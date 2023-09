ReAlta Life Sciences annonce la présentation d'un poster au congrès international 2023 de l'European Respiratory Society





ReAlta Life Sciences (« ReAlta »), Inc, une société de biotechnologie au stade clinique qui s'attaque aux maladies rares qui mettent la vie en danger, en exploitant la puissance du système immunitaire, a annoncé aujourd'hui qu'elle présentera des données cliniques supplémentaires de son essai de Phase 1b chez des volontaires sains sur le RLS-0071 au congrès international 2023 de l'European Respiratory Society qui se tiendra à Milan, en Italie, du 9 au 13 septembre 2023. Le RLS-0071, produit candidat inhibiteur du complément et anti-inflammatoire naturel de la société, est en cours de développement comme traitement de l'encéphalopathie ischémique hypoxique et d'autres maladies inflammatoires aiguës et rares.

L'essai clinique de Phase 1b (protocole RLS-0071-103 ; NCT05351671) est une étude de preuve du concept de mécanisme (POM) visant à établir la transférabilité du RLS-0071 des modèles animaux de lésions pulmonaires aiguës et d'autres exacerbations pulmonaires aiguës aux humains en inhibant l'inflammation médiée par les neutrophiles qui pénètrent dans les tissus. Les nouvelles données seront présentées par le professeur Jens M. Hohlfeld, directeur de la division de recherche sur les voies respiratoires à l'Institut Fraunhofer de toxicologie et de médecine expérimentale (Hanovre, Allemagne) et chercheur principal de l'essai de Phase 1b.

Informations sur la présentation :

Titre Innocuité et efficacité du RLS-0071 sur les neutrophiles et les médiateurs inflammatoires dans une étude de Phase 1b sur le LPS inhalé Auteurs Jens M. Hohlfeld, Olaf Holz, Meike Müller, Saskia Carstensen, Linda Dell, Jessica Goss, Pam Hair, Philipp Badorrek, Kenji Cunnion, Ulrich Thienel Présentation PS-6 dans le secteur des posters ; Centre de convention Allianz MiCo, Niveau +2, Hall 4 Session Session 68 (PA608) : du laboratoire au chevet du patient : études translationnelles sur les maladies des voies respiratoires Date/Heure Dimanche 10 septembre, 08h00 - 09h30 GMT+2

À propos de ReAlta Life Sciences

ReAlta Life Sciences, Inc. est une société de biotechnologie au stade clinique qui se consacre à l'exploitation de la puissance du système immunitaire pour lutter contre les maladies inflammatoires aiguës et les maladies rares qui mettent la vie en danger. Les peptides EPICC de la société sont fondés sur la recherche sur l'astrovirus humain HAstV-1, qui provoque une gastro-entérite non inflammatoire et autolimitée, fait unique parmi les virus, en inhibant les composants du système immunitaire naturel. Les peptides thérapeutiques de ReAlta exploitent ces mécanismes dérivés du virus pour rééquilibrer le complément et les processus inflammatoires dans l'organisme. Le pipeline de la société est mené par le RLS-0071, qui a obtenu l'approbation de DNR, et la désignation de médicament orphelin par la Food and Drug Administration américaine et l'Agence européenne des médicaments pour le traitement de l'encéphalopathie hypoxique-ischémique (HIE) chez les nouveaux-nés. La société a été créée en 2018 et est située à Norfolk, en Virginie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site à l'adresse suivante 9www.realtalifesciences.com.

