Boomi poursuit sa croissance mondiale à Barcelone, en Espagne





BoomiTM, le leader de la connectivité intelligente et de l'automatisation, a annoncé aujourd'hui qu'il étend sa présence mondiale à Barcelone, en Espagne. Boomi prévoit d'établir un Centre d'Excellence dans la zone 22@ de la ville, le coeur de la technologie et de l'innovation à Barcelone, afin de soutenir son équipe commerciale en pleine expansion. Alors que Boomi s'étend à Barcelone, l'entreprise exploitera une main-d'oeuvre qualifiée et internationale dans le but d'ajouter dans les plus brefs délais des dizaines de membres à son équipe cette année. La firme a également l'intention de procéder à d'autres recrutements l'année prochaine.

« Avec une culture dynamique d'innovation et un écosystème numérique en évolution constante, Barcelone s'est imposée comme un important pôle technologique, attirant des entreprises technologiques multinationales telles que Microsoft, Amazon et Google, ce qui en fait un endroit idéal pour les travailleurs internationaux cherchant à évoluer dans leur carrière. » a déclaré Steve Lucas, PDG de Boomi. « Tout comme notre entrée récente à Vancouver, au Canada, ce centre d'excellence appuiera les fonctions commerciales stratégiques, y compris les ventes et le développement des affaires. »

Le nouveau Centre d'Excellence sera dirigé par Angus McGeachie, qui a récemment rejoint Boomi pour développer ses activités commerciales en EMEA. Vétéran du secteur technologique, Angus est un cadre commercial chevronné avec une expérience de création et de direction d'équipes de vente locales à Barcelone, au sein d'entreprises technologiques à forte croissance, dont SAP, VMware et Qlik.

« Je suis passionné par la culture et l'évolution des talents en début de carrière au sein d'organisations ayant des valeurs », a déclaré McGeachie. « Boomi est bien connue dans l'industrie pour avoir une équipe de haut niveau et une technologie de pointe, ce qui en fait l'entreprise idéale pour démarrer ou développer une carrière dans le secteur des technologies. J'ai personnellement rejoint Boomi pour son esprit d'entreprise et sa mission consistant à avoir un impact réel, et à contribuer à l'établissement de quelque chose de remarquable. J'ai hâte de faire progresser notre équipe à Barcelone, un endroit sans pareil pour favoriser la diversité, la flexibilité et l'équilibre travail-vie personnelle. »

En tant qu'entreprise leader de sa catégorie (SaaS), Boomi offre des solutions d'automatisation intelligente de bout en bout qui permettent aux organisations modernes et numériques d'accélérer les résultats de l'entreprise. La société sert environ 20 000 clients dans plus de 70 pays, y compris des marques mondialement reconnues telles que : AT&T LinkedIn, Moderna, et Sky.

Figurant sur les listes Deloitte Technology Fast 500tm et Inc. 5000 en tant qu'une des entreprises technologiques les plus innovantes et à la croissance la plus rapide aux États-Unis, Boomi a récemment été désigné par Nucleus Research comme l'une des « entreprises prospères à surveiller en 2023. » L'entreprise a également été positionnée en tant que Leader dans Gartner® Magic Quadranttm pour les plateformes d'intégration en tant que service (iPaaS), dans le monde entier pour la neuvième fois consécutive ; elle a été désignée comme un Leader dans l'évaluation des fournisseurs de l'IDC MarketScape : Logiciels d'intégration cloud et services (iPaaS) dans le monde entier en 2023 ; et elle a été nommée bon élève dans le Forrester Wavetm : Plateformes d'intégration en tant que service, 3e trimestre 2023.

Boomi a remporté de nombreux prix en tant qu'employeur de choix, notamment sa désignation comme l'un des meilleurs lieux de travail selon le Magazine Inc. . Boomi a également remporté deux Stevie® Awards, pour l'Entreprise de l'Année et l'Innovation Produit ; ; le Gold Globee® Award dans la catégorie Plateforme en tant que service (PaaS) ; le Prix du Mérite pour la Technologie dans la catégorie Services Cloud ; le Stratus Award en tant que Leader Mondial dans le Cloud Computing en 2022 ; et a reçu la prestigieuse note 5 étoiles dans le Guide du Programme Partenaires CRN pendant deux années consécutives.

À propos de Boomi

