Find Therapeutics nomme Robert L. Glanzman, M.D., au poste de Chef de la direction médicale





MONTRÉAL, le 5 sept. 2023 /CNW/ - Find Therapeutics Inc, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies innovantes pour les maladies auto-immunes, a annoncé aujourd'hui la nomination de Robert L. Glanzman, M.D. FAAN, au poste de Chef de la direction médicale. Le Dr Glanzman est un neurologue certifié et membre de l'Académie américaine de neurologie. Il a plus de 20 ans d'expérience dans le développement clinique lié aux neurosciences.

« Je suis ravi d'accueillir Robert au sein de Find et impatient de tirer parti de sa grande expertise en matière de développement clinique pour faire progresser notre portefeuille de nouvelles entités moléculaires, y compris notre programme phare : FTX 101 pour la neuropathie optique chronique », a déclaré Philippe Douville, PDG de Find Therapeutics. « Son expérience du développement clinique dans la neuropathie optique chronique et celle auprès des personnes souffrant de sclérose en plaques (SEP) fait de lui une ressource particulièrement qualifiée pour ce rôle. Cette nomination à ce poste clé de l'entreprise arrive à point nommé, alors que nous nous préparons à entrer en clinique en 2024. »

Avant de rejoindre Find Therapeutics, le Dr Glanzman a occupé des postes de CMO dans plusieurs sociétés de biotechnologie, dont Clene Nanomedicine où il a dirigé une nouvelle étude de phase 2 chez des patients atteints de la SEP et de neuropathie optique chronique, en complément des thérapies standards de modification de la maladie. Le Dr Glanzman s'est vu précédemment confier d'importantes fonctions de direction chez Pfizer, Novartis et Roche. Chez Novartis, il a dirigé le développement de phase 3 du fingolimid (Gilenya®) aux États-Unis pour les patients atteints de la SEP récurrente. Puis, chez Roche, il a conçu et dirigé le programme mondial de développement de phase 3 de l'ocrelizumab (Ocrevus®) pour les formes récurrentes et primaires progressives de la SEP. Avant de se joindre à l'industrie, le Dr Glanzman était professeur clinique associé de neurologie à l'Université de l'État du Michigan. Il est l'auteur de nombreuses publications évaluées par des pairs. Le Dr Glanzman a obtenu son doctorat en médecine à l'Université Wake Forest, a suivi une formation en neurologie à l'Université du Michigan et a effectué un stage en médecine nucléaire diagnostique/imagerie TEP à l'Université Duke.

« Je suis très impressionné par les candidats thérapeutiques prometteurs de Find et par le portefeuille différencié de la société conçu pour traiter les maladies auto-immunes inflammatoires, en particulier le programme sur la neuropathie optique chronique », a commenté le Dr Glanzman. « Je suis impatient d'apporter mes compétences et mon expertise pour faire avancer les programmes cliniques de Find et, à terme, répondre aux besoins non comblés des personnes souffrant de maladies auto-immunes inflammatoires. »

À Propos de Find

Find Therapeutics se consacre au développement de thérapies de nouvelle génération pour traiter les maladies inflammatoires auto-immunes. La société a été lancée en 2020 grâce aux investissements de CTI Life Sciences, adMare BioInnovations et Domain Therapeutics et à une licence exclusive de l'Université de Strasbourg relative à une technologie et au savoir-faire connexe initialement développés par le Dr Dominique Bagnard.

Pour plus d'informations sur Find Therapeutics, visitez le site www.findtherapeutics.com.

5 septembre 2023 à 08:00

