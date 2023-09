Warwick Hotels and Resorts ouvre à Montréal avec son premier hôtel au Canada





MONTRÉAL, le 5 sept. 2023 /CNW/ - La collection d'hôtels iconique Warwick Hotels & Resorts (WHR) ouvre sa première propriété au Canada avec Warwick Le Crystal - Montréal, laquelle est située au coeur du centre économique et culturel de la ville. Warwick Le Crystal - Montréal dispose de 131 chambres et suites et adopte la stratégie principale de WHR, soit de positionner ses hôtels au centre des activités commerciales, culturelles et gastronomiques de villes internationales prisées.

Chaque hôtel de la Collection Warwick reflète l'esprit d'origine, le caractère et la personnalité du lieu où il s'établit, agrémenté de son histoire, de ses habitants et de sa culture. Le Warwick Le Crystal - Montréal est situé au centre-ville de Montréal, à proximité des principaux divertissements, sports et attractions populaires de la ville, et représente l'hôtel le plus proche de l'emblématique et populaire Centre Bell.

«?La collection d'hôtels de WHR est fière d'avoir élu Montréal à titre de première destination au Canada, » déclare Clare Chiu, Vice-Présidente du développement de Warwick Hotels and Resorts. « Avec son emplacement privilégié en plein coeur de l'activité économique de Montréal, de sa diversité et de sa culture unique franco-américaine reconnue à l'international, l'hôtel Warwick Le Crystal reflète assurément l'ADN du Groupe.»

« L'arrivée du Warwick Le Crystal au centre-ville de Montréal, anciennement connu sous le nom de l'hôtel Le Crystal, marque un nouveau départ aux côtés de la grande famille Warwick et de sa notoriété internationale,» ajoute Eric Hamel, Directeur général du Warwick Le Crystal - Montréal. « Nos clients recherchent un service personnalisé, le confort et des expériences authentiques. C'est précisément ce que le Warwick Le Crystal - Montréal se donnera comme mission.»

Les clients de l'hôtel peuvent désormais profiter d'un séjour extraordinaire dans l'une des suites de l'hôtel aménagées avec élégance, qui combinent un style chic et urbain, spécialement conçues pour un confort maximal avec des espaces de vie éclairés par la lumière naturelle et une atmosphère apaisante. Les suites du Warwick Le Crystal - Montréal disposent de cuisinettes, de lits format king et d'équipements conçus pour des séjours confortables, de longue durée et pouvant convenir aux familles. Les suites de l'hôtel sont généreusement surdimensionnées et plusieurs d'entre elles sont dotées de balcons et de terrasses - une denrée rare au centre-ville.

Les visiteurs et les invités peuvent également profiter du centre de bien-être et de style de vie de l'hôtel situé au 12e étage, lequel offre des moments de détente avec une vue panoramique sur le centre-ville de Montréal, une piscine intérieure, un bain à remous sur la terrasse extérieure, un sauna, un centre de remise en forme et le célèbre spa Eléments Maison de Beauté.

Le WHR plonge ses invités dans une expérience unique prestigieuse et riche en histoire locale. Ayant établi une forte présence au coeur de villes internationales telles que Paris, New York, Londres, Genève, Dallas, Chicago et San Francisco, WHR est ravi d'étendre sa portée géographique au Canada avec le Warwick Le Crystal - Montréal.

WHR a été fondé il y a plus de 35 ans avec comme première propriété l'emblématique Warwick New York, acquise en 1980. Établissement iconique de la Big Apple depuis 1926, le Warwick Hotel New York a été créé par William Randolph Hearst en s'inspirant de son amoureuse, l'actrice Marion Davis, et a été construit à côté du théâtre Ziegfeld afin d'accueillir jadis leurs amis hollywoodiens. Depuis, l'hôtel continue de recevoir des célébrités et est synonyme de glamour new-yorkais et d'élégance discrète.

Inspiré par l'héritage de cet hôtel, Warwick a développé une collection d'hôtels et de centres de villégiature de luxe dans le monde entier, dérivés de son identité. Chaque hôtel Warwick est lié à son individualité et à sa propre histoire unique et remarquable. Le Warwick Le Crystal - Montréal a accueilli ses premiers clients en mai cette année.

À propos de Warwick Hotels and Resorts

Warwick Hotels and Resorts a été fondé en 1980 avec l'achat du Warwick New York, un hôtel construit à l'origine par William Randolph Hearst pour ses amis d'Hollywood. WHR compte aujourd'hui plus de 40 hôtels, centres de villégiature et spas prestigieux dans le monde entier. La vingtaine d'hôtels situés en Amérique, en Europe et dans le Pacifique Sud sont détenus et opérés à 100 % par WHR. Une vingtaine d'autres hôtels font aussi partie du groupe à titre de filiales qui participent aux activités de vente et de marketing de la chaîne, ou sont opérés dans le cadre de contrats de gestion.

Pour plus d'information, visitez le site web www.warwick-hotels.com .

Des images sont disponibles ici .

