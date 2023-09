BrandGuard s'étend en Europe avec la nomination de Neil Stanley au poste de vice-président principal et responsable Europe





NEW YORK, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- BrandGuard, plateforme révolutionnaire alimentée par l'IA qui aide les entreprises à assurer la cohérence de leur marque et à optimiser leurs efforts de marketing en s'appuyant sur des outils d'IA génératifs, a le plaisir d'annoncer la nomination de Neil Stanley au poste de vice-président principal et responsable Europe. À ce titre, Neil sera responsable de la gestion de nos activités en Europe.

Neil a acquis une grande expérience de l'entrepreneuriat et de l'investissement providentiel dans le domaine des technologies au cours des 20 dernières années. Auparavant, il a travaillé sur les marchés des capitaux chez Goldman Sachs. Neil est titulaire d'un master en administration des affaires de la London Business School et de diplômes d'ingénieur et d'économiste.

« Nous sommes ravis que Neil nous rejoigne pour diriger nos activités européennes, a déclaré Rob May, PDG de BrandGuard. L'expertise de Neil sera très précieuse pour nous permettre d'engager ces clients et de continuer à nous développer à l'échelle mondiale. »

BrandGuard a bénéficié d'un élan précoce de la part des marques européennes à la recherche d'une solution complète pour contrôler et valider les actifs de la marque à grande vitesse, accélérer les approbations, assurer la cohérence sur tous les points de contact avec les clients tout en notant le contenu marketing pour assurer la cohérence de la marque.

« Dans un monde où l'IA générative redéfinit le marketing, les entreprises auront besoin de modèles d'IA qui représentent leurs marques. C'est le seul moyen d'évoluer efficacement et d'assurer la cohérence de la marque sur les dizaines de plateformes génératives qu'elles utiliseront. La solution de BrandGuard est la plus avancée que j'ai vue, et je suis ravi de rejoindre l'équipe et de diriger ses activités en Europe », a commenté Neil Stanley.

« Notre expansion en Europe est une étape importante pour nous, a ajouté M. May. Nous sommes enthousiastes à l'idée de proposer nos solutions technologiques de pointe à un plus grand nombre d'entreprises dans le monde. »

Pour en savoir plus sur Brandguard.ai ou pour savoir comment nous pouvons aider votre entreprise à protéger sa marque tout en optimisant vos actions marketing, rendez-vous sur http://brandguard.ai/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2200063/Nova_AI_Inc.jpg

5 septembre 2023 à 13:43

