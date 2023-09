Integra et L&T Construction décrochent l'or et l'argent aux 2 023 Brandon Hall Group HCM Excellence Awardstm





Integra Software Services, un des principaux fournisseurs de contenu et de solutions d'apprentissage en entreprise, a remporté conjointement deux prix avec L&T Construction dans le cadre des prestigieux 2023 Brandon Hall Group HCM Excellence Awardstm. Integra faisait office d'organisation de soutien pour l'institut de formation à la construction de L&T Construction.

Les 2023 Brandon Hall Group HCM Excellence Awardstm récompensent les meilleures pratiques pour les initiatives en matière d'apprentissage et de développement, de gestion des talents, de développement du leadership, d'acquisition des talents, de ressources humaines, de performance commerciale, de diversité, d'équité et d'inclusion, et d'avenir du travail.

Integra a remporté conjointement avec L&T les prix suivants :

Prix d'or dans la catégorie « Learning and Development » (Formation et développement) pour la catégorie « Best Advance in Custom Content » (Meilleure avancée en matière de contenu personnalisé) : Le didacticiel exhaustif de L&T Construction pour 27 postes de l'industrie de la construction sur 6 niveaux, une première en Inde.

Prix d'argent dans cette même catégorie pour la Best Advance in Competencies and Skill Development (meilleure avancée en matière de compétences et de développement des aptitudes) : le programme de développement des compétences de L&T Construction bénéficie à 25 000 ouvriers de l'industrie de la construction.

Les cours de L&T Construction sont accrédités par le Construction Skill Development Council of India (CSDCI), une filiale de la National Skill Development Corporation (NSDC). M. Narendra Deshpande, président-directeur général du CSDCI, a salué les réalisations de L&T dans un message publié sur LinkedIn : « Ce triomphe n'est pas seulement une première pour L&T Construction, mais aussi pour l'ensemble de l'industrie indienne de la construction. Il témoigne de leur engagement dans l'alignement du programme national de la CSDCI/NSDC et de notre cheminement vers les normes mondiales. »

À propos des prix obtenus, Sriram Subramanya, fondateur, Président-directeur général et Directeur général d'Integra Software Services a indiqué : « C'est une étape passionnante pour Integra de recevoir une reconnaissance pour notre approche centrée sur l'apprenant dans l'élaboration de solutions d'apprentissage qui produisent des résultats commerciaux mesurables. »

Sriram poursuit en ajoutant : « Integra apporte avec elle plus de 29 ans d'expertise en développement de contenu sur mesure dans tous les domaines de l'apprentissage. Grâce à des technologies de pointe et à une division interne de services technologiques, nous nous efforçons en permanence de dépasser les attentes de nos clients en les aidant à mettre au point des initiatives d'apprentissage efficaces. »

La verticalité des services de formation et d'eLearning d'entreprise d'Integra sert des clients dans diverses industries telles que l'automobile, l'aviation, la construction, les produits pharmaceutiques, la fabrication, les services professionnels, les médias et les divertissements, et la technologie.

À propos d'Integra

Integra compte parmi les principaux fournisseurs de contenu et de solutions d'apprentissage pour les organisations de divers secteurs d'activité. Avec près de trois décennies d'expérience dans la fourniture de solutions de pointe, Integra s'est forgé une réputation d'innovation, de fiabilité et d'excellence. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.integranxt.com.

