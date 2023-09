Horizon Robotics présente ses dernières solutions d'aide à la conduite de niveau production à l'IAA Mobility 2023





MUNICH, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Horizon Robotics, l'un des principaux fournisseurs chinois de solutions informatiques écoénergétiques pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et la conduite automatisée (AD) pour les véhicules grand public, est fier de participer au salon IAA Mobility 2023 à Munich en Allemagne, l'un des événements automobiles les plus prestigieux au monde.

À l'occasion de l'IAA Mobility 2023, Horizon Robotics présentera ses solutions informatiques éco-énergétiques de la série Journeytm et ses solutions de conduite Matrixtm. Les dernières démonstrations sur route d'Horizon comprennent des solutions de conduite assistée et de stationnement éprouvées sur le marché, ainsi que des solutions de conduite automatisée sur autoroute et en milieu urbain. Horizon présentera également plusieurs cas d'utilisation de la conduite automatisée développés conjointement avec des partenaires nationaux et internationaux.

« Nous avons hâte de présenter nos solutions avancées d'aide à la conduite à l'IAA Mobility, a déclaré le Yu Kai, fondateur et PDG d'Horizon Robotics. Nous sommes impatients de montrer comment les solutions informatiques économes en énergie et les outils de développement logiciel conviviaux d'Horizon créent une base informatique optimale pour l'ère de la mobilité intelligente. Avec nos partenaires, nous nous engageons à fournir aux consommateurs une expérience de conduite plus sûre et de meilleure qualité. »

Forte de ses collaborations fructueuses avec l'écosystème, Horizon espère tirer parti de l'IAA Mobility pour saisir davantage d'opportunités commerciales avec les constructeurs automobiles internationaux, les Tier-1 et les partenaires de l'industrie. Au cours de l'événement, Horizon annoncera une série de partenariats importants, notamment une alliance avec STRADVISION, pionnier de l'industrie automobile dans le domaine de la technologie de perception visuelle basée sur l'apprentissage en profondeur. Cette collaboration vise à intégrer de manière transparente le SVNet de STRADVISION aux solutions informatiques Journey d'Horizon, pour aboutir à des solutions avancées d'aide à la conduite. JOYNEXT, fournisseur renommé de niveau 1 et partenaire d'Horizon, a présenté sur le stand d'Horizon ses contrôleurs de domaine Journey de la série nDrive, qui permettent des fonctionnalités de conduite automatisée de L2 à L2++.

Grâce à ses solutions informatiques à haut rendement énergétique et à sa connaissance approfondie des conditions routières complexes de la Chine et des habitudes de conduite des consommateurs, Horizon s'est distingué en tant que partenaire de choix pour les entreprises nationales et internationales sur le plus grand marché automobile du monde. Plus de 100 partenaires industriels et plus de 25 constructeurs automobiles ont noué des partenariats avec Horizon, signant des accords de coopération sur plus de 150 modèles de voitures. Les expéditions de solutions informatiques de la série Journey ont atteint près de 4 millions d'unités.

Horizon s'efforce d'exploiter les technologies de conduite automatisée pour libérer les automobilistes des aspects les plus monotones et potentiellement dangereux de la conduite, et s'engage résolument dans des collaborations avec des constructeurs automobiles nationaux et internationaux et des partenaires industriels afin d'exploiter pleinement le potentiel du marché de la mobilité intelligente.

