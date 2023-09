Le gouvernement du Canada investit dans des organisations communautaires pour aider les aînés à demeurer chez eux le plus longtemps possible





SCARBOROUGH, ON, le 1er sept. 2023 /CNW/ - Après des années de dur labeur, les aînés veulent vivre en santé, en sécurité et de façon autonome. Ils devraient avoir le choix de demeurer chez-eux le plus longtemps possible, dans leur communauté. Le gouvernement du Canada investit dans des organisations qui rendent ce choix possible pour davantage de Canadiens.

Aujourd'hui, le ministre des Aînés, Seamus O'Regan Jr., a annoncé un financement de 13,95 millions de dollars pour 11 projets en Ontario dans le cadre du volet Mise à l'échelle des services pour les aînés de l'initiative Bien vieillir chez soi. Le ministre a fait l'annonce lors de sa visite au Yee Hong Centre for Geriatric Care qui recevra plus d'un million de dollars pour son projet Bridging the service gap to keep seniors aging in place. Le Centre collaborera avec les communautés, les organisations au service des aînés et d'autres agences pour accroître la prestation de ses services en Ontario et en Colombie-Britannique.

Ces projets changent réellement les choses dans la vie des aînés. Par exemple, la Société Alzheimer du Canada, qui a reçu un financement, étendra les services qu'elle offre en Ontario aux aînés atteints de démence et leurs proches aidants à toutes les autres provinces et territoires. De plus, le Rural Ottawa South Support Services pourra faire bénéficier les aînés de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador de son projet « Une voix amicale » qui les aide à préserver leur bien-être tout en demeurant chez eux en leur offrant des interactions sociales importantes.

Dans le cadre de l'initiative Bien vieillir chez soi, des fonds sont versés à divers organismes qui répondent aux besoins de différents groupes d'aînés, entre autres les aînés qui ont un faible revenu, qui sont Noirs ou racisés, Autochtones, membres de la communauté 2ELGBTQIA+, membres de communautés de langue officielle en situation minoritaire ou de nouveaux arrivants, qui vivent en milieu rural et éloigné, ou qui parlent une langue autre que le français ou l'anglais.

«?Le choix de vieillir à la maison devrait appartenir à tous les Canadiens. Il en va de la dignité des aînés de vivre de la façon et à l'endroit qu'ils souhaitent.?»

- Le ministre des Aînés, Seamus O'Regan Jr.

«?À mesure que les aînés vieillissent, Yee Hong veille à ce qu'ils aient le soutien dont ils ont besoin pour continuer à s'épanouir au sein de la communauté qu'ils ont contribué à bâtir. C'est pourquoi je suis si fier de voir notre gouvernement investir dans cette organisation et dans les services incroyables qu'elle offre aux aînés ici à Scarborough.?»

- Le député de Scarborough-Nord, Shaun Chen

«?Yee Hong est honoré de recevoir cette énorme subvention dans le cadre de l'initiative Bien vieillir chez soi d'Emploi et Développement social Canada qui nous permettra de soutenir des aînés de différentes communautés dans la région du Grand Toronto afin qu'ils vieillissent à la maison. Ce financement permettra à un plus grand nombre d'aînés de demeurer chez eux en élargissant la portée de nos services de soutien à domicile existants. Yee Hong aide les aînés à naviguer dans le système, à prévenir les chutes et à créer des environnements adaptés à leur condition grâce à des améliorations à leur lieu de vie. Nous remercions Emploi et Développement social d'investir dans Yee Hong afin que nous puissions aider davantage d'aînés à vivre dans le confort de leur foyer longtemps, en santé et dans d'excellentes conditions.?»

- La directrice générale de Yee Hong, San Ng

Les aînés forment l'un des groupes de population dont la croissance est la plus rapide au Canada . Ils représenteront près de 25 % de la population d'ici 2057, et l'on pourrait en dénombrer près de 11 millions d'ici 15 ans.







. Ils représenteront près de 25 % de la population d'ici l'on pourrait en dénombrer près de 11 millions d'ici 15 ans. Le budget de 2021 prévoyait 90 millions de dollars en subventions et contributions et en financement opérationnel sur trois ans pour l'initiative Bien vieillir chez soi. L'initiative a été prolongée et se poursuivra jusqu'en 2025?2026.







L'initiative Bien vieillir chez soi fournit des fonds à des organismes offrant des services aux aînés pour la réalisation de projets locaux, régionaux et nationaux qui permettront de cerner de nouvelles approches et de nouvelles connaissances pour soutenir les aînés.







Les projets financés dans le cadre du volet Mise à l'échelle des services pour aînés élargiront les services qui ont déjà produit des résultats positifs pour ce qui est d'aider les aînés à vieillir chez eux. Ce financement aidera les organismes à élargir les services afin de joindre un plus grand nombre d'aînés, y compris dans différentes provinces ou différents territoires. Les projets ont été sélectionnés à la suite d'un appel de propositions ouvert à l'échelle nationale tenu en 2022.









Les projets financés dans le cadre du volet Projets pilotes de soutien à domicile examineront la mesure dans laquelle des bénévoles peuvent être mobilisés pour fournir du soutien pratique à l'échelle locale comme la préparation des repas, l'entretien ménager et l'entretien du terrain afin d'aider les aînés à faible revenu ou autrement vulnérables à vieillir chez eux. Les organismes aideront également les aînés à s'y retrouver dans les services locaux existants et à y accéder.







Le gouvernement du Canada augmente la pension de la Sécurité de la vieillesse de 10 % pour les aînés de 75 ans et plus et le Supplément de revenu garanti d'un montant maximal de 947 $ par année pour les aînés à faible revenu vivant seuls.







augmente la pension de la Sécurité de la vieillesse de 10 % pour les aînés de 75 ans et plus et le Supplément de revenu garanti d'un montant maximal de 947 $ par année pour les aînés à faible revenu vivant seuls. Le budget de 2023 présentait le nouveau Régime canadien de soins dentaires dont les aînés admissibles pourront bénéficier d'ici la fin de l'année 2023. Une fois sa mise en oeuvre terminée, le programme aidera jusqu'à 9 millions de Canadiens sans assurances à obtenir des soins dentaires.







Par l'entremise du budget de 2023, le gouvernement a offert un paiement unique de Remboursement pour l'épicerie aux Canadiens les plus durement touchés par l'augmentation du prix de la nourriture. Les aînés étaient parmi les personnes ayant reçu ce remboursement le 5 juillet.

