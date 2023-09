Transaction majeure : Forage CBF acquiert GÉODEX et confirme sa position de chef de file incontesté de son industrie





L'entreprise approfondit ainsi son expertise et décuple les forces et le talent en matière de fondations profondes dans l'est du Canada

SAINT-PIERRE-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD, QC, le 5 sept. 2023 /CNW/ - Forage CBF franchit une étape marquante dans sa croissance et renforce sa vision d'être un incontournable en fondations profondes dans l'est du Canada avec l'acquisition d'ETPO Géodex. L'entreprise familiale, fondée en 1950, vient ainsi doubler ses ressources qualifiées en ajoutant du tonus à une équipe déjà reconnue pour sa vaste expertise.

Les deux entreprises, solidement implantées au Québec depuis de nombreuses années, cumulent plus de 120 années d'existence dans leur secteur d'activités. En conjuguant leurs forces complémentaires et en unissant leurs talents, c'est plus de 200 ressources qui offriront dorénavant encore plus d'expertise à la clientèle, en plus d'une couverture géographique plus vaste, afin de relever avec succès les défis les plus complexes des projets de grande envergure.

« La grande famille CBF continue de s'agrandir, et nous sommes bien heureux d'accueillir et d'intégrer la talentueuse équipe de Géodex au sein de la nôtre. Ainsi, nous consolidons notre position de leader du marché dans l'est du Canada en offrant une expertise incomparable permettant de réaliser des ouvrages des plus complexes. Nous ouvrons aussi toutes grandes les portes à de nouveaux talents, qui verront en nous cette occasion unique de faire partie d'une famille tissée serrée pour qui les valeurs de travail d'équipe, d'entraide, d'innovation et d'accomplissement demeurent les véritables piliers de ses actions quotidiennes. Nos gens carburent aux défis et cette acquisition leur permettra de multiplier les occasions de participer à quelque chose de grand. Par ailleurs, ramener Géodex dans une organisation à propriété 100 % québécoise constitue un élément de grande fierté », mentionne David Blais, président de CBF.

« C'est une opportunité unique pour nous de pouvoir nous joindre à la famille CBF, un partenaire d'affaires qui partage les ambitions et les valeurs qui sont à la base de notre succès et qui permettent d'assurer notre croissance et notre avenir tout en continuant d'offrir à nos clients un service surpassant leurs attentes et à nos employés, des perspectives stimulantes », affirme Michel Audet, vice-président aux opérations chez Géodex.

Rappelons que la famille CBF, en plus de Forage CBF et Géodex, comprend également d'autres entités, dont Action SST et Équipe SST, deux leaders en matière de santé et sécurité au travail, ainsi que Soudure CBF, Immobilier CBF ainsi qu'un partenariat avec Services mécaniques Aubin, spécialisé en mécanique sur les chantiers.

À propos de Forage CBF

Fondée en 1950, l'entreprise familiale Forage CBF a acquis une expérience unique en fondations profondes grâce à la transmission des connaissances et de l'expertise au fil des générations. Cette collaboration intergénérationnelle, ses pratiques innovantes et la recherche de solutions novatrices lui permettent de réaliser les projets les plus complexes, et l'organisation est maintenant reconnue comme le chef de file de son secteur d'activités dans l'est du Canada. Depuis ses tout débuts, CBF se démarque notamment par son approche et ses valeurs familiales et humaines, ce qui en fait un employeur de choix. www.foragecbf.com

À propos de Géodex

Fondée en 1973 par Mario Giacomo, l'entreprise Géodex intègre le groupe français ETPO à la fin de l'année 2016 et devient ETPO Géodex Inc. Grâce à une équipe dynamique d'ingénieurs experts en fondations, un personnel hautement qualifié et un équipement spécialisé, la société Géodex est en mesure d'estimer, de concevoir et de réaliser des fondations profondes (pieux, caissons, forages), des systèmes de soutènement (paroi berlinoise, palplanches, pieux sécants) et des reprises en sous-oeuvre de bâtiments existants. Géodex, du fait de son appartenance au groupe ETPO, étend son activité aux travaux maritimes et fluviaux. www.geodexinc.com

