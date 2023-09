Les produits industriels de défense de Viettel Group seront présentés au Salon international de l'industrie de la défense (MSPO) 2023





KIELCE, Pologne, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Viettel Group, une société leader dans le secteur de la défense du Vietnam, a annoncé sa participation au Salon international de l'industrie de la défense (MSPO), qui se tiendra du 5 au 8 septembre 2023 à Kielce, en Pologne.

C'est la première fois qu'une entreprise vietnamienne participe au salon MSPO et y présente ses produits et ses innovations, ce qui souligne les possibilités de développement commercial qui s'offrent à Viettel dans le secteur européen de l'industrie de la défense. Viettel rejoindra rejoindra d'autres marques de renommée mondiale, telles que WB Group, Thales, Lockheed Martin. Le stand de Viettel est situé dans le hall G, stand G31.

La 31e édition de MSPO est l'une des trois plus grandes expositions annuelles du secteur de la défense en Europe et se classe au 9e rang des 100 plus grandes expositions militaires au monde. Couvrant une vaste superficie de 34 000 mètres carrés, l'événement réunira plus de 700 entreprises et accueillera plus de 60 délégations de 36 pays. L'événement présente des millions de produits et de technologies de défense et attire chaque année plus de 25 000 visiteurs chaque année.

Viettel présentera une gamme de produits militaires de différentes générations technologiques, au même titre que les principaux acteurs mondiaux, dans divers domaines, tels que les communications, la guerre électronique, les radars, l'optoélectronique, les modèles de simulation, les drones, les réseaux privés réservés aux forces armées, et d'autres produits de défense. Grâce aux 70 produits qui seront présentés, Viettel entend démontrer l'étendue de ses capacités en matière de recherche et de production. La participation de l'entreprise au salon MSPO 2023 est motivée par l'objectif d'élargir ses perspectives commerciales, d'encourager les partenariats multinationaux et de promouvoir l'industrie de la défense vietnamienne sur la scène internationale.

M. Nguyen Vu Ha, PDG de Viettel High Tech, filiale de Viettel Group spécialisée dans l'industrie de la défense, a fait part de ses réflexions à cette occasion : « Le fait de disposer d'une technologie de base constitue une base solide pour Viettel, au moment où nous pénétrons sur les marchés internationaux. Les produits de défense vietnamiens ont répondu aux exigences des clients, et nous sommes confiants et déterminés à fournir des produits sans cesse mis à jour et améliorés pour satisfaire les utilisateurs finaux. » « Nous croyons que cet événement renforcera la position de Viettel sur le marché mondial et apportera une contribution positive au développement de l'industrie de haute technologie du Vietnam », a-t-il également ajouté. »

À propos de Viettel Group

Viettel Group est la principale marque vietnamienne, présente dans 11 pays et territoires. Ses services sont destinés à une clientèle de plus de 130 millions de personnes dans le monde, en Asie, en Afrique et en Amérique. L'industrie de la défense est l'un des domaines clés de Viettel, et la société a étudié, développé et fabriqué avec succès de nombreux produits et équipements militaires modernes, contribuant ainsi de manière significative au développement de l'industrie vietnamienne de la défense.

À propos de Viettel High Tech

Viettel High Tech est la branche R&D de Viettel Group dans l'industrie high-tech. Elle développe continuellement ses travaux de recherche, de maîtrise et de production d'armes et d'équipements techniques indispensables, ainsi que d'armes de nouvelle génération. Actuellement, Viettel High Tech se concentre sur la promotion de l'exportation de produits « Made in Vietnam » vers les principaux marchés du monde entier.

Contact pour les médias

Mme Le Thuy Mai (Alicia) ? responsable de Marcom

Viettel High Technology Industries Corporation, Viettel Group

[email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2200824/Viettel_attends_the_largest_military_exhibition_in_Europe_for_the_first_time_MSPO_2023.jpg

4 septembre 2023 à 22:19

Communiqué envoyé leet diffusé par :