière technologie iTAC (Contrôle intelligent et adaptatif du couple) de BYD pour une stabilité, une maniabilité et une sécurité accrues.

BYD SEAL est disponible en deux niveaux de finition : la version à propulsion arrière (RWD) « Design » (230 kW) et la version à transmission intégrale (AWD) « Excellence » (390 kW), dans six coloris attrayants. La BYD SEAL offre une autonomie de 570/520 km (cycle WLTP combiné) pour plus de fonctionnalité, avec une accélération exaltante de 0 à 100 km en seulement 5,9/3,8 secondes selon la variante. Le modèle BYD SEAL utilise la batterie BYD Blade de 82,5 kWh, extrêmement sûre et sans cobalt.

Avant-première du SUV tout électrique BYD SEAL U

BYD SEAL U, le SUV du segment D, fait également sa première apparition à Munich. Le modèle BYD SEAL U, qui peut accueillir cinq personnes et offre un espace de chargement généreux, se distingue par son esthétique inspirée de l'océan, tout en offrant des niveaux élevés de sécurité, de confort et de praticité. Représentant une excellente valeur sur le marché des SUV tout électriques, il sera disponible pour les consommateurs européens au cours du premier semestre 2024.

Michael Shu, directeur général de BYD Europe, déclare : « Nous sommes ravis de présenter six de nos derniers modèles NEV à l'IAA, afin d'offrir aux clients un plus grand choix en matière de mobilité électrique. Nous avons réalisé des progrès significatifs en pénétrant de nouveaux marchés en Europe. Il y a tout juste douze mois, nous avons introduit notre marque en Europe et, en moins d'un an, nous avons créé une présence pour notre marque dans 15 pays européens et ouvert plus de 140 magasins. Nous travaillons en collaboration avec les meilleurs concessionnaires partenaires pour créer un réseau qui offre des services à la clientèle et des expériences de vente au détail de premier ordre. Nous sommes impatients d'étendre ce projet et de donner à un plus grand nombre de consommateurs l'occasion de découvrir les avantages et les technologies de pointe des voitures électriques BYD ».

Wolfgang Egger, directeur du design de BYD, a ajouté : « L'objectif de BYD en matière de design est de faire une déclaration pour l'avenir, pour une nouvelle mobilité énergétique répondant à différents besoins. Un élément essentiel de notre philosophie en matière de conception est de préserver le mouvement et la beauté de ce que nous apprécions depuis tant d'années sur les voitures à moteur à combustion interne. Et lorsque nous parlons d'avenir, cela va au-delà des nouvelles plateformes, des nouveaux choix d'architecture, de l'innovation technologique et de l'innovation en matière de conception. Notre objectif est de créer un lien émotionnel, comme nous l'avons fait avec les BYD SEAL et SEAL U, en combinant l'esthétique, la performance et la technologie ».

En s'engageant à offrir une gamme variée de véhicules écologiques, BYD propose un choix étendu, une innovation révolutionnaire dans la technologie des véhicules électriques et une plus grande accessibilité à la mobilité électrique en Europe. L'année dernière, BYD a vendu 1,86 million de véhicules NEV dans le monde. BYD est également le premier équipementier à livrer 5 millions de NEV dans le monde, réaffirmant ainsi sa position de première marque mondiale de NEV, tout en devenant l'une des dix premières marques automobiles au monde.

À propos de BYD

BYD est une entreprise multinationale de haute technologie qui se consacre à l'exploitation des innovations technologiques pour une vie meilleure. Fondée en 1995 en tant que fabricant de batteries rechargeables, BYD possède aujourd'hui un champ d'activité diversifié couvrant l'automobile, le transport ferroviaire, les nouvelles énergies et l'électronique, avec plus de 30 parcs industriels en Chine, aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Brésil, en Hongrie et en Inde. De la production et du stockage d'énergie à ses applications, BYD se consacre à la fourniture de solutions énergétiques sans émissions qui réduisent la dépendance mondiale à l'égard des combustibles fossiles. Son empreinte en matière de véhicules à énergie nouvelle couvre désormais 6 continents, plus de 70 pays et régions, et plus de 400 villes. Cotée à la bourse de Hong Kong et à celle de Shenzhen, la société est connue pour être une entreprise du Fortune Global 500 qui fournit des innovations à la recherche d'un monde plus vert.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.bydglobal.com.

À propos de BYD Auto

Fondée en 2003, BYD Auto est la filiale automobile de BYD, une entreprise multinationale de haute technologie dont la mission est de mettre les innovations technologiques au service d'une vie meilleure. Visant à accélérer la transition écologique du secteur mondial des transports, BYD Auto se concentre sur le développement de véhicules purement électriques et hybrides rechargeables. L'entreprise maîtrise les technologies de base de l'ensemble de la chaîne industrielle des véhicules à énergie nouvelle, telles que les batteries, les moteurs électriques, les contrôleurs électroniques et les semi-conducteurs de qualité automobile. Elle a connu ces dernières années des avancées technologiques significatives, notamment la batterie Blade, la technologie hybride DM-i et DM-p, la plate-forme électronique 3.0 et la technologie CTB. L'entreprise est le premier constructeur automobile au monde à arrêter la production de véhicules à carburant fossile lors du passage à l'EV et est restée en tête des ventes de véhicules de tourisme à énergie nouvelle en Chine pendant neuf années consécutives.

À propos de BYD Europe

BYD Europe, dont le siège se trouve aux Pays-Bas, est la première succursale du groupe BYD à l'étranger. Elle s'est engagée à faire évoluer la marque internationale BYD Auto pour offrir des solutions durables sûres et efficaces dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle, grâce à des innovations technologiques de premier plan.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.byd.com.

