Experlogix Digital Commerce se développe en Amérique du Nord





SOUTH JORDAN, Utah, 1er septembre 2023 /PRNewswire/ -- Experlogix est ravie d'annoncer que son offre de commerce numérique s'est étendue avec succès au marché nord-américain. Experlogix Digital Commerce aide les entreprises à prospérer face à la demande toujours croissante d'expériences d'achat et de commerce en ligne sans interruption.

La plateforme, qui est devenue disponible en Amérique du Nord à la fin du mois de juin 2023, comprend une gamme complète de solutions de commerce interentreprises conçues pour offrir aux organisations des solutions qu'elles peuvent utiliser pour rationaliser leurs processus back-end et créer des expériences client plus engageantes à mesure qu'elles étendent leur présence omnicanal. Experlogix Digital Commerce a été optimisé pour soutenir les organisations nord-américaines et est désormais à la disposition des partenaires.

Anciennement Aphix Software, Experlogix Digital Commerce a une solide histoire de succès pour les organisations de la région EMEA et du monde entier. Le commerce numérique permet aux organisations de lancer et de gérer facilement des applications de commerce électronique, des boutiques en ligne et des solutions mobiles. Le logiciel s'intègre parfaitement à de nombreuses solutions ERP, afin que les clients puissent fournir à leurs clients des informations en temps réel sur les produits et les prix.

« Les investissements dans la technologie de commerce électronique B2B continuant de croître, la pression s'accentue plus que jamais pour offrir des expériences exceptionnelles et personnalisées tout au long du parcours client », explique Bill Fox, PDG d'Experlogix. « Notre plateforme de commerce numérique fournit aux entreprises les outils et les données dont elles ont besoin pour dépasser les attentes des clients et optimiser leurs stratégies de vente pour un monde de plus en plus omnicanal. »

Experlogix Digital Commerce comprend des solutions de commerce électronique de pointe, des systèmes de gestion des stocks et des outils d'analyse qui fournissent aux clients les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées. Le logiciel propose une intégration prête à l'emploi avec les systèmes ERP, notamment SAP Business One, Microsoft Dynamics et Sage.

« Nous croyons au pouvoir de la technologie du commerce numérique pour stimuler la croissance et créer des expériences fluides pour les entreprises et leurs clients », déclare Graham O'Rourke, directeur général d'Experlogix Digital Commerce. « Nous continuons d'optimiser nos solutions pour les organisations en Amérique du Nord, en ajoutant récemment la possibilité de calculer la taxe de vente aux États-Unis et au Canada, ainsi que des fonctionnalités d'expérience client comme notre nouveau contrôle d'une page. »

Pour soutenir les clients en Amérique du Nord, Experlogix a ajouté des fonctionnalités pour soutenir les clients aux États-Unis et au Canada, notamment la mise en forme de la date ainsi que le calcul des taxes grâce à une intégration avec Avalara Avatax. Le commerce numérique continuera d'être développé pour une clientèle mondiale, ce qui permettra aux entreprises de créer facilement des expériences d'achat omnicanales, de se développer sur de nouveaux marchés et de simplifier le processus d'achat pour leurs clients.

Nous sommes impatients d'aider les clients en Amérique du Nord à étendre leur présence commerciale, et nous recherchons également des partenaires intéressés à ajouter le commerce numérique à leur portefeuille de solutions.

Contactez-nous pour en savoir plus sur le commerce numérique.

À propos d'Experlogix Digital Commerce

Experlogix Digital Commerce est un ensemble primé de commerce numérique multicanal, d'applications mobiles et de solutions d'approvisionnement électronique qui aident les entreprises mondiales à atteindre leurs ambitions de croissance et d'efficacité. Nos meilleures solutions SaaS offrent une intégration en temps réel avec les systèmes ERP et se connectent en toute transparence aux principales places de marché numériques, augmentant ainsi le potentiel de revenus en ligne. Experlogix Digital Commerce aide les entreprises à croître plus rapidement et à vendre plus intelligemment.

1 septembre 2023 à 15:16

