Le Broadway Licensing Group acquiert des droits de licence amateur pour les productions scolaires du grand succès mondial, Harry Potter et l'enfant maudit

NEW YORK, le 1er sept. 2023 /CNW/ -- Broadway Licensing Group, Sonia Friedman Productions, Colin Callender et Harry Potter Theatrical Productions sont ravis d'annoncer un partenariat fantastique pour permettre aux programmes de théâtre des écoles secondaires du monde entier de présenter à compter de 2024, Harry Potter et l'enfant maudit (Harry Potter and the Cursed Child), la célèbre pièce de théâtre primée qui bat tous les records.

Les producteurs Sonia Friedman et Colin Callender ont déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec le Broadway Licensing Group pour que les écoles du monde entier puissent mettre en scène leurs propres productions de Harry Potter et l'enfant maudit. Nous sommes très fiers du fait que plus de la moitié des personnes qui sont venues voir la pièce dans le monde venaient au théâtre pour la première fois. Avec cette version pour les écoles, nous espérons élargir encore plus ce public en initiant les jeunes générations à la magie du théâtre en direct. Nous avons hâte de voir comment les élèves donneront libre cours à leur créativité pour donner vie à la magie du monde des sorciers et des sorcières sur les scènes scolaires. Nous sommes tous extrêmement enthousiastes. »

Harry Potter et l'enfant maudit, la première histoire de Harry Potter à être présentée sur scène, a vendu plus de 6 millions de billets dans le monde et a reçu un nombre record de 60 distinctions majeures, parmi lesquelles : neuf prix Laurence Olivier, dont le prix Best New Play, et six prix Tony® Awards, dont le prix Best New Play.

Basé sur une histoire originale de J.K. Rowling, Jack Thorne et John Tiffany, Harry Potter et l'enfant maudit est une pièce de Jack Thorne. Lorsque le fils de Harry Potter, Albus, un adolescent à forte tête, devient l'ami de Scorpius, le fils de son ennemi juré, Draco Malfoy, une nouvelle aventure incroyable s'en suit pour eux tous, avec le pouvoir de changer le passé et l'avenir pour toujours.

Harry Potter et l'enfant maudit a ensorcelé le monde entier avec des productions actuellement à Londres, New York, Hambourg et Tokyo, et a terminé des tournées à Melbourne, Toronto et San Francisco. La production originale en deux parties du West End de Londres a récemment célébré son 7e anniversaire, tandis que la production réimaginée de Broadway a célébré son 5e anniversaire.

Une version sur mesure pour les productions théâtrales éducatives

« Il y a plus de 25 ans, la série de livres Harry Potter a inspiré une génération de nouveaux lecteurs, a affirmé le producteur Neil Blair, agent de J.K. Rowling et partenaire fondateur de The Blair Partnership. Le fait de rendre Harry Potter et l'enfant maudit, le huitième récit de la série Harry Potter, accessible aux productions scolaires dans le monde entier, inspirera les mêmes créativité, imagination, jeu et narration grâce au théâtre, et nous ne pourrions être plus ravis. »

Le Broadway Licensing Group travaille actuellement avec l'équipe de création originale du spectacle, dont le dramaturge Jack Thorne, le metteur en scène John Tiffany, les producteurs Sonia Friedman et Colin Callender, et avec l'accord de J.K. Rowling, pour adapter le scénario aux théâtres des écoles secondaires, avec notamment une durée du spectacle plus courte ainsi que de nouvelles techniques créatives visant à convertir la magie de la haute technologie de la production originale en magie et en sortilèges que les écoles peuvent réaliser, quels que soient leur budget et leurs situations socioéconomiques.

« Lorsque je créais Harry Potter et l'enfant maudit avec l'équipe de création, l'un de nos principes fondateurs était que la magie, les illusions et les effets spéciaux devaient s'enraciner dans des techniques de narration qui pouvaient être réalisées lorsque la pièce était jouée à la maison ou à l'école. Par exemple, emprunter le manteau d'hiver de votre enseignant pour mettre en scène les effets de la Potion de polynectar ou faire une incursion dans le grenier pour trouver des valises permettant de créer l'Hogwarts Express », a précisé le metteur en scène John Tiffany. Il poursuit : « C'est pourquoi cette ouverture du monde de Harry Potter et l'enfant maudit aux écoles est palpitante et semble être la prochaine étape naturelle de notre parcours. »

Productions pilotes et façon dont les écoles peuvent mettre en scène Harry Potter et l'enfant maudit

Les productions pilotes de l'édition scolaire auront lieu au Royaume-Uni et aux États-Unis au printemps 2024, et seront diffusées dans le monde entier peu de temps après. Des productions d'amateurs seront présentées plus tard. Les enseignants de théâtre peuvent obtenir plus de détails et exprimer leur intérêt à mettre en scène la production en visitant le site LicenseCursedChild.com .

« Nous sommes fiers d'être le centre mondial des licences amateurs de Harry Potter et l'enfant maudit et d'accorder la priorité à la publication de cette pièce sur le marché du théâtre éducatif, a annoncé Sean Cercone, fondateur et PDG du Broadway Licensing Group. Nous espérons que le fait de donner vie à ce monde qui nous est si cher sur les scènes scolaires suscitera un engagement renouvelé à l'égard de l'épanouissement des arts dans nos écoles afin que chaque élève ait l'occasion de vivre le pouvoir transformateur du théâtre, en donnant aux élèves l'occasion, une fois dans leur vie, non seulement de voir des personnages comme Harry et son fils Albus, mais aussi de les incarner. »

À PROPOS DE WIZARDING WORLD

Au cours des années qui ont suivi le passage de Harry Potter de la gare londonienne de King's Cross au quai 9¾, ses aventures incroyables ont laissé une marque unique et durable sur la culture populaire. Huit films à succès basés sur les histoires originales de J.K. Rowling ont donné vie aux histoires magiques et, aujourd'hui, Wizarding World est reconnue comme l'une des marques les plus aimées au monde. Représentant un vaste univers interconnecté, le tout inclut également la série de trois films épiques Fantastic Beasts; Harry Potter et l'enfant maudit, la pièce de théâtre maintes fois primée; les jeux vidéo et mobiles de pointe de Portkey Games; des produits de consommation novateurs; des spectacles en direct palpitants (y compris quatre parcs thématiques) et des expositions stimulantes ainsi qu'une prochaine série télévisée Harry Potter.

Ce portefeuille en expansion de tournées et de vente au détail de Wizarding World, qui appartient à Warner Bros. Discovery, inclut également les expositions phares de Harry Potter New York; Warner Bros. Studio Tour Londres - the Making of Harry Potter; Warner Bros. Studio Tour Tokyo et les magasins de vente au détail Platform 9¾.

Wizarding World continue de se développer pour offrir aux admirateurs de Harry Potter des façons nouvelles et passionnantes de s'impliquer. La marque invite tout le monde, la communauté mondiale des admirateurs, et les générations à venir, à explorer et à découvrir la magie.

WIZARDING WORLD et toutes les marques de commerce, personnages, noms et indices connexes sont © & tm Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s23)

AU SUJET DE BROADWAY LICENSING GROUP

Le Broadway Licensing Group et sa famille de marques d'imprimeur (Dramatists Play Service, Playscripts et Stage Rights) sont le chef de file mondial en matière de licence et de distribution de pièces de théâtre. Les oeuvres emblématiques représentées illustrent parfaitement la plus grande collection d'auteurs, de compositeurs, de paroliers et de titulaires de droits sous-jacents du monde entier, dont Arthur Miller, Tennessee Williams, Lynn Nottage, Alan Menken, Stephen King, Elvis, les Bee-Gees et les Beatles.

La collection de titres du Broadway Licensing Group représente des oeuvres primées qui, fait remarquable, ont récolté 38 prix Tony Awards® et 49 prix Pulitzer. La société met à profit l'expertise de son équipe en matière de licences, de production théâtrale, d'enseignement du théâtre et de création de contenu pour diversifier, renforcer et élargir rapidement son portefeuille dans de nouveaux secteurs et marchés. Fondé en 2017, le Broadway Licensing Group a rapidement pris de l'ampleur et, en 2022, il représente 8 des 10 pièces les plus produites dans les théâtres professionnels et 9 des 10 pièces les plus produites dans les écoles secondaires.

En 2020, le Broadway Licensing Group a lancé Broadway On Demand, la plateforme de diffusion en continu, qui a été mise en nomination pour un prix Emmy®, et qui offre du contenu théâtral exclusif, des événements interactifs et une programmation originale qui devrait dépasser amplement 200 millions de ménages d'ici 2023. De plus, Stageworks Productions, la branche de création de contenu original en direct sur scène consacré au développement de propriétés intellectuelles novatrices et théâtrales, a produit plusieurs comédies musicales en premières mondiales qui ont été produites dans plus de 90 pays. Globalement, la force combinée de la famille de marques d'imprimeur du Broadway Licensing Group continue de croître, avec l'unique objectif de faire de chaque personne dans le monde un amateur du théâtre.

