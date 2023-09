Faciliter les déplacements des personnes aveugles et mal voyantes : l'Unadev lance son nouvel appel à projets





BORDEAUX, France, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- L'Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels, l'Unadev, association reconnue pour son engagement en faveur de l'inclusion des personnes aveugles et malvoyantes, lance son nouvel appel à projets sur le thème de la mobilité et de la facilitation aux déplacements. 500 000 ? pourront être alloués aux lauréats pour soutenir la mise en place de projets innovants.

Pour visualiser le communiqué multimédia de presse, rendez-vous sur:

https://www.multivu.com/players/fr/9189451-faciliter-deplacements-personnes-aveugles-et-mal-voyantes-unadev/

La mobilité, facteur essentiel de l'autonomie

En France, 12 millions de personnes vivent avec un handicap, dont 1,5 million souffrent de déficience visuelle. Être mobile est un préalable à l'autonomie : faire ses courses, aller chez un médecin, au restaurant, trouver un emploi, avoir une vie culturelle. Permettre aux personnes en situation de handicap de se déplacer c'est lutter contre l'isolement.

Avec cet appel à projet, l'Unadev encourage des actions concrètes et novatrices qui contribuent à baisser les barrières existantes et à offrir des solutions adaptées aux besoins des personnes en situation de handicap visuel.

A la recherche de projets innovants

Cet appel à projets s'adresse exclusivement à des organismes à but non lucratif, dont les structures publiques, les associations, les fondations ou encore les fonds de dotation.

Les dotations par projet seront comprises entre 30 000 et 100 000 euros.

Les domaines d'interventions couverts : les technologies de guidage, la facilitation des trajets dans les environnements ruraux ou urbains, l'amélioration des trajets professionnels...

Modalités de participation

Téléchargez les modalités et le formulaire de l'appel à projets.

Pour plus d'information, consultez la page de l'appel à projets sur le site de l'Unadev.

Chiffres clés *

Plus de 50% des personnes aveugles et malvoyantes ont des difficultés pour se déplacer à l'extérieur,

46% d'entre elles déclarent avoir besoin d'aide pour réaliser leurs achats et 40% reçoivent une assistance à cet effet;

1/4 déclarent éprouver des difficultés ou ont besoin d'aide pour se déplacer dans leur environnement (lieu de vie, quartier, logement)

*source : La population en situation de handicap visuel en France , Observatoire régional de la santé des Pays de la Loire - Juillet 2005

L'Unadev : l'Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels

L'Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels agit pour améliorer la vie quotidienne des personnes aveugles et malvoyantes, prévenir le handicap visuel et plaider pour une société inclusive qui garantit à tous un épanouissement individuel et collectif.

www.unadev.com

Contact:

Laetitia Dailh l.dailh@unadev.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2162142/UNADEV_Logo.jpg

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2162141/les_modalites_Unadev.mp4

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2162144/presentation_Manuelle_presidente_Unadev.mp4

5 septembre 2023 à 11:17

Communiqué envoyé leet diffusé par :