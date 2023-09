Rizwan Jamal devient président-directeur général pour Xplore





L'actuel président et chef des affaires commerciales devient président-directeur général et se joint au conseil d'administration de l'entreprise

Le directeur général intérimaire, M. Fran Shammo, redevient président du conseil

MARKHAM, ON, le 5 sept. 2023 /CNW/ - Xplore inc., le chef de file en matière d'accès Internet 5G, par satellite et par fibre optique en région au pays, annonce aujourd'hui qu'elle a terminé ses recherches pour remplir le poste de président-directeur général en nommant son actuel président et chef des affaires commerciales, Monsieur Rizwan Jamal. Monsieur Jamal entre en fonction immédiatement. Pour sa part, le directeur général intérimaire, Monsieur Fran Shammo, redeviendra le président du conseil d'administration.

« Nous sommes ravis de nommer Rizwan au poste de PDG, a déclaré M. Shammo. Cette nomination est le résultat d'un processus de recherche approfondi. Il possède une connaissance approfondie du marché canadien pour l'Internet haute vitesse grâce à son expérience dans d'autres entreprises de télécommunications, ce qui s'est avéré déterminant pour Xplore depuis qu'il s'est joint à l'entreprise plus tôt cette année. Nous sommes convaincus que Rizwan est la bonne personne pour mener notre entreprise durant la prochaine phase de notre expansion, alors que nous continuons d'investir dans les régions afin de leur offrir une expérience Internet de premier plan. »

« Je suis honoré d'avoir été nommé à ce poste et j'ai hâte de continuer à travailler en étroite collaboration avec Fran et le reste de l'équipe de direction de Xplore, selon M. Jamal. Depuis que je suis arrivé chez Xplore, j'ai été très impressionné par notre équipe dévouée et par notre engagement inébranlable à fournir des solutions innovatrices aux communautés rurales. Je suis ravi de poursuivre sur notre lancée et de faire progresser les initiatives stratégiques qui améliorent notre réseau de classe mondiale, notamment nos investissements dans la fibre optique, l'expansion de notre service Internet résidentiel 5G et l'accélération graduelle de nos débits de connexion. »

Monsieur Jamal est basé à Toronto et s'est joint à Xplore en mai 2023 en tant que président et chef des affaires commerciales. Dans ce rôle, il a dirigé les équipes des ventes, du marketing et du développement des produits, tout en appuyant les priorités stratégiques de l'entreprise. Avant de se joindre à Xplore, M. Jamal a précédemment travaillé chez Bell Canada Enterprises inc. (TSX, NYSE : BCE) (« Bell ») pendant plus de 11 ans, où il a récemment occupé le poste de président de groupe, marché consommateur et PME. Avant cela, il a passé 11 ans chez Telus Corporation (TSX : T, NYSE : TU) dans divers rôles, notamment celui de vice-président principal du marketing auprès des consommateurs.

À propos de Xplore

Xplore inc. est le chef de file en matière d'accès Internet 5G, par satellite et par fibre optique en région au pays. Elle s'est engagée à offrir à toute sa clientèle une expérience Internet haute vitesse de première qualité. À cet effet, elle construit actuellement des réseaux de fibre optique et sans fil 5G qui sauront répondre aux besoins particuliers des collectivités en région, tant aujourd'hui qu'à l'avenir.

