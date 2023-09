Le gouvernement du Canada investit dans la modernisation du système de CVC de la garderie des Snuneymuxw





NANAIMO, BC, le 1er sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Parm Bains, député de Steveston - Richmond-Est, et Michael Wyse, chef de la Première Nation des Snuneymuxw (Xumtilum), ont annoncé un investissement fédéral de 281 460 $ pour la rénovation du système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) de la garderie des Snuneymuxw à Nanaimo.

Le projet prévoit la mise hors service et l'élimination du système de chauffage, de ventilation et de climatisation actuel de la garderie, et son remplacement par un nouveau système plus efficace. Le financement permettra également d'assainir le bâtiment et de prendre d'autres dispositions pour le fonctionnement de la garderie pendant les travaux. Une fois achevées, ces améliorations devraient permettre de réduire la consommation d'énergie de l'établissement d'environ 24 % et les émissions de gaz à effet de serre de 0,34 tonne par année.

La garderie fournit des services de garde d'enfants et des services sociaux aux familles du territoire des Snuneymuxw sur l'île de Vancouver en utilisant une approche holistique qui honore la culture snuneymuxw et les enseignements ancestraux. Le projet permettra d'améliorer la qualité de l'air et de réduire la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation. Il permettra à l'établissement de continuer à offrir des programmes essentiels à la communauté.

Citations

« Les peuples autochtones sont les gardiens de la terre depuis des temps immémoriaux. Les investissements dans des projets qui favorisent la durabilité soutiennent notre vision commune d'un avenir plus vert. L'annonce d'aujourd'hui permettra à la garderie de continuer à servir la communauté aussi efficacement que possible tout en respectant les principes qui font partie intégrante de la culture snuneymuxw. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour minimiser l'impact sur l'environnement et améliorer la qualité de vie des Canadiens. »

Parm Bains, député de Steveston - Richmond-Est, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nos enfants et notre garderie demeurent une priorité absolue. Cet important projet vise à améliorer la qualité de l'air dans notre garderie, à réduire la consommation d'énergie et à améliorer l'efficacité opérationnelle dans son ensemble. »

Michael Wyse, chef de la Première Nation des Snuneymuxw (Xumtilum)

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 281 460 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

investit 281 460 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et à d'autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme BCVI a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada , et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité. Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'une entente de contribution.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada.

Site Web : Infrastructure Canada

