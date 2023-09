DAVID YURMAN PRÉSENTE SOFIA RICHIE GRAINGE COMME LE NOUVEAU VISAGE DE SCULPTED CABLE





NEW YORK, le 5 sept. 2023 /CNW/ -- David Yurman, la principale marque de bijoux haut de gamme aux États-Unis, a le plaisir d'annoncer le lancement de son bracelet Sculpted Cable dans le cadre d'une nouvelle campagne mettant en vedette la célébrité des médias sociaux Sofia Richie Grainge, la nouvelle ambassadrice mondiale de la marque. La campagne de l'automne 2023 est la première de la marque à présenter la collection d'un produit unique au milieu des vastes panoramas et de l'architecture organique de la Kellogg Doolittle House à Joshua Tree, en Californie.

Sur le plateau, Sofia Richie Grainge a exprimé sans effort l'essence de l'univers de luxe qui fait la renommée de David Yurman, soulignant l'esprit créatif et la sophistication moderne du bijou lui-même. Les photos de la campagne ont été prises par le photographe de mode Glen Luchford, et celle-ci a été dessinée par Elin Svahn, sous la direction créative d'Evan Yurman.

« David Yurman incarne tout ce que j'essaie d'exprimer avec mes valeurs esthétiques et la façon de m'habiller, ainsi que la manière dont je veux me sentir, ce qui pour moi est très intemporel et élégant », explique Sofia Richie Grainge. « Cette campagne a pour but de vous aider à vous frayer un chemin, à avoir de l'assurance, à prendre les choses en main et à faire preuve de leadership dans votre milieu. »

En ce qui concerne la campagne Sculpted Cable, le motif original de spirale est repensé pour créer un relief plus délicat, chaque cannelure étant méticuleusement sculptée et polie pour obtenir un lustre optimal. Les motifs ondulés de Sculpted Cable évoquent la plénitude de la collection Cable originale, alliant un savoir-faire intemporel à une sensibilité moderne. Le nouveau bracelet sera offert en jaune, rose et or blanc 18K, avec et sans diamants en pavé sertis à la main, ce qui en fait un ajout exquis à l'assortiment actuel de la collection Sculpted Cable de David Yurman.

La conception de la nouvelle collection Sculpted Cable a été méticuleusement pensée et développée au fil de nombreuses années. Cette plus récente version présente les formes de la collection Cable, améliorées pour créer un relief plus mince et délicat. Une version éblouissante du bracelet orné de 170 diamants sertis à la main de tailles graduées, totalisant jusqu'à 1,7 carat, habilement tracés et placés par les maîtres artisans de David Yurman pour mettre en valeur la cannelure de la collection Cable.

« Sofia est une icône de style dotée d'un charme infini, et nous sommes ravis de collaborer avec elle », a déclaré le président Evan Yurman. « Elle est l'ambassadrice idéale pour lancer ces nouveaux designs de la collection Sculpted Cable, qui constituent la plus récente évolution de notre motif maison distinctif : Cable. »

À PROPOS DE DAVID YURMAN

David Yurman est une célèbre entreprise de bijoux américaine fondée à New York par David Yurman, sculpteur, et son épouse, Sybil, peintre et céramiste. Quand les artistes ont commencé à collaborer, leur but était simplement de concevoir de beaux objets à porter. Avec leur fils, Evan, ils créent aujourd'hui des collections intemporelles, mais contemporaines pour les femmes et les hommes, définies par l'inspiration, l'innovation, le savoir-faire et leur signature artistique : « Cable ». Les collections de David Yurman sont disponibles dans 51 magasins de détail aux États-Unis, au Canada, à Hong Kong et en France et dans plus de 300 endroits dans le monde, par l'entremise de son réseau exclusif autorisé de détaillants de bijoux et de montres, notamment aux États-Unis, au Canada, dans les Caraïbes, en France, en Russie et au Moyen-Orient.

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS :

Nike Communications

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2201199/David_Yurman_Fall_2023_Sculpted_Cable_Campaign.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2201200/David_Yurman_Sculpted_Cable_Campaign.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745247/David_Yurman_Logo.jpg

SOURCE David Yurman

5 septembre 2023 à 17:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :