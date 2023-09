Une aide financière de plus de 80 000 dollars pour la clinique juridique universitaire de l'Université de Sherbrooke





SHERBROOKE, QC, le 5 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, qui assistait aujourd'hui à l'inauguration des nouveaux locaux de la clinique universitaire de l'Université de Sherbrooke, octroie un financement de 82 589 dollars pour soutenir le fonctionnement de la clinique.

Grâce à cette somme, la clinique La Clé de vos droits sera en mesure d'offrir davantage de services à la population de l'Estrie, plus spécifiquement aux personnes marginalisées fréquentant le Centre de jour Ma Cabane, un organisme communautaire du centre-ville de Sherbrooke. En effet, les étudiantes et les étudiants en droit pourront offrir des avis et des conseils juridiques en matière pénale réglementaire, plus précisément en matière d'infractions aux règlements municipaux de la Ville de Sherbrooke et autres infractions pénales traitées par la Cour municipale de Sherbrooke. Ces services seront accessibles gratuitement ou à coût modique.

Cette offre de service est rendue possible grâce à l'adoption du projet de loi 75 (Loi visant à améliorer l'accessibilité et l'efficacité de la justice, notamment pour répondre à des conséquences de la pandémie de la COVID-19, L.Q., 2020, c. 29), qui permet maintenant aux étudiantes et étudiants en droit d'offrir des consultations et des avis d'ordre juridique dans le cadre de cliniques juridiques universitaires.

Citations

« Nous déployons tous les efforts possibles afin d'offrir aux citoyennes et citoyens un système de justice qui soit plus accessible, plus efficace et plus humain. Cela passe notamment par le développement des services juridiques dans les cliniques universitaires. En plus de donner à la population un accès simplifié à des services de proximité gratuits ou à coût modique, le fait pour des étudiants de se pencher sur des cas réels, d'écouter, de conseiller et d'outiller des gens qui en ont besoin sera très formateur. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Le tout est en droite ligne avec la planification 2020-2024 de la Faculté de droit qui fait de l'ancrage dans la communauté l'un de ses principaux axes. Par l'entremise de l'accès à la justice, la Faculté de droit favorise l'implication de ses membres dans la collectivité. À cet égard, les cliniques juridiques permettent de répondre à des besoins à la fois concrets et fondamentaux des personnes citoyennes. »

Louis Marquis, doyen de la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke

« Le déploiement de ces nouveaux services représente une très bonne nouvelle pour les citoyennes et citoyens de notre région. Ceux-ci pourront avoir accès plus facilement à des conseils d'ordre juridique et se sentir ainsi plus outillés durant leur parcours à travers le système de justice. Les étudiants, de leur côté, développent leurs habiletés en savoir-être et en savoir-faire. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« Rendre la justice plus accessible est une priorité pour notre gouvernement et cette annonce en témoigne bien. Les services d'un professionnel du milieu de la justice ne sont pas à la portée de tous. Le fait d'offrir de nouveaux services gratuitement ou à coût modique fera une réelle différence. Je tiens à remercier les différents intervenants qui s'impliquent de près ou de loin pour que ce projet soit une réussite. »

André Bachand, député de Richmond

« Avec cette annonce, le gouvernement pose un geste concret pour améliorer l'accès à la justice pour notre communauté. Plus les citoyennes et citoyens seront accompagnés et outillés pour faire valoir leurs droits, plus ils auront confiance en leur système de justice. »

Gilles Bélanger, député d'Orford

Information complémentaire

La clinique juridique La Clé de vos droits a vu le jour dans les années 1970, initialement pour desservir la communauté universitaire. Vu la demande croissante, il a été décidé, quelques années plus tard, de desservir toute la population dans le besoin. La clinique juridique offre donc actuellement de l'information juridique gratuite, sans condition. Elle répond à toute question de droit, à l'exception de celles touchant au droit criminel et de l'immigration.

Clé de vos droits

