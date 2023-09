Sentry Software rejoint la Green Software Foundation en tant que membre général, renforçant ainsi son engagement en faveur du développement de logiciels durables





PARIS, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Sentry Software, fournisseur de solutions logicielles innovantes, est fier d'annoncer son adhésion à la Green Software Foundation (GSF) en tant que membre général. Cette collaboration stratégique reflète l'engagement de Sentry Software à promouvoir des pratiques durables dans le secteur du développement de logiciels.

En tant que membre général de la Green Software Foundation, Sentry Software contribuera activement à la mission de la fondation, qui consiste à promouvoir un avenir plus vert pour l'industrie du logiciel. L'adhésion de Sentry Software à la Green Software Foundation offrira des opportunités inestimables de partage de connaissances, de collaboration et de mise en relation avec des experts du secteur. En participant activement aux initiatives de la fondation, Sentry Software entend mettre à profit son expertise et ses ressources pour développer et promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement tout au long du cycle de développement des logiciels.

À propos de Sentry Software : Sentry Software est une entreprise innovante spécialisée dans la supervision de matériel informatique et de baies de stockage depuis 2004. Leurs produits sont utilisés par les organisations les plus importantes du monde (AT&T, Abbott, BofA, Orange, ESA, Fujitsu, Huawei, Indian Navy, etc.) L'urgence de passer à une informatique durable a incité Sentry Software à développer une solution purement logicielle unique pour aider les entreprises à évaluer l'utilisation et la consommation d'électricité de leur équipement informatique et à réduire leur empreinte carbone.

À propos de la Green Software Foundation : La Green Software Foundation (GSF) est une organisation à but non lucratif créée sous l'égide de la Linux Foundation. Sa mission consiste à créer un écosystème fiable de personnes, de normes, d'outils et de bonnes pratiques pour la création de logiciels écologiques. En organisant des réunions et en collaborant avec des leaders de l'industrie sur des initiatives de logiciels libres, la fondation oeuvre pour un avenir où les logiciels n'auront aucun effet nocif sur l'environnement.

Pour les demandes émanant de la presse mondiale, veuillez contacter : Isabelle Guitton, Responsable communication, Sentry Software Email : [email protected]

Website: www.sentrysoftware.com ? LinkedIn : www.linkedin.com/company/sentry-software ? Twitter : https://twitter.com/sentrysoftware

Pour plus d'informations sur la Green Software Foundation, veuillez consulter le site suivant www.greensoftware.foundation.

5 septembre 2023 à 03:00

