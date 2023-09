Le président du groupe Hisense, Fisher Yu, présente le système technique « Écrans, système d'exploitation et plateforme » à l'IFA 2023





Hisense expose son stand « Vers la technologie et au-delà », qui présente une gamme de produits holistiques dans des scénarios domestiques.

BERLIN, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La société mondiale d'électronique grand public et d'électroménager Hisense, en tant que partenaire principal de l'IFA, a fait ses débuts aujourd'hui à l'IFA 2023, où Fisher Yu, président de Hisense Group Holdings Co, Ltd, a prononcé un discours sur le thème « The Scenario-driven Future of Tech » (L'avenir de la technologie basé sur des scénarios). Il a promis que l'entreprise poursuivrait son approche axée sur les scénarios pour ses innovations et se concentrerait sur une croissance de haute qualité dans et au-delà de la maison, tout en annonçant que Hisense serait un partenaire officiel de l'EURO de l'UEFA 2024tm, qui sera son troisième tournoi consécutif de l'EURO.

Hisense a connu un succès remarquable en se développant à l'international, l'entreprise étant désormais présente dans plus de 160 pays et devenant le deuxième plus grand fabricant de téléviseurs au monde en 2022. En utilisant des écrans pour connecter des réseaux intégrés et des services cloud et en fournissant des services personnalisés grâce à des approches basées sur des scénarios, Hisense a mis en place un système technique solide : « Screens, Operating System and Platform ». À l'avenir, Hisense prévoit d'étendre son réseau d'écrans et d'améliorer continuellement son système d'exploitation VIDAA et sa plateforme ConnectLife. L'entreprise espère également renforcer les services personnalisés et améliorer l'expérience globale de l'utilisateur.

Façonner un avenir technologique en accordant la priorité aux personnes

À l'occasion de l'IFA de cette année, Hisense présente sa gamme principale de produits pour la maison et ses technologies innovantes pour la vie connectée sous le thème « Vers la technologie et au-delà », avec les derniers lancements et les plus récentes avancées de son portefeuille. Cela comprend les téléviseurs UX, U8 et Laser, les réfrigérateurs de la série PureFlat dotés de grands écrans intelligents, ainsi que des produits pour la cuisine, le lave-vaisselle et le lave-linge, et la manière dont ils aideront les consommateurs dans leur vie de tous les jours.

Hisense profite également de son passage à l'IFA pour mettre l'accent sur la technologie innovante qu'elle propose et présenter la force et l'interactivité de sa gamme de produits. Pour ce faire, elle met l'accent sur la technologie de pointe, le design artistique et l'agencement à travers différents décors et scénarios de style de vie, notamment une zone dédiée à l'expérience de jeu utilisant le téléviseur U7 et une galerie d'art utilisant le téléviseur Frame pour inspirer une maison artistique. Au-delà de cela, le stand Hisense abrite le trophée de l'EURO de l'UEFA 2024tm, suite à l'annonce précédente du parrainage du tournoi.

Outre ses derniers produits, Hisense présentera également certaines de ses technologies, notamment la qualité de l'image, VIDAA et ConnectLife. La plateforme ULED X repousse les limites de la qualité d'image grâce à des innovations passionnantes telles que le système optique Hi-Light, le chipset Hi-View Engine X et les composants d'affichage de l'écran Obsidian à la pointe de la technologie. Le système d'exploitation VIDAA place la barre plus haut pour le contenu en continu, offrant une valeur inégalée avec un contenu de première qualité, des fonctionnalités de premier plan et un matériel rentable. ConnectLife se concentre sur les besoins des utilisateurs en matière de santé, de commodité et d'économie d'énergie, en leur proposant un large éventail de scénarios et de services, notamment des cuisines intelligentes, de l'énergie intelligente, des services intelligents, une purification de l'air intelligente et des soins intelligents. Hisense a également mis au point un moteur laser numérique de nouvelle génération (LPU) en utilisant une technologie exclusive. Il peut contrôler avec précision la lumière à l'échelle nanométrique, ce qui permet d'obtenir une large gamme de couleurs et une restauration précise des couleurs.

Comment trouver Hisense à l'IFA 2023

Hisense est enthousiaste à l'idée de montrer comment l'entreprise façonne l'avenir de la vie domestique, du divertissement et au-delà grâce à l'innovation, et invite tout le monde à rejoindre la marque sur son stand à l'IFA 2023.

L'IFA 2023 se tient à Messe Berlin, Messedamm 22, 14055 Berlin, Allemagne. L'événement est ouvert de 10h à 18h, du 1er au 5 septembre 2023. Vous pouvez visiter Hisense dans le hall 23a.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2199782/1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2199783/2.jpg

4 septembre 2023 à 19:36

Communiqué envoyé leet diffusé par :