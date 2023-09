Le parcours avant-gardiste de Jackery au salon IFA 2023 : présentation des générateurs solaires 1000 Plus et 300 Plus





BERLIN, 2 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Dans un monde où la technologie se mêle plus que jamais à notre vie quotidienne, la demande de solutions d'alimentation fiables et portables a grimpé à de nouveaux sommets. Cette année, à l'occasion de l'IFA Berlin 2023, Jackery a une fois de plus attiré l'attention en présentant ses dernières innovations : le générateur solaire 1000 Plus et le générateur solaire 300 Plus ? deux nouveautés puissantes qui viennent s'ajouter à sa célèbre gamme de générateur solaire portables.

Générateur solaire 1000 Plus :

Le générateur solaire 1000 Plus dispose d'une grande capacité de 2000 W. De plus, avec jusqu'à 3 blocs de batteries, le générateur solaire peut être étendu à 5 kWh, ce qui permet d'assurer 1-3 jours d'aventures en plein air.

Utilisant l'énergie illimitée du soleil, le générateur solaire 1000 Plus se charge en seulement 2 heures grâce à quatre panneaux solaires de 200 W, ce qui vous garantit une source d'énergie fiable et renouvelable pour vos aventures en plein air.

Générateur solaire 300 Plus :

Le générateur solaire 300 Plus introduit le concept d'un « générateur solaire dans votre sac à dos ». Pesant seulement 5 kg, le générateur solaire 300 Plus est conçu pour être un véritable compagnon de voyage. Sa poignée pliable et son profil léger le rendent incroyablement facile à transporter, à installer et à utiliser. L'introduction d'un tout nouveau panneau solaire 40W amplifie encore le côté portatif, vous permettant d'exploiter l'énergie solaire partout où votre voyage vous mène.

Pionnier de la révolution des générateurs solaires

L'année dernière, Jackery a participé à l'IFA Berlin 2022 et a présenté le générateur solaire 1000 Pro, une option de haute capacité et rentable qui est le modèle phare de la série Pro. Le lancement du générateur solaire 1000 Pro a été très bien accueilli et a suscité un grand enthousiasme. L'année suivante, Jackery a fait évoluer ses produits, passant de la série Pro à la série Plus. L'évolution la plus remarquable est l'amélioration de la sécurité et de la fiabilité.

La présence de Jackery à l'IFA marque le point culminant de son évolution, qui est passée d'une startup de la Silicon Valley à un fournisseur mondial de solutions énergétiques, soulignant son dévouement inébranlable à l'innovation, à l'excellence et à la satisfaction des besoins de ses clients. Jackery s'efforce de remplir sa mission : « Apporter Lénergie Verte À Tous ». Que vous soyez un aventurier en quête d'indépendance énergétique ou un consommateur conscient à la recherche de solutions durables, les générateurs solaires 1000 Plus et 300 Plus de Jackery sont prêts à redéfinir votre relation avec l'énergie, selon vos conditions. Le générateur solaire 1000 Plus et 300 Plus sont disponibles à l'achat sur de multiples plateformes, y compris Amazon, le site officiel de Jackery et divers canaux tiers à partir du 1er septembre.

