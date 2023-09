/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Guilbeault et la ministre St-Onge feront une annonce au sujet de la protection et du rétablissement d'espèces en péril et de leur habitat dans le sud du Québec et partout au Canada/





GATINEAU, QC, le 1er sept. 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, feront une annonce au sujet de la protection et du rétablissement d'espèces en péril et de leur habitat dans le sud du Québec et partout au Canada.

Ils seront accompagnés d'Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances, de Nathalie Lemaire, mairesse d'Eastman, et de Mélanie Lelièvre, directrice générale du Corridor appalachien.

Après l'annonce, le ministre Guilbeault et la ministre St-Onge tiendront un point de presse.

Activité : Annonce et point de presse en mode hybride Date : Le mardi 5 septembre 2023 Heure : 10 h (HAE) Lieu : Corridor appalachien

466, rue Principale

Eastman (Québec)

Les représentants des médias souhaitant assister à l'annonce sur place ou sur Zoom sont priés de confirmer leur participation auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada. Ils seront ainsi informés s'il y a des changements.

Remarque :

Pour optimiser la qualité du son, les journalistes qui assistent en mode virtuel sur Zoom sont priés d'utiliser des écouteurs ou un casque d'écoute dotés d'un microphone.

Le discours sera aussi diffusé en direct sur la page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada aux seules fins de visionnement.

5 septembre 2023 à 06:00

