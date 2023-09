La troisième campagne annuelle de dons de la Banque Laurentienne fait encore une fois une différence significative dans les collectivités locales





MONTRÉAL, le 5 sept. 2023 /CNW/ - La Banque Laurentienne (la «?Banque?») a conclu avec succès sa troisième campagne de dons corporatifs annuelle appelée «?La Banque Laurentienne dans la collectivité?». Ce programme de dons encourage les employés de la Banque travaillant dans les succursales du réseau, les succursales de Valeurs mobilières Banque Laurentienne (VMBL) et les centres d'affaires des Services aux entreprises à redonner à leurs collectivités en identifiant les organisations caritatives locales et les organismes à but non lucratif qui recevront des dons de la part de la Banque.

Cette année, la Banque a le plaisir d'annoncer qu'elle fera don d'un total de 158 000 dollars à 79 organisations locales à but non lucratif. Ces fonds aideront directement ces organisations à remplir leur importante mission et à fournir des services essentiels à leur clientèle respective, dont les besoins ont été considérablement amplifiés en raison de la situation économique actuelle.

«?Grâce à notre troisième campagne annuelle de dons « La Banque Laurentienne dans la collectivité », il nous est possible d'avoir un impact significatif sur les collectivités que nous desservons en contribuant au financement d'organisations locales. Je suis très fière de l'engagement constant de nos employés à changer l'expérience bancaire pour le mieux en aidant nos collectivités et nos clients à prospérer. » a déclaré Rania Llewellyn, présidente et chef de la direction de la Banque Laurentienne.

Cliquez ici pour consulter la liste complète des organismes sélectionnés.

À propos de la Banque Laurentienne

À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l'expérience bancaire pour le mieux. En voyant au-delà des chiffres.

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les collectivités à prospérer. Aujourd'hui, nous comptons près de 3?000 employés qui travaillent ensemble, comme une seule équipe, pour offrir une vaste gamme de services financiers et de solutions axée sur le conseil à nos clients partout au Canada et aux États-Unis. Nous protégeons, gérons et faisons croître un actif au bilan de 50,7 milliards $, de même que des actifs administrés de 27,7 milliards $.

Nous obtenons des résultats en plaçant nos clients au premier plan, en faisant le meilleur choix, en agissant avec courage et en croyant que chacun a sa place.

SOURCE Banque Laurentienne du Canada

5 septembre 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :