Venture Global et Baker Hughes annoncent l'élargissement de leur accord-cadre sur l'approvisionnement en équipements pour appuyer le plan d'expansion à long terme de Venture Global





Le plan d'expansion à long terme donnera les moyens à Venture Global d'accroître sa production dans le cadre de ses projets actuels et prochains projets en Louisiane et ailleurs, lui permettant d'atteindre une capacité de plus de 100 TMPA.

L'accord-cadre élargi passé avec Baker Hughes sur l'approvisionnement en équipements a pour but d'appuyer l'expansion de l'entreprise

SINGAPOUR, le 5 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Venture Global LNG a annoncé son plan d'expansion à long terme visant à accroître sa production, actuellement de 70 millions de tonnes par année (TMPA), pour que sa capacité d'exportation nominale de gaz naturel liquide (GNL) atteigne plus de 100 TMPA. À l'appui de cette initiative, Venture Global et Baker Hughes ont signé un accord-cadre élargi portant sur la fourniture d'équipements pour la livraison de systèmes supplémentaires de train de liquéfaction et d'îlots de puissance destinés aux projets d'exportation de GNL de Venture Global. L'accord élargi a été annoncé en marge du salon Gastech à Singapour, en présence du chef de la direction de Venture Global, Mike Sabel, et du chef de la direction de Baker Hughes, Lorenzo Simonelli.

Venture Global continue d'atteindre des jalons importants lors de chacun de ses projets. Les cargaisons provenant de son projet Calcasieu Pass ont été expédiées dans 24 pays et représentent environ 10 % du GNL exporté des États-Unis vers l'Europe en 2022 et 2023. Venture Global a choisi FID pour les deux phases de son site de 20 TMPA, Plaquemines LNG, qui devrait produire son premier GNL d'ici 2024. D'ici le début de septembre, Plaquemines LNG aura reçu les quatre premiers modules de son train de liquéfaction (blocs 1 et 2) et le toit sera soulevé pour son troisième réservoir de stockage de GNL. L'entreprise prévoit de démarrer la construction de son site CP2 LNG au courant de l'année après avoir reçu l'autorisation de la FERC. À ce jour, la capacité nominale de 9,25 TMPA à 20 TMPA de CP2 LNG a été vendue par le biais de contrats de vente et d'achat sur une période de 20 ans. Baker Hughes, en tant que fournisseur stratégique d'équipements de GNL pour Venture Global, a fourni des solutions technologiques complètes de GNL pour le site de GNL de Calcasieu Pass, et fournira la même chose au site de Plaquemines LNG, actuellement en construction.

« Venture Global est ravie d'annoncer son plan à long terme visant à accroître la production de GNL en Louisiane et en dehors de la Louisiane, en s'appuyant sur la dynamique de nos trois premiers projets, à savoir Calcasieu Pass, Plaquemines LNG et CP2 LNG », a déclaré Mike Sabel, chef de la direction de Venture Global. « Aujourd'hui plus que jamais, nous tenons à réaliser notre mission de fournir du GNL à faible coût à plus grande échelle, afin de répondre à la demande mondiale croissante en matière de sécurité énergétique, de prospérité et de progrès environnementaux. Notre partenariat continu avec Baker Hughes, un chef de file mondial des technologies énergétiques, nous remplit de gratitude, et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre collaboration fructueuse dans le cadre de nos prochains projets. »

« Le gaz naturel continuera de jouer un rôle essentiel en tant que combustible de transition et de destination pour la transition énergétique. Nous sommes fiers de notre collaboration de longue date avec Venture Global LNG et nous continuons de soutenir l'entreprise dans son plan d'accroître la production de GNL pour répondre à la demande mondiale d'énergie », a confié Lorenzo Simonelli, président du CA et chef de la direction de Baker Hughes. « En misant sur le travail positif déjà entrepris pour les projets de Calcasieu Pass et de Plaquemines LNG, nous nous réjouissons à l'idée de fournir à Venture Global nos solutions technologiques éprouvées pour accélérer l'arrivée du GNL, un avantage clé de notre conception modulaire de GNL. »

À propos de Venture Global LNG

Venture Global est un fournisseur américain de gaz naturel liquéfié à long terme et à faible coût, livré en provenance de bassins gaziers naturels nord-américains riches en ressources. Le premier site de Venture Global, Calcasieu Pass, a commencé sa production de GNL en janvier 2022. Le deuxième site de l'entreprise, Plaquemines LNG, est en cours de construction et devrait commencer à produire du GNL d'ici 2024. Venture Global est également en train de construire ou de mettre au point une capacité de production additionnelle de plus de 70 TMPA en Louisiane, afin de fournir au monde une énergie propre et abordable. La société développe actuellement des projets de captage et stockage du carbone (CSC) dans chacune de ses installations de GNL.

À propos de Baker Hughes

Baker Hughes (NASDAQ : BKR) est une entreprise de technologie énergétique qui fournit des solutions à des clients du secteur de l'énergie et de l'industrie du monde entier. S'appuyant sur un siècle d'expérience et nos activités commerciales réparties dans plus de 120 pays, nos technologies et services novateurs font progresser l'énergie, la rendant plus sûre, plus propre et plus efficace pour la population et pour la planète. Consultez notre site à l'adresse bakerhughes.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2201310/Venture_Global_CEO_Mike_Sabel_and_Baker_Hughes_Chairman_and_CEO_Lorenzo_Simonelli.jpg

SOURCE Venture Global LNG

5 septembre 2023 à 17:44

