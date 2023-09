Maxon présente Cinebench 2024





Maxon, développeur de solutions logicielles professionnelles pour les monteurs, cinéastes, motion designers, artistes VFX et créateurs de tous types, est ravi d'annoncer la sortie très attendue de Cinebench 2024. Cette dernière itération du logiciel de benchmark de référence, qui est une pierre angulaire de l'évaluation des performances des ordinateurs depuis deux décennies, établit une nouvelle norme pour l'évaluation des performances, en adoptant une technologie de pointe pour fournir aux artistes, aux concepteurs et aux créateurs une représentation plus précise et plus pertinente des capacités de leur matériel.

Intégration du moteur de rendu Redshift

Cinebench 2024 inaugure une nouvelle ère en adoptant la puissance de Redshift, le moteur de rendu par défaut de Cinema 4D. Contrairement à ses prédécesseurs, qui utilisaient le moteur de rendu standard de Cinema 4D, Cinebench 2024 utilise les mêmes algorithmes de rendu sur les implémentations CPU et GPU. Ce saut vers le moteur Redshift garantit que les tests de performance s'alignent parfaitement sur les exigences des workflows créatifs modernes, offrant des résultats précis et cohérents.

Évaluation de la double performance : CPU et GPU

Cinebench 2024 rétablit l'évaluation des performances du GPU, une fonction absente de Cinebench depuis une dizaine d'années. La dernière version ne se contente pas d'évaluer les performances du CPU ; elle donne également un aperçu des capacités du GPU, reflétant ainsi l'évolution du paysage technologique des logiciels de création et des workflows.

Compatibilité avec un plus grand nombre de plates-formes

Cinebench 2024 est conçu pour s'adapter à une plus large gamme de configurations matérielles. Il prend en charge de manière transparente l'architecture x86/64 (Intel/AMD) sous Windows et macOS, l'architecture Arm64 ainsi que l'architecture Apple Silicon sous macOS et celle de Snapdragon® sous Windows, garantissant ainsi la compatibilité avec les dernières avancées en matière de matériel informatique. Les performances du GPU Redshift peuvent être évaluées sur des systèmes équipés de processeurs graphiques Nvidia, AMD et Apple compatibles.

Scène d'évaluation unifiée

Cinebench 2024 rationalise le processus de benchmarking en utilisant un fichier de scène cohérent pour les tests CPU et GPU. Cette innovation permet aux utilisateurs de discerner les avantages de l'exploitation de Redshift GPU, en donnant un aperçu réel des avantages de l'exploitation d'un matériel graphique de pointe pour les tâches de rendu.

Interface utilisateur remaniée

Cinebench 2024 présente une interface utilisateur remaniée qui améliore l'expérience utilisateur et met en valeur les incroyables efforts artistiques réalisés avec le moteur de rendu Redshift dans Cinema 4D. Cette interface dynamique témoigne du potentiel du moteur Redshift tout en offrant aux utilisateurs une expérience plus intuitive et visuellement attrayante.

Améliorations sous le capot

Au-delà de la surface, Cinebench 2024 apporte une foule de fonctions d'amélioration des performances. Avec une empreinte mémoire multipliée par trois par rapport à Cinebench R23, le logiciel répond aux demandes de mémoire intensive des projets modernes. De plus, la multiplication par six de l'effort de calcul et l'utilisation de jeux d'instructions plus récents garantissent une référence qui correspond à la complexité et à la sophistication des projets créatifs contemporains.

Évaluation inégalée des performances

Il est crucial de noter que les scores de Cinebench 2024 ne peuvent pas être directement comparés à ceux de son prédécesseur, Cinebench R23. Avec l'intégration de Redshift, un moteur de rendu différent, une empreinte mémoire plus importante et des scènes plus complexes, Cinebench 2024 offre une évaluation nettement améliorée et précise des capacités matérielles modernes.

Disponibilité

Cinebench 2024 est disponible en téléchargement dès aujourd'hui sur le site officiel de Maxon. Les créateurs, les joueurs et les passionnés de technologie sont invités à découvrir cet outil de benchmarking révolutionnaire et à faire l'expérience directe du bond en avant qu'il offre en matière d'évaluation des performances.

5 septembre 2023 à 09:25

