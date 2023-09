Jamais deux sans trois : Hisense élargit son partenariat stratégique avec l'UEFA pour commanditer l'EURO 2024





BERLIN, le 1er sept. 2023 /CNW/ -- Hisense, un chef de file mondial dans le domaine de l'électronique grand public et des appareils ménagers a annoncé la signature d'une entente avec l'UEFA en tant que commanditaire mondial de l'EURO 2024tm. Hisense commanditera l'UEFA EURO pour une troisième année consécutive, après avoir été partenaire des deux éditions précédentes et avoir agi comme commanditaire de la Coupe du Monde de la FIFA 2022MC. L'accord permettra également à Hisense de tirer parti des droits de parrainage pour les qualifications européennes de l'UEFA en 2023-2024 et en 2025-2026, la finale de la Ligue des Nations de l'UEFA en 2025, l'UEFA EURO (U21) 2025, Finalissima 2024 et le championnat de futsal de l'UEFA 2026.

Voici la déclaration de Guy-Laurent Epstein, directeur marketing de l'UEFA, au sujet de la prolongation du partenariat avec Hisense : « Je suis ravi que Hisense renouvelle son engagement envers le football européen en tant que partenaire officiel de l'EURO 2024tm de l'UEFA pour une troisième édition consécutive. Ses technologies continuent d'améliorer l'accès au soccer et d'en faire une expérience encore plus agréable pour les amateurs du monde entier. »

Le marketing sportif demeure un élément essentiel de la croissance mondiale d'Hisense et de la reconnaissance de la marque partout dans le monde. La notoriété d'Hisense à l'étranger a presque doublé au cours des cinq dernières années.

Dans la foulée de l'annonce des commanditaires de l'EURO 2024tm de l'UEFA, Fisher Yu, président d'Hisense Group Holdings Co., Ltd., a également fait remarquer lors d'un discours d'ouverture au salon IFA 2023, qu'Hisense est en mesure de communiquer avec les consommateurs du monde entier grâce à ses commandites sportives, qui représentent une excellente façon d'établir la confiance envers la marque. Dans le but de poursuivre le renforcement de sa marque à l'échelle mondiale, Hisense offrira aux amateurs du monde entier une expérience de visionnement inégalée de l'EURO2024tm de l'UEFA grâce à sa technologie de qualité d'image avant-gardiste.

Qu'il s'agisse de sa technologie de téléviseur laser économe en énergie ou de ses initiatives mondiales de protection de l'environnement, Hisense investit dans l'innovation et fournit des produits plus écologiques aux consommateurs pour des scénarios de vie sains.

Au fil des ans, Hisense a continuellement cherché à établir des liens profonds avec les consommateurs du monde entier, peu importe l'endroit où ils vivent ou à leur langue, afin de mieux comprendre les besoins individuels d'un plus grand nombre d'utilisateurs et d'y répondre, améliorant ainsi la qualité et l'expérience de la vie quotidienne.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2199958/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2199959/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2199960/3.jpg

SOURCE Hisense

1 septembre 2023 à 22:06

Communiqué envoyé leet diffusé par :