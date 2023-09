Gabon : Déclaration du haut représentant Josep Borrell suite aux évènements dans le pays





BRUXELLES, 31 August 2023 / PRN Africa / -- L'UE rejette toute prise de pouvoir par la force au Gabon et invite tous les acteurs à la retenue.

Les défis auxquels le Gabon est confronté doivent trouver leur solution en respectant les principes de l'État de droit, de l'ordre constitutionnel et de la démocratie. La paix et la prospérité du pays, ainsi que la stabilité régionale, en dépendent.

L'UE partage les vives préoccupations sur la façon dont le processus électoral, qui a précédé le coup militaire, a été organisé et s'est déroulé. Mais un dialogue inclusif et substantiel assurant que l'État de droit et les droits de l'homme sont respectés, et non la force, sont la manière d'assurer que la volonté, telle qu'exprimée par le peuple gabonais, soit respectée.

3 septembre 2023 à 00:34

