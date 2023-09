Lenovo annonce de nouvelles innovations en matière de gaming, logiciels, produits visuels et accessoires pour la période de fêtes





Aujourd'hui, Lenovo a annoncé plusieurs nouveaux produits et solutions à l'occasion de de son lancement annuel de produits pour la période de fêtes. Les nouveaux arrivants ? parmi lesquels figurent des innovations optimisées par l'IA dans le domaine des jeux, un moniteur 3D révolutionnaire, des solutions logicielles, des accessoires polyvalents et d'autres encore ? sont à découvrir dès maintenant en cliquant ici.

Jouez où vous voulez : le dispositif de jeu portable Lenovo Legiontm et ses accessoires permettent aux jeux d'ordinateur de sortir de la maison

Le nouveau Lenovo Legion Go est le premier dispositif de jeu portable basé sur Windows de l'entreprise, qui offre la liberté aux joueurs de jouer où et comment ils le souhaitent. Le Lenovo Legion Go est conçu pour des joueurs qui exigent des spécifications et des effets visuels haut de gamme sur leurs dispositifs portables. À côté des lunettes Lenovo Legion équipées de la technologie micro-OLED et des nouveaux écouteurs intra-auriculaires de gaming Lenovo Legion E510 7.1 RGB, le lancement du Lenovo Legion Go constitue une expansion renforcée de l'écosystème Lenovo Legion de dispositifs, moniteurs, accessoires, logiciels et services de gaming qui offrent aux joueurs une véritable expérience immersive.

Le nouveau Lenovo Legion Go apporte la puissance de jeu d'un PC basé sur Windows à un facteur de forme mobile portable, alimenté par des processeurs AMD Ryzentm Série Z1 qui donnent vie aux jeux sur son écran de jeu Lenovo PureSight de 8,8 pouces.

Pour les joueurs qui souhaitent optimiser leur expérience de jeu sur le dispositif portable Lenovo Legion Go, les nouvelles lunettes Lenovo Legion exploitent la technologie micro-OLED pour fournir une expérience de visionnage sur grand écran qui rentre facilement dans votre poche.

Pour une expérience de jeux vraiment immersive, les nouveaux écouteurs intra-auriculaires de jeu Lenovo Legion E510 7.1 RGB offrent un son surround 7.1 haute résolution avec un contrôleur en ligne multifonction.

Le roi du cool : le Lenovo Legion 9i est le premier ordinateur portable de gaming optimisé par l'IA au monde, avec un système de refroidissement liquide intégré1

Le Lenovo Legion 9i (16", 8) est le premier ordinateur portable de jeu haut-de-gamme de 16 pouces de l'écosystème de Lenovo Legion ? et du monde tout entier ? équipé d'un système de refroidissement liquide incorporé1, conçu pour les joueurs et les créateurs avec des exigences élevées quant au flux graphique, qui ont besoin d'un studio de développement complet dans leur sac. Le Lenovo Legion 9i se trouve en tête de la gamme Lenovo Legion, qui comprend aussi la série Lenovo Legion Pro pour les joueurs de compétition et la série Lenovo Legion Slim pour les joueurs qui privilégient l'agilité, ainsi que les écrans et les périphériques Lenovo Legion. Nous avons également annoncé aujourd'hui la sortie des sacs à dos de jeu Lenovo Legion 16" GB700 et GB400, deux options de sacs à dos qui donnent aux joueurs le choix entre agilité, taille compacte et légèreté d'un côté, et capacité de stockage supplémentaire sans compromis de protection de l'autre, pour leur Lenovo Legion 9i (16", 8) ou tout autre ordinateur portable et accessoires.

Transformer les espaces de travail numériques : les nouveaux dispositifs et logiciels propulsent l'avenir du travail hybride

En plus des nouveaux dispositifs de jeu, Lenovo dévoile des nouveaux outils technologiques de pointe et des éléments essentiels adaptés pour répondre aux besoins dynamiques et en évolution des utilisateurs finaux professionnels. Ses nouveaux moniteur, logiciel et accessoires sont conçus non seulement pour renforcer les capacités de télétravail et de travail hybride, mais aussi pour résoudre les difficultés significatives rencontrées par les entreprises au fur et à mesure qu'elles numérisent leurs activités dans tous les départements. Une étude de Lenovo montre que la gestion des effectifs en télétravail et des équipes globales restent des tâches centrales pour les CIO.2 C'est pourquoi les nouveaux produits intègrent une puissance de traitement impressionnante, un environnement 3D immersif et une sécurité avancée afin de créer une expérience unifiée et centrée sur l'humain.

Pour les créateurs de contenu professionnels qui exigent une visualisation 3D immersive, le nouveau moniteur ThinkVisiontm 27 3D ? un superbe écran de 27 pouces, sans lunettes, compatible 2D/3D ? offre des effets 3D optimaux et un suivi oculaire en temps réel.

? un superbe écran de 27 pouces, sans lunettes, compatible 2D/3D ? offre des effets 3D optimaux et un suivi oculaire en temps réel. Les nouveaux casques Lenovo Wired VOIP et Lenovo Wired ANC de 2e génération sont des solutions audio de haute qualité pour les professionnels dans des environnements de travail hybride, qui comprennent un boîtier de commande d'appel en ligne, la suppression active du bruit et la compatibilité avec les plateformes de conférence les plus populaires.

sont des solutions audio de haute qualité pour les professionnels dans des environnements de travail hybride, qui comprennent un boîtier de commande d'appel en ligne, la suppression active du bruit et la compatibilité avec les plateformes de conférence les plus populaires. Pour le travail à distance et afin de soutenir les efforts vers le développement durable, le gestionnaire de dispositif Lenovo Device Manager basé sur le cloud déploiera de nouvelles fonctionnalités qui comprennent une solution complète de gestion de l'énergie optimisée par l'IA, qui gère de façon efficace les flottes de périphériques et l'utilisation de l'énergie.

basé sur le cloud déploiera de nouvelles fonctionnalités qui comprennent une solution complète de gestion de l'énergie optimisée par l'IA, qui gère de façon efficace les flottes de périphériques et l'utilisation de l'énergie. La nouvelle gamme de produits est complétée par une sélection de solutions de transport sophistiquées et confortables, le sac à dos Lenovo ThinkPad Professional de 16 pouces de 2e génération, le ThinkPad Professional de 16 pouces et le Topload de 14 pouces de 2e génération.

Pour des détails sur l'ensemble des produits et solutions, consultez les liens ci-dessous concernant les diverses versions et le dossier de presse sur Lenovo StoryHub.

1Selon une enquête interne effectuée à partir du 22 juin 2023, sur la base des comparaisons des ordinateurs de jeu distribués par les fabricants d'ordinateurs personnels du monde entier qui ont expédié > 1 million d'unités dans le monde entier chaque année, contenues dans un panneau ayant une taille de 16 pouces soutenu par une pompe de refroidissement liquide et ne disposant pas d'un accessoire de refroidissement externe.

2 The Resilient CIO: Lenovo Global Study of CIOs 2023

1 septembre 2023 à 12:10

