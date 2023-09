Fisher Yu, président d'Hisense Group, fait un exposé au sujet du système technique « écrans, système d'exploitation et plateforme » au salon IFA 2023





Hisense présente son kiosque « Go Tech, and Beyond » qui met en vedette une gamme complète de produits pour les scénarios de vie à domicile.

BERLIN, 1er septembre 2023 /CNW/ - Hisense, un chef de file mondial dans le domaine de l'électronique grand public et des appareils ménagers et principal partenaire du salon IFA, a fait ses débuts aujourd'hui au salon IFA 2023. Fisher Yu, président d'Hisense Group Holdings Co., Ltd. y a prononcé un discours sur le thème « L'avenir de la technologie axé sur les scénarios » (The Scenario-driven Future of Tech). Il a promis que l'entreprise conservera la même approche basée sur des scénarios à l'égard de ses innovations et se concentrera sur une croissance de qualité à l'intérieur et à l'extérieur du foyer, et a annoncé qu'Hisense agira comme partenaire officiel de l'EURO 2024tm de l'UEFA pour un troisième tournoi consécutif.

Hisense a connu une croissance remarquable à l'échelle internationale; l'entreprise est maintenant présente dans plus de 160 pays et est devenue le deuxième plus important fabricant de téléviseurs à l'échelle mondiale en 2022. L'utilisation d'écrans pour relier les réseaux intégrés et les services infonuagiques et la prestation de services personnalisés au moyen d'approches fondées sur des scénarios ont permis à Hisense d'établir un solide système technique : « écrans, système d'exploitation et plateforme ». Au cours des prochaines années, Hisense prévoit d'étendre son réseau d'écrans et d'améliorer son système d'exploitation VIDAA et sa plateforme ConnectLife de façon continue. L'entreprise souhaite également améliorer ses services personnalisés et l'expérience globale des utilisateurs.

Façonner un avenir technologique avec une approche axée sur les personnes

Dans le cadre du salon IFA de cette année, Hisense présente sa gamme de produits essentiels pour la vie à domicile, ainsi que des technologies novatrices pour la vie connectée sous le thème « Go Tech, and Beyond »,, qui mettent en valeur les derniers lancements de produits et les nouvelles percées de son portefeuille. Cela comprend les gammes de téléviseurs UX, U8 et Laser TV, les réfrigérateurs de la série PureFlat dotés de grands écrans intelligents et des produits pour la cuisine, le lavage de vaisselle et le lavage des vêtements, et la manière dont ces produits aideront les consommateurs dans leur vie quotidienne.

Hisense utilise également son passage au salon IFA pour mettre l'accent sur sa technologie innovante et mettre en valeur la force et l'interactivité de sa gamme de produits. Pour ce faire, l'entreprise met l'accent sur sa technologie de pointe, sa conception artistique et ses écrans à l'aide de multiples configurations et scénarios de style de vie, y compris une zone consacrée à l'expérience de jeu mettant en valeur le téléviseur U7 et une galerie d'art utilisant le téléviseur Frame TV pour inspirer une maison artistique. De plus, dans la foulée de l'annonce au sujet de la commandite faite précédemment, vous pourrez admirer le trophée de l'EURO 2024tm de l'UEFA au kiosque d'Hisense.

En plus de certains de ses nouveaux produits, Hisense expose aussi quelques-unes de ses technologies, dont la qualité d'image, VIDAA et ConnectLife. La plateforme ULED X repousse les limites de la qualité d'image grâce à des innovations passionnantes comme le système optique Hi-Light, le jeu de puces Hi-View Engine X et les composants de contenu d'écran Obsidian de pointe. Le système d'exploitation VIDAA relève la barre en matière de diffusion en continu, offrant une valeur inégalée grâce à du contenu de qualité supérieure, des fonctions de premier plan et du matériel rentable. ConnectLife met l'accent sur les besoins des utilisateurs pour des raisons de santé, de commodité et d'économie d'énergie, offrant aux utilisateurs une vaste gamme de scénarios et de services, notamment des cuisines intelligentes, des sources d'énergie intelligente, des services intelligents, une purification de l'air intelligente et des soins intelligents. Hisense a également mis au point le moteur laser numérique de nouvelle génération (LPU) faisant appel à une technologie brevetée. Celui-ci permet de contrôler précisément la lumière à l'échelle nanométrique, et d'obtenir un large spectre chromatique et une restauration précise des couleurs.

Hisense au salon IFA 2023

Hisense a le plaisir de montrer comment l'entreprise façonne l'avenir de la vie à domicile, du divertissement et au-delà grâce à l'innovation. Les visiteurs sont invités à découvrir le kiosque de la marque lors du salon IFA 2023.

Le salon IFA 2023 se déroule au Messe Berlin, Messedamm 22, 14055 Berlin, Allemagne. L'événement se déroule du 1er au 5 septembre 2023, de 10 h à 18 h. Nous vous invitons à visiter le kiosque d'Hisense situé dans le hall 23a.

1 septembre 2023 à 18:02

