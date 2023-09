Pour son 60e anniversaire, Kaleido lance le concours PLUS pour leur cour





À gagner : un grand prix de 25 000 $ pour faire de la cour de votre école ou de votre garderie un endroit de rêve

QUÉBEC, le 5 sept. 2023 /CNW/ - Kaleido, pionnière et spécialiste de l'épargne-études depuis 1964, lance un tout nouveau concours, PLUS pour leur cour, qui offre la chance à l'école ou à la garderie de votre choix de remporter 25 000 $ pour rehausser sa cour extérieure et en faire un lieu d'apprentissage stimulant. Jusqu'au 10 mars 2024, les familles et les responsables d'école ou de garderie sont invités à inscrire l'établissement qui mériterait une transformation en remplissant le formulaire de participation au : kaleido.ca/fr/concours/plus-pour-leur-cour.

« La cour d'une école ou d'une garderie offre à nos jeunes un endroit de découvertes et d'exploration incroyable », explique Julie Cyr, vice-présidente marketing et expérience client chez Kaleido. « Environnement propice aux interactions sociales, elle stimule l'imaginaire et le développement par le jeu. Chez Kaleido, offrir un accompagnement qui va au-delà du produit financier et qui permet aux enfants de s'épanouir pleinement, c'est ce qui nous anime. »

Les parents, les écoles et les services de garde peuvent multiplier leurs chances de remporter le prix en invitant leur réseau à remplir à leur tour le formulaire d'inscription. Chaque participant qui soumet la candidature d'un établissement pourra partager un lien personnalisé invitant son réseau à participer également en faveur de son établissement favori.

En offrant l'opportunité aux établissements de transformer leurs aires de récréation, Kaleido souhaite faire une différence positive dans la vie de nombreux enfants, soulignant de façon significative la poursuite de son mandat. En plus d'offrir des régimes enregistrés d'épargne-études (REEE), Kaleido a pour mission d'accompagner les familles tout au long du parcours de leurs enfants, afin d'aider ces derniers à atteindre leur plein potentiel.

Fier fleuron québécois depuis 1964, Kaleido contribue activement au développement de la jeunesse en favorisant la persévérance scolaire et en soutenant l'accès aux études postsecondaires.

À propos de Kaleido

La Fondation Kaleido, pionnière de l'épargne-études depuis 1964, est un organisme sans but lucratif qui a versé, au fil des ans, plus de 1 milliard $ en paiements d'aide aux études et en remboursement d'épargne. Kaleido détient plus de 1,8 milliard $ en actifs sous gestion, au bénéfice de plus de 236 000 jeunes.

Kaleido accompagne les familles du Québec et du Nouveau-Brunswick dans l'atteinte du plein potentiel de leurs enfants. Ce sont près de 200 employés et représentants qui se consacrent chaque jour à offrir des solutions d'épargne-études et d'accompagnement familial qui serviront de tremplin à nos jeunes pour inventer la société de demain. Visitez-nous à www.kaleido.ca.

SOURCE Kaleido Croissance inc.

5 septembre 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :