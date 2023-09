Le PortaSplit de Midea reçoit un prix prestigieux à l'IFA pour son innovation et son approche centrée sur l'utilisateur





BERLIN, 2 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Midea, une marque de premier plan dans le domaine des appareils électroménagers intelligents, a une fois de plus prouvé son engagement en faveur de l'innovation et de la satisfaction des utilisateurs en remportant le Prix mondial de l'innovation technique des produits 2023 lors du célèbre IFA, un prestigieux salon industriel qui se déroulera du 1er au 5 septembre 2023 à Berlin, en Allemagne.

Le produit révolutionnaire de Midea, le PortaSplit, a remporté le Prix d'or de l'innovation technologique pour le confort de la pièce, consolidant ainsi sa position de leader dans les solutions de climatisation innovantes. Ce produit illustre l'objectif de l'entreprise consistant à répondre aux besoins des utilisateurs grâce à une ingénierie et une conception judicieuses.

Cette distinction, qui témoigne clairement du dévouement de Midea en faveur de l'excellence, a été décernée par IDG, Europe Digital Group et Asia Digital Group, et souligne les efforts constants de Midea en matière de recherche de nouvelles technologies et d'amélioration des solutions centrées sur l'utilisateur.

Le Prix mondial de l'innovation technique des produits est une preuve de qualité dans le secteur de l'électronique grand public. Il représente le summum de la réussite technique et de l'innovation et célèbre les marques à la pointe du progrès technique. Cet événement annuel sert de scène mondiale pour les marques d'électronique grand public souhaitant présenter leurs avancées.

Les climatiseurs intelligents redéfinissent l'efficacité et la flexibilité du refroidissement d'air

Le PortaSplit de Midea, un climatiseur intelligent qui allie une technologie de refroidissement de pointe à une flexibilité sans précédent, se retrouve sous les feux des projecteurs. Midea est fière de dévoiler lors de l'IFA 2023 cet appareil électroménager innovant qui devrait faire ses débuts sur le marché en 2024.

Contrairement aux climatiseurs conventionnels, le PortaSplit de Midea combine parfaitement la mobilité d'un climatiseur portable avec la capacité de refroidissement supérieure et l'efficacité d'un climatiseur split. Cette fusion unique offre un confort de refroidissement tranquille et puissant, qui repousse les limites des solutions de refroidissement existantes.

Le PortaSplit de Midea est une réponse directe aux besoins des consommateurs modernes. Équilibrer l'efficacité du refroidissement, la conservation de l'énergie, la flexibilité et la facilité d'installation représente un défi de longue date. « Un installateur est nécessaire pour un climatiseur split permanent. Cependant, il y a souvent de longs délais d'attente pouvant aller jusqu'à quatre mois en raison de la forte demande. Si vous n'entamez pas les démarches suffisamment tôt, il ne sera pas installé à temps pour l'été. Le coût est une autre préoccupation, car le prix de l'installation seule peut s'élever à environ 2 000 euros sans compter le prix du climatiseur. Le PortaSplit de Midea constitue une option plus abordable », a déclaré Manuel Seethaler, responsable des relations publiques et de la stratégie au centre de recherche de Midea Germany à Stuttgart.

« De plus, il est particulièrement pratique pour ceux n'étant pas autorisés à posséder un système de climatisation permanent. Le plus intéressant, c'est qu'il peut être facilement installé ou retiré sans perçage ni outils. Cela signifie que les clients peuvent l'emporter avec eux lorsqu'ils déménagent dans une autre location », a ajouté M. Seethaler.

Le PortaSplit présente deux innovations majeures. Il s'agit du premier climatiseur split « plug-and-play » ne nécessitant pas d'installation fixe. La performance de refroidissement exceptionnelle du PortaSplit, qui utilise une technologie de pompe à chaleur très efficace, est une autre caractéristique remarquable de l'appareil. Il s'agit d'un climatiseur portable qui présente la même efficacité qu'un climatiseur split classique, avec une forte capacité de refroidissement de 3,5 kW et un coefficient d'efficacité frigorifique énergétique (SEER) de 6,1 surpassant tous les autres climatiseurs portables du marché.

De fait, le PortaSplit surpasse largement un climatiseur portable conventionnel en termes de capacité de refroidissement et d'efficacité énergétique. Selon les conditions de test de StiWa, le PortaSplit a une capacité de refroidissement quatre fois supérieure et une efficacité énergétique trois fois supérieure à celles d'un climatiseur portable conventionnel.

En outre, le système d'échange de chaleur du PortaSplit permet de refroidir toute la pièce sans évacuer l'air, ce qui améliore les performances de refroidissement et maintient une pression d'air constante. Le PortaSplit est capable de refroidir une pièce en 15 minutes seulement. Sur la base des conditions météorologiques typiques en Allemagne, le coût de fonctionnement estimé n'est que de 26 ? par mois pour la totalité de la saison de refroidissement.

L'économie d'énergie est un autre aspect crucial de la conception du PortaSplit. Les algorithmes d'IA améliorés de Midea permettent de réaliser jusqu'à 15 % d'économie énergétique supplémentaire. Ils assurent une expérience de refroidissement continue et efficace en ajustant les performances en fonction de l'évolution des conditions environnementales et de modèles prédictifs améliorés.

De plus, le PortaSplit intègre la technologie Air Magic+ qui purifie l'air en émettant des ions négatifs et en réduisant la propagation des bactéries et des virus. Ce niveau de protection supplémentaire souligne l'engagement de Midea en faveur du bien-être et de la santé des utilisateurs.

Enfin, le PortaSplit a été conçu avec une technologie d'insonorisation avancée qui permet au climatiseur de fonctionner à seulement 39 dB en mode silencieux. Cela garantit un sommeil réparateur tout en maintenant un confort optimal.

Le PortaSplit de Midea change la donne dans le monde des appareils électroménagers intelligents. Sa conception innovante, sa mobilité et ses fonctionnalités écoénergétiques ainsi que l'obtention de son Prix mondial de l'innovation technique des produits en ont fait un véritable témoignage du dévouement de Midea envers l'innovation et l'amélioration de l'expérience utilisateur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2200462/Picture1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2200461/Picture2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2200460/Picture3.jpg

2 septembre 2023 à 12:14

Communiqué envoyé leet diffusé par :